 У Харкові помічниця судді упіймалася на хабарі 15 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Помічниця судді обіцяла вплинути на ухвалення необхідного рішення у справі адміністративного судочинства.
Її затримали під час одержання другої частини хабаря - 10 тис. гривень. Раніше було задокументовано факт отримання першого "траншу" - 5 тисяч гривень.
Хабарниці повідомлено про підозру за ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Ну посадять дуринду, але ДОВЕСТИ, що ЦІ гроші були призначені ЩЕ комусь НЕМОЖЛИВО. Це тупо очевидно, до дебільного очевидно. Фініта ла комедія - занавіс. "галочки"...
А в НОРМАЛЬНІЙ країні ОДНА, єдина жінка з стальними яйцями садила коррупціонерів сотнями.
Ось вона "легенда" Румунії - Лаура Кевеші.
Краще її біло наняти за 120 млн.грн. ніж рижому "подарувати"
А садити ІНШИХ в данному випадку НЕМАЄ за що. Зовісм немає.
а ті, хто їх підтримує - найгірше падло
а ти шо хотів сказати?
Как вы считаете, не пора ли повторить подобную акцию во всех городах Украины, что бы зажравшаяся типа "фемида" не забывала о контроле со стороны граждан Украины?