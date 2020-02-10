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Все про:вірус (221) Китай (394) ЦГЗ (20) Ігор Кузін (3)

 Деякі готелі України відмовляються поселяти громадян Китаю через загрозу коронавірусу, така поведінка неприпустима, - ЦГЗ

До Міністерства охорони здоров'я надійшла інформація про те, що в деяких регіонах України готелі відмовляються поселяти китайців через загрозу коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузин під час брифінгу.

На його переконання, засоби масової інформації мають заспокоювати громадськість у таких ситуаціях.

"Щоб у нас не породжувати певну ксенофобію стосовно китайської народності. Тому що ми вже маємо деякі повідомлення з областей, де відмовляють таким особам навіть у поселенні в певних готелях", - підкреслив Кузін.

За його словами, така поведінка - неприпустима.

"Це неприпустимо. Основа будь-якого захисту - спокій, раціональне мислення, наголос на певну доказову базу", - заявив Кузін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174871
 
 
 Топ коментарі
 
Я вважаю цих людей треба селити в отелі, де проживають народні депутати України - це гарантія, що за людьми буде максимальний нагляд.
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"Это недопустимо. Основа любой защиты - спокойствие, рациональное мышление, упор на определенную доказательную базу", - заявил Кузин.

Правильно. А в Украине доказательная база - термометр. Температуры нет? Здоров. Пусть Кузин у себя дома китайский хостел развернёт. Есть подозрение, что возможности позволяют.
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може цього придурка з МОЗ відправити санітаром в Ухань Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1965 толераст довбаний, які нафіг туристи з Китаю?
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Я вважаю цих людей треба селити в отелі, де проживають народні депутати України - це гарантія, що за людьми буде максимальний нагляд.
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Можно еще по хаткам разместить в Конче-Заспе.
А вообще-то огррооомная жопа над нашими головами, а накликали ее дебилы властные.
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В здание ВР и в Кабмин вместо парикмахерской. Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5260
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Туда нельзя, не там будут стричь инвесторов Деякі готелі України відмовляються поселяти громадян Китаю через загрозу коронавірусу, така поведінка неприпустима, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4177
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Чим більше вимре українців- тим легше буде продавати землю.
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"Это недопустимо. Основа любой защиты - спокойствие, рациональное мышление, упор на определенную доказательную базу", - заявил Кузин.

Правильно. А в Украине доказательная база - термометр. Температуры нет? Здоров. Пусть Кузин у себя дома китайский хостел развернёт. Есть подозрение, что возможности позволяют.
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може цього придурка з МОЗ відправити санітаром в Ухань толераст довбаний, які нафіг туристи з Китаю?
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Є підозра що він не толераст і все робиться спеціально. Епідемія зараз дуже вигідна нашій зеленій владі.
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китайці як розсердяця, то нам не залишать і клаптя землі де мона стати двома ногами
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Цікаво...А занести вірус в країну це допустимо ?
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Но сам он и своих близких в таком отеле с китайцами конечно же не поселил бы, а холопам рекомендации раздаёт, хитросракий ворюга.
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Выясняйте, где тот умник живет, и будем ему с дронов на голову отходы после китайцев сбрасывать. А хозяева отелей по своему правы. Будет вспышка вируса, отель превратят в госпиталь или опечатают.
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А жрать вирусных чупакабр и змей можно? Хай катятся со своим даосизмом к едреней фене!
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Зеленым нужна эпидемия. Экономика в кризисе, кто виноват? Если бы нового вируса не было, зеленым пришлось бы его выдумать. А так - зелень доведет ситуацию до того, что люди будут умирать на улицах, кто им потом что-то скажет?
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Усю "синю птицю" виселити до Китаю, разом з баригами їхніми діловими партнерами та недоменеджерами, що туди їздять на курси підвищення кваліфікації.
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і то така, щоб задопкати один одного Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9500
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"Недопустимо" до сих пор принимать рейсы из Китая и не размещать людей на карантин! При "уровне" нашей, постсупруновской медицине.... Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5503
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Аби була Супрун- карантин точно був би. А от Скалєцкая навіть не знає що таке інкубаційний періот.
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Ну да, ну да. Знаем мы всё про Супрун. "Благодаря" ей теперь все, кто заболел (возможно, тем же короновирусом) должны пилять в поликлинику (пешком или на транспорте) и заражать на своем пути каждого встречного здорового. Знаем мы эту "каратнинщицу".
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А раніше поліклініка до вас приїжджала, що змінилось при Супрун?
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Раньше ко мне на дом приходил участковый врач. По крайней мере тогда, когда у меня была высокая температура и разгар гриппа/ОРВИ и я физически не мог идти/ехать в поликлинику и высиживать там очередь, заражая других- даже тех, кто пришел, скажем, к окулисту. У вас было иначе? Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7891
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Ти що, не вибрав собі сімейного?
Вибери, він ходитиме.
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Выбрал. Причем ДАВНО. Только, если ты не в теме, ходить-то он как раз теперь и не обязан. После "рехформы" Супрун. А у вас, в мире "по-новому", как-то иначе? Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 691
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Він за тебе бабки отримує. Так що вимагай. Ні- вибери іншого.
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Как можно "вымагать" то, что не предусмотрено его должностными обязанностями? Деякі готелі України відмовляються поселяти громадян Китаю через загрозу коронавірусу, така поведінка неприпустима, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3063 Это всё равно, что прийти, скажем, в банк и "вымагать", чтобы тебе приготовили и подали бифштекс. Они же там тоже "бабки отрымують"!
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И что теперь? То есть Супрун годами лепила из дерьма пулю, а теперь вам за 5 месяцев слепить конфетку? Причем не из дерьма. Надеюсь, что что-то таки поменяется. Но не уверен, что по щелчку пальца.
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"Ходить-то он как раз теперь и не обязан".

Обязан. И ходит. Учите матчасть. Забудьте про Супрун. Лучше следите за тем, чтобы новый министр это не отменила.
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Кстати, инкубационный период этого вируса 3-24!!! дня. А повышение температуры имело место только у 43% пациентов.
https://twitter.com/Nat_anest
А у нас вирус только термометрами и выявляют.
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А епідемія і масова смертність і справді може врятувати шкуру зеленої плісняви...
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Жёлтая саранча разлетелась по всему миру уничтожая слабых...
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Я НЕ жру летучих мышей, змей, крыс, собак и вообще абсолютно всё, что движется и что может быть выловлено в дикой природе. Почему я (гипотетически) должен жить в одном отеле, харчеваться из одних тарелок и т.д. с теми, кто всё это делает, и подвергаться опасности заболеть смертельной болезнью? Вы в своем уме, дятлы из ЦОЗ???
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Заспокойся. То не від кажанів і не від змій. Рукодупі китайці випустили на волю бойовий вірус.
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Возможно. Тем более. Пусть выгребают. Хотели убивать миллионы- теперь сами в дерьме. Но без нас!
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Им(китайцам) просто повезло. Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7831 Уже всё испытано и проверено, осталось Сунь Хунь в Чай и Вынь Сухим подписать.
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Боевой вирус - это, скорее всего, миф. Потому, что оружие должно обладать избирательностью. А её нет. Без избирательности такое оружие убивает и его применившего. Но китайцы не настолько глупы. Наоборот - они умны и не криворуки.
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_Это могла быть случайная утечка. Про вакцину не надо. Её могли не успеть получить. Сначала в лаборатории конструируешь и изучаешь (экспериментально) вирус. А уже после разрабатываешь и проверяешь вакцину против этого вируса.
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"...случайная утечка".
Случайная утечка чего? Боевого вируса? Я говорил про то, что нет смысла ни разрабатывать ни хранить неизбирательное оружие, коим является такой вирус, а Вы мне утечку.
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"Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ" - Недопустимо?! Селите у себя дома, со своей семьй... Нет? Лицемеры. И ксенофобия тут ни при чём, не *******! Это нетерпимость к опаснейшему вирусу, а не к китайцам.
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"Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ" - Недопустимо?!

Тут другое интересно - если чел откажется жить в отеле, где живут граждане Китая изза угрозы короновируса - это тоже недопустимо? А отправлять в карантин 4 т чел на судне изза неск заболевших - это как? Допустимо? Смысл то один.
Любой карантин - это разделение людей на "чистых" и "нечистых" часто по формальным признакам. Короче ЦОЗ - идиоты.
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Побачив китайця - перевір йому яйця температуру. )
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Лучше, у скалецкой с радуцким. За их "безпеку" пора и ответ держать.
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Перефразу для рифми: побачив китайця-пепевір його яйця🤪.
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Граждане имейте совесть - будьте толерантными, прекратите ксенофобию и мирно подохните вместе с китайцами!
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Предлагаю селить этих китайцев у скалецкой с радуцким, причём, с обязательным карантином и для гостей, и для хозяев.
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Забыл исчо и про супруншу, не к ночи быть помянутой.
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Если бы епицентр был в Украине то китай просто бы закрыл границу для украинцев в ********* прекратил бы любое сообщение. никакой дискриминации - просто все хотят жить.
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_А вот интересно... Банда зеленского, они говорили что поработают до нового года. А как раз с нового года и начал широко расползаться этот проклятый вирус. Что-то знали? Им путлер рассказал?
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Китай уже запретил выезд всем без 14-ти дневного карантина - так они побеспокоились о человечестве, поглядев на эту дуру Скалецкую.
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Если бы зе очистил свою команду от гнид сывочолого лузера, то и проблем бы у страны было на порядок меньше. Голосовали по приколу, а жить хотят, как нормальные люди. Так не бывает.
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Так он очистил, но они снова прокрались и вредят Деякі готелі України відмовляються поселяти громадян Китаю через загрозу коронавірусу, така поведінка неприпустима, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 861 !
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Ахренеть от этих профанов трускавецких - похоже они под вечным кайфом живут. Во шо значит массажисты в роли гинекологов.
Уберите срочно эту дуру юриста по проктологии! Хотя кажись уже поздно рить трускавецкую - запустили уже наверное сотни китайцев продавцов, которые на свой новый год ездили. Теперь у них контактов до нескольких тысяч! А для круизного лайнера хватило одного китайца...
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Дискриминация это плохо (кацапов не касается). Государство должно подумать, как быть в данной ситуации. Выделить спец. место (гостиницу с хорошими условиями) и на карантин всех китайцев. Через две недели пущай со справками и печатями кабмина гуляют где хотят. Ну, или обдумать другие варианты. Излишняя толерантность в данной ситуации глупа.
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Китайцы подъездами высотки заваривают. Врачи к ним не ездят, продукты не подвозят. Люди выпрыгивают с этажей и разбиваются. Было видео, как такой заваренный подъезд горел, и никого не спасали. В больницу забрали папу и ребенка старшего, младший с ДЦП- остался дома. За неделю волонтеры принесли ему еду дважды. Умер от голода.
Кто хочет такое у нас,селите вирусоносителей побольше.
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Пранкер- таджик, имитирует, в московском метро, заболевание корона-вирусом: https://youtu.be/p7iCeNKXFV8
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_Тупой мудак! Весело ему, ублюдине. Посмотрим как он будет веселится, когда его город уханётся.
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Українці дуже толерантні...Останнє своє віддадуть,********** і лесбійок *********,а тепер і країну готові віддати піл карантин...Нехай сюди приїздять хворі зі всього світу,аби тільки МВФ давав бабло на їх кормьожку і ми могли звідтам щось стибрити...
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Кузин - г@ндон и лицемер. Пусть берёт пример с Саудовской Аравии и Японии. Толерантный идиот.
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