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Все про:хабар (2905) Нацполіція (8966) Правоохоронні органи (769) суддя (1017) Харків (1642)

 У Харкові помічниця судді упіймалася на хабарі 15 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові правоохоронці затримали під час одержання хабаря помічницю судді районного суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Харкові помічниця судді упіймалася на хабарі 15 тис. грн, - Нацполіція 01

Помічниця судді обіцяла вплинути на ухвалення необхідного рішення у справі адміністративного судочинства.

Її затримали під час одержання другої частини хабаря - 10 тис. гривень. Раніше було задокументовано факт отримання першого "траншу" - 5 тисяч гривень.

У Харкові помічниця судді упіймалася на хабарі 15 тис. грн, - Нацполіція 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голові одного з райсудів Закарпаття повідомлено про підозру в отриманні 15 тис. грн хабаря, - САП

Хабарниці повідомлено про підозру за ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174869
 
 
 Топ коментарі
 
Голову суду у відставку ! Розвів бардак....Іншим причетним від 5 до 10років з конфіскацією! То була б наука...... Ну хто ж їх посадить, - всі свої....Тому й тікають КРАЩІ люди світ - заочі! Бандити керують.... за наші гроші!
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До купы . "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем/Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева./ Жене судьи Вовка, ведущего дело Шеремета, подарили дом в Киеве площадью 300 кв.м.
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прєзрєнійє колєг, ганьба! Сотруднікі суда за таку "взятку" должни ту помощніцу вимазать дьогтєм і обваляти в пір'ї!!! Вони позорят наш суд!!! Це тепер насєлєнійє може рішити шо за пітнацать тищ мона підходити до суду.
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Я даже думаю, что не её, а судью в перья. Это ж, стопудово, ему в клюве несла. Он же её и отмазывать будет.
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Голову суду у відставку ! Розвів бардак....Іншим причетним від 5 до 10років з конфіскацією! То була б наука...... Ну хто ж їх посадить, - всі свої....Тому й тікають КРАЩІ люди світ - заочі! Бандити керують.... за наші гроші!
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Діло в іншому - помічницю "взяли" з шумом та пафосом, неначе натякаючи "комусь".
Ну посадять дуринду, але ДОВЕСТИ, що ЦІ гроші були призначені ЩЕ комусь НЕМОЖЛИВО. Це тупо очевидно, до дебільного очевидно. Фініта ла комедія - занавіс. "галочки"...
А в НОРМАЛЬНІЙ країні ОДНА, єдина жінка з стальними яйцями садила коррупціонерів сотнями.
Ось вона "легенда" Румунії - Лаура Кевеші.
Краще її біло наняти за 120 млн.грн. ніж рижому "подарувати"
А садити ІНШИХ в данному випадку НЕМАЄ за що. Зовісм немає.
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Одним виговором не обійдеться. Прийдеться ще судді просто так дати разів зо п"ять ,щоб нерви заспокоїти . В Харькове помощница судьи попалась на взятке 15 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6864
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я полагав, шо менш ніж зі ста тищами до суду геть не варто підходити
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Ну, 15 меньше, чем 100. Чистая математика.
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та вааще, при Петі такого зроду-віку не було )))
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Хіба не Петро потужно реформував судову систему? Пам`ять у тебе, як у рибки, - чотири секунди. )
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Ты был на Марсе. Уже новая прошла, про ТУ забудь. 16 жовтня 2019 Судова реформа Зеленського. За що проголосували депутати і чому їхнє рішення критикують. Зеленский подписал закон о судебной реформе.
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Ану скажи, при кому судді переатестацію проходили?
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і скільки разів по чотири секунди ти ще збираєшся все валити на папєрєдніков, о видатний промоутер найвеличнішого лідера **********?
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зедрисня - найгірше стадо, що коли-небудь керувало країною (робило вигляд, шо керує)
а ті, хто їх підтримує - найгірше падло
а ти шо хотів сказати?
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Це добре, що ти маєш свою власну точку зору, якою б вона не була.
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Теперь каждый день коррупция и мародерство. Народ понимает, что крах близок, берет, тянет, тащит в три глотки, как последний раз.
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До купы . "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем/Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева./ Жене судьи Вовка, ведущего дело Шеремета, подарили дом в Киеве площадью 300 кв.м.
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Господа, кто может мне напомнить в каком году в Харьков отрезали головы всей судейской семье?
Как вы считаете, не пора ли повторить подобную акцию во всех городах Украины, что бы зажравшаяся типа "фемида" не забывала о контроле со стороны граждан Украины?
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Ой да ладно. Помошница просто помогала передать деньги судье
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це входить в її прямі обов`язки - каву зробити, за баблом зганяти )
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хреново что до судьи не донесла... не успела...
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