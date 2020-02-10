 У Харкові помічниця судді упіймалася на хабарі 15 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Помічниця судді обіцяла вплинути на ухвалення необхідного рішення у справі адміністративного судочинства.

Її затримали під час одержання другої частини хабаря - 10 тис. гривень. Раніше було задокументовано факт отримання першого "траншу" - 5 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голові одного з райсудів Закарпаття повідомлено про підозру в отриманні 15 тис. грн хабаря, - САП

Хабарниці повідомлено про підозру за ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.