 Деякі готелі України відмовляються поселяти громадян Китаю через загрозу коронавірусу, така поведінка неприпустима, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузин під час брифінгу.
На його переконання, засоби масової інформації мають заспокоювати громадськість у таких ситуаціях.
"Щоб у нас не породжувати певну ксенофобію стосовно китайської народності. Тому що ми вже маємо деякі повідомлення з областей, де відмовляють таким особам навіть у поселенні в певних готелях", - підкреслив Кузін.
За його словами, така поведінка - неприпустима.
"Це неприпустимо. Основа будь-якого захисту - спокій, раціональне мислення, наголос на певну доказову базу", - заявив Кузін.
А вообще-то огррооомная жопа над нашими головами, а накликали ее дебилы властные.
Правильно. А в Украине доказательная база - термометр. Температуры нет? Здоров. Пусть Кузин у себя дома китайский хостел развернёт. Есть подозрение, что возможности позволяют.
баригамиїхніми діловими партнерами та недоменеджерами, що туди їздять на курси підвищення кваліфікації.
https://img-gorod.ru/27/548/2754822_detail.jpg
Вибери, він ходитиме.
Обязан. И ходит. Учите матчасть. Забудьте про Супрун. Лучше следите за тем, чтобы новый министр это не отменила.
https://twitter.com/Nat_anest
А у нас вирус только термометрами и выявляют.
Случайная утечка чего? Боевого вируса? Я говорил про то, что нет смысла ни разрабатывать ни хранить неизбирательное оружие, коим является такой вирус, а Вы мне утечку.
Тут другое интересно - если чел откажется жить в отеле, где живут граждане Китая изза угрозы короновируса - это тоже недопустимо? А отправлять в карантин 4 т чел на судне изза неск заболевших - это как? Допустимо? Смысл то один.
Любой карантин - это разделение людей на "чистых" и "нечистых" часто по формальным признакам. Короче ЦОЗ - идиоты.
яйцятемпературу. )
Уберите срочно эту дуру юриста по проктологии! Хотя кажись уже поздно рить трускавецкую - запустили уже наверное сотни китайцев продавцов, которые на свой новый год ездили. Теперь у них контактов до нескольких тысяч! А для круизного лайнера хватило одного китайца...
Кто хочет такое у нас,селите вирусоносителей побольше.