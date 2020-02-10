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Все про:газ (1177) підприємство (85) СБУ (5282)

 СБУ запобігла привласненню газу за підробленими документами на суму 250 млн грн

Служба безпеки України припинила незаконну схему привласнення природного газу, який був у розпорядженні Міністерства фінансів і був призначений для підприємств бюджетної сфери.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ встановили, що зловмисники використовували підроблені документи, нібито підписані одним із заступників міністра фінансів. Фальшивка дозволяла їм здійснити операції на інформаційній платформі АТ "Укртрансгаз" і заволодіти 43,6 млн кубів природного газу", - СБУ.

Спецслужбі вдалося заблокувати проведення операції і попередити заподіяння державі збитків на суму 250 млн грн.

За фактом розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174864
 
 
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Цена газа в Европе упала до минимума за 16 лет.

https://biz.censor.net.ua/news/3174784/tseny_na_gaz_v_evrope_upali_do_minimuma_za_16_let

Так нам же бубочка привселюдно наобещал Роттердам(+) на газ? Ну и где? Когда при Порохе мы платили около 8 тыс. грн. за 1000 м.куб зимой, цена на газ в Европе была 285 USD за 1000 м.куб. и в пиковые периоды доходила до 320 баксов. Это сколько сейчас нам должен стоить газ, если в Нидерландах цена упала в 3 раза? Что зебильчики скажут, кто сейчас барыга и мародер - бубочка родной?
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шо то подобное уже было
с фирташем вроде бы
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«Красиво Зеленский «поимел» всех лохов»: газ в Европе почти втрое дешевле чем в Украине Февраль 10, 2020Без рубрикиКомментарии
СБУ предотвратила присвоение газа по поддельным документам на сумму в 250 млн грн - Цензор.НЕТ 81337 февраля цена газа на европейском хабе ********* опустилась до $95,7 за 1000 куб. м.
Про «рыночную» цену на газ.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
«На европейских биржах стоимость газа за тысячу кубов составляет сейчас 100 долларов.
Украинцам в январе-феврале по указанию Зеленского продают газ ( с учетом транспортировки) почти по 7000 грн за тыс кубов. То есть - примерно по 285 долларов.
Красиво Зеленский «поимел» всех лохов, которые голосовали за него на выборах...», - отметил Корнейчук.
- «Нас опять хотят на@бать»: нардеп от СН о готовящихся Кабмином ценах на газ с января
- Как Нафтогаз снова всех «развел» понижением цены на газ - эксперт
***
7 февраля цена газа на европейском хабе ********* по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м.
Об этом передает российское деловое издание «Ведомости».
На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% - со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1000 куб. м.
Это минимальный уровень февральских цен на газ, который был зафиксирован на TTF за период с января 2005 года…
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«Красиво Зеленский «поимел» всех лохов»: газ в Европе почти втрое дешевле чем в Украине.
7 февраля цена газа на европейском хабе ********* опустилась до $95,7 за 1000 куб. м.
Про «рыночную» цену на газ.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
«На европейских биржах стоимость газа за тысячу кубов составляет сейчас 100 долларов.
Украинцам в январе-феврале по указанию Зеленского продают газ ( с учетом транспортировки) почти по 7000 грн за тыс кубов. То есть - примерно по 285 долларов.
Красиво Зеленский «поимел» всех лохов, которые голосовали за него на выборах...», - отметил Корнейчук.
- «Нас опять хотят на@бать»: нардеп от СН о готовящихся Кабмином ценах на газ с января
- Как Нафтогаз снова всех «развел» понижением цены на газ - эксперт.
7 февраля цена газа на европейском хабе ********* по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м.
Об этом передает российское деловое издание «Ведомости».
На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% - со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1000 куб. м.
Это минимальный уровень февральских цен на газ, который был зафиксирован на TTF за период с января 2005 года…, https://www.economics-prorok.com/2020/02/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85-%d0%bb%d0%be%d1%85.html#more-95099
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і заскавчали гніди пропукінські дупамивітчувають що по-їхньому нічого не виходить.. =бю ж куди не пхнуться там і обсераються
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то то собачек стало меньше на улицах, наверное заподозрили неладное...
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граждане,боты.обратите внимание,что статья про то,что СБУ опять лезет не в своё дело.и не занимается борьбой с врагами страны.а то все коменты посвящены пороху и зеле.ваши методички разве не предусматривают коментировать то,что в тексте новости написано?
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