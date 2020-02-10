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Все про:грип (197) смерть (3817) Запорізька область (440)

 Три особи в цьому епідсезоні померли від ускладнень грипу в Запорізькій області

У Запоріжжі від ускладнень грипу померла жінка. Це вже третій випадок смерті від грипу з початку епідсезону в області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила лікар-епідеміолог ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" Любов Акчуріна, передає Цензор.НЕТ.

"У жінки, мешканки Запоріжжя, при обстеженні медики діагностували грип типу А. Жінка мала також велику кількість хронічних захворювань. У лікарню вона потрапила вже у важкому стані", - зазначила лікар-епідеміолог.

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За її словами, жінка звернулася до медиків 26 січня, грип діагностували - 28 січня, а померла вона 5 лютого.

У лабораторному центрі зазначили, що в області триває вакцинація проти грипу. Від початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 21154 особи, за останній тиждень щеплено 16 осіб.

Нагадаємо, в Запорізькій області від ускладнень грипу померла вагітна жінка, дитину медикам вдалося врятувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174879
 
 
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У нас, если китайский вирус и вылезет, мы тут хоть все поляжем, Скалецкая будет писать ОРВИ. Три человека в этом эпидсезоне умерли от осложнений гриппа в Запорожской области - Цензор.НЕТ 9405
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канешна ))) их этому еще в медучилищах учат )))
Три особи в цьому епідсезоні померли від ускладнень грипу в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 8929
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Зараз досить важкий грип, тому і без короновірусу треба берегтися.
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