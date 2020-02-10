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 Політика України
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Все про:Канада (764) Гончарук_Олексій (650) Галадза Лариса (4)

 Гончарук обговорив із послом Канади Галадзою розширення угоди про вільну торгівлю і спрощення візового режиму для українців.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обговорив із послом Канади в Україні Ларисою Галадзою розширення угоди про вільну торгівлю і спрощення візового режиму для українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Ключовим питанням зустрічі було розширення Угоди між Україною та Канадою про вільну торгівлю. Олексій Гончарук зазначив: "Найактуальнішим питанням наших двосторонніх відносин є розширення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю у сфері послуг та інвестицій. За моєю інформацією, технічні консультації на рівні експертів завершено. Тепер ми маємо розпочати формальні переговори про розширення. Важливо, щоб відповідні директиви від Уряду Канади та Президента України були отримані у найближчі тижні".

Наступним питанням, яке обговорювалося, була лібералізація візової політики для українців. "Ми прагнемо вибудувати діалог, який дасть реальні результати в процесі скасування віз для українців. Минулого року нам запропонували приєднатися до програми спрощеного візового режиму – ЕТА+. Вже у травні цього року ми очікуємо на приїзд спеціальної оціночної місії Департаменту імміграції Канади. Наш Уряд надасть їй максимальне сприяння, тож сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому ми матимемо позитивні результати на шляху до українсько-канадського безвізу", – сказав Глава українського Уряду.

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Також сторони обговорили перегляд інвестиційної політики EDC (Export Development Canada) і розблокування підтримки канадського бізнесу в рамках його інвестиційної діяльності в Україні, Угода про мобільність молоді та програми, що функціонують за підтримки канадського уряду - в сферах стратегічних комунікацій, приватизації та створення єдиної телефонної гарячої лінії екстреної допомоги "112".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174861
 
 
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холодно там
лучше уже в польше памидоры сабирать
и мало привлекательных для туризма мест
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Коли остання маршрутка на Торонто? Я вже 700 гривень назбирав на кленовий сироп. )))
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а дебіли совкові та пропукінці=ґебельси аж сіпаються в судомах.. бож фєдєрастію фашистську ЛЮДСТВО душить а з Україною і ділові відносини розвивають і двері нам відчиняють Гончарук обговорив із послом Канади Галадзою розширення угоди про вільну торгівлю і спрощення візового режиму для українців. - Цензор.НЕТ 252
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схоже канадці вивчають польський досвід і якщо ще вони відкриють кордон, то Україні будуть кранти. Сьогодні вперше мені в центрі зайнятості запропонували роботу логіста та менеджера із збуту (в мене юридична освіта). І ці вакансії говорять про одне народ валить з України з страшеною силою.
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Кто-то уедет, многие останутся. Ничего страшного не случится.
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та ні це говорить про те що їдуть і дуже багато і досить стрімко Україна позбавляється далеко не зайвого населення. У нас пенсіонерів 11,5 мільйонів; дітей у віці від 0 до 18 десь близько 10 мільйонів, от і рахуйте за мінусом заробітчан (десь під 8 мільойнів) скільки населення в країні.
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