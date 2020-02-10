 Гончарук обговорив із послом Канади Галадзою розширення угоди про вільну торгівлю і спрощення візового режиму для українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Ключовим питанням зустрічі було розширення Угоди між Україною та Канадою про вільну торгівлю. Олексій Гончарук зазначив: "Найактуальнішим питанням наших двосторонніх відносин є розширення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю у сфері послуг та інвестицій. За моєю інформацією, технічні консультації на рівні експертів завершено. Тепер ми маємо розпочати формальні переговори про розширення. Важливо, щоб відповідні директиви від Уряду Канади та Президента України були отримані у найближчі тижні".

Наступним питанням, яке обговорювалося, була лібералізація візової політики для українців. "Ми прагнемо вибудувати діалог, який дасть реальні результати в процесі скасування віз для українців. Минулого року нам запропонували приєднатися до програми спрощеного візового режиму – ЕТА+. Вже у травні цього року ми очікуємо на приїзд спеціальної оціночної місії Департаменту імміграції Канади. Наш Уряд надасть їй максимальне сприяння, тож сподіваємося, що вже в найближчому майбутньому ми матимемо позитивні результати на шляху до українсько-канадського безвізу", – сказав Глава українського Уряду.

Також дивіться: Посол Канади Галадза відвідала КПВВ у Станиці Луганській. ФОТО

Також сторони обговорили перегляд інвестиційної політики EDC (Export Development Canada) і розблокування підтримки канадського бізнесу в рамках його інвестиційної діяльності в Україні, Угода про мобільність молоді та програми, що функціонують за підтримки канадського уряду - в сферах стратегічних комунікацій, приватизації та створення єдиної телефонної гарячої лінії екстреної допомоги "112".