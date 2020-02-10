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Все про:арешт (1075) Крим (8735) суд (5901) кримські татари (1504) Хізб ут-Тахрір (48)

 В окупованому Криму продовжили арешт кримськотатарським ув'язненим у справі "Хізб ут-Тахрір"

В окупованому Криму підконтрольний РФ Київський районний суд міста Сімферополь продовжив арешт кримським татарам, затриманим за так званою другою сімферопольською справою "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

Вони будуть під вартою до 15 березня 2020.

"Окупаційний суд знову не взяв до уваги докази сторони захисту, в тому числі, непричетність наших співгромадян до скоєння злочинів, в яких їх звинувачують", - підкреслила вона.

Також суд не взяв до уваги медичні висновки про тяжкість хвороби Джеміля Гафарова і відмовився пом'якшувати йому запобіжний захід. Денісова зазначила, що це є прямою загрозою його життю.

"Вважаю такі дії окупаційної влади прямим порушенням прав громадян України, які закріплені в міжнародних конвенціях, а саме права на справедливий суд, свободу та особисту недоторканність", - повідомила Людмила Денісова.

Крім Джеміля Гафарова, суд продовжив запобіжний захід Ремзі Бекірову, Осману Аріфмеметову, Сейтхалілову Рустему і Фарходу Базарову.

Читайте також: Суд у Росії продовжив арешт фігурантів Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174875
 
 
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Ну правильно. Украинская власть решила что так и нужно. Поетому и отпустили участника террористической организации *самооборонакрыма* Антонова на волю. Украинской власти плевать на своих граждан. Главное чтобы врага не притесняли
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Крым у зелемной мрази снят с повестки дня. На 9 мая Моника приползет к ***** на гейпарад с соглашением на запуск Крымского канала в зубах.
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Рашисткие твари хотят повторить геноцид коренного народа Крыма, крымчаков.
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Рашисткие твари хотят повторить геноцид коренного народа Крыма, крымцев.
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Хизб ут-Тахрир при ющенко были исламистами-сепаратистами, сам Меджелис на них юща натравливал - а теперь они мученики кремля и чуть ли не патриоты Украины. Это как?
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На материковой Украине
захватившие власть "зелёные человечки" продолжили арест украинских активистов:

В окупованому Криму продовжили арешт кримськотатарським ув'язненим у справі "Хізб ут-Тахрір" - Цензор.НЕТ 4329
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