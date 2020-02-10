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Все про:фінансування (579) телебачення (401) АТР (3) блокування (200)

 Телеканалу "ATR" заблокували фінансування

У зв'язку з блокуванням фінансування телеканал запустив марафон #SaveATR - з ефірами без ведучих і гостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт телеканалу.

"Першому кримськотатарському телеканалу ATR вкотре заблокували фінансування, незважаючи на те, що держава виділила 50 млн грн на фінансування каналу в 2020 році", - йдеться в повідомленні.

У 2019 році держава перерахувала на рахунок телеканалу 15 млн грн держпідтримки 28 грудня - коли всі банки були закриті і ніякі операції не можна було провести. ATR, відповідно до закону, змушений був повернути ці гроші державі.

Читайте також: Телеканал ATR на межі закриття, - власник Іслямов

Зазначається, що в 2020 році з держбюджету України на фінансування телеканалу виділено 50 млн грн. Частина цих грошей прийшла на рахунок ATR, але їх заблокувало казначейство.

Нагадаємо, раніше власник телеканалу Ленур Іслямов повідомив, що ATR перебуває на межі закриття.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174862
 
 
 Топ коментарі
 
Нагадую вкотре - абсолютна влада в країні належить особисто Зеленському і Коломойському - це рішення наріду України. Тому все, що тут відбувається - це особиста відповідальність пана Зеленського.
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Порох был настолько плохим, что финансировал Айдера, Скрыпина.. но все равно барыга же? теперь вот не барыга, рф мир - закрывайтесь.
вам казали "думай!" а ви шо наробили?
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Как оказалось, у нас "республика зебарановая"
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русмартышка, тебе же твой фюрер запретил на цензор шляться. Шо, на звЯЯзде.сру плохо платят, на пузырь не хватает?
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У етого ватана персональный вход от чекиздов-гадит исправнее чем диды.
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Все больше и больше запоребриковой русни работает пропагандонами для Моники. Причем особо даже не шифруясь.
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МИНУС UATV & ATR

ПЛЮС РЮСКАЧЕЛЮСТНОЙ КАНАЛ ДЛЯ ЛУГАНДОНА И ГОВЕНИ!
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Зе-подонки пришли к власти и делают всё, чтобы понравиться ху#лу.
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Це не заблокували фінансування. Це - не вистачає бабла в казні. Планували одне - отримали інше. Кажуть, тільки недоїмка по січню - 14лярдів гривень...
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Я вообще не понимаю почему частные телеканалы содержатся на налоги граждан.
У меня закончились деньги на мобиле, мне тоже бастовать, чтобы Украина содержала меня?
Почему люди скидываются на лечение раненых на 6ом году войны? Я бы эти 50 млн направил на необходимое фронту, а не на финансирование канала, который никто не смотрит!
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Ты бы так возмущался с отдыха оманского-там за день просирания можно открыть новых несколько каналов
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"ATR" - телеканал був комунальний, з АРК. Але: після окупації Криму та видврпення його - він має фінансуватися з держбюджету.
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"напомним, ранее владелец телеканала Ленур Ислямов..."- т.е. канал который принадлежит частному лицу нужно содержать за счет каждого украинца? Мало того,такой ничтожный рейтинг как у АTR говорит нам ,что работают там люди не умеющие выполнять свою работу- т.е. зрителю не интересен данный продукт. К тому же отчетность перед государством по расходам гос. средств скрывается. На выходе имеем,что украинец вынужден платить за ненужный ему продукт некому дяди, который не отчитывается ему куда потратил его деньги.
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Іслямов оформив телеканал на себе для спрощення його фінансування з комунального бюджету АРК. А фактично "ATR" - канал був комунальним.
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Коли путіну сказали, що в Криму зникають кримські татари, він зробив вигляд що вперше про таке чує і обіцяв розібратись.
Тепер дана команда, стверджувати що такого народу, я кримські татари не існує!
Як не існує українців, і навіть багатьох народностей РФ! То русскіє що проживають на тих територіях і їх мову ополячили, отатарили, обурятили...
Телеканалу "ATR" заблокували фінансування - Цензор.НЕТ 1408
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...это тупая диверсия русофилов...собрать в кучу всех закрывальщиков и их вдохновителей и заплатить заставить, а в счет частичного возмещения морального ущерба из карманов оных крутышек еще и пеню нехилую истребовать уплатить... Телеканалу "ATR" заблокували фінансування - Цензор.НЕТ 62
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