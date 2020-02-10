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 Київські новини
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Все про:Київ (7281) забудова (224) інфраструктура (103)

 Якщо залишати Київ в існуючих кордонах - це призведе до інфраструктурної катастрофи, - Зубик

Передмістя Києва активно розбудовуються, але через відсутність там необхідної інфраструктури все навантаження лягає на столицю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив президент некомерційної організації Асоціації підприємств будівельників "Інтергал-Буд" Володимир Зубик.

"Залишати Київ в існуючих кордонах - це велика помилка. З точки зору розвитку Києва як мегаполіса це призведе до інфраструктурної катастрофи. Передмістя зараз активно і хаотично забудовуються без урахування транспортної та соціальної інфраструктури. Висотні будинки виростають буквально в полі, ні шкіл, ні поліклінік- зате "супердешево" і "15 хвилин на маршрутці до найближчого метро". В результаті все навантаження лягає на столицю. До Києва їдуть на роботу, везуть дітей в садки і школи", - заявив бізнесмен.

За його словами, необхідно, щоб відбувалася інтеграція столиці і передмість, щоб вони розвивалися як "живий організм". І це питання необхідно виносити на рівень Кабміну. Однак може бути протидія місцевої влади.

"Звичайно, місцева влада не зацікавлена, роздача дозволів - це ж їх основний "бізнес". Але для вирішення таких питань є парламент. Такий шлях розвитку міст вже зарекомендував себе у багатьох країнах", - заявив Зубик.

Ще одна проблема, яку вказав забудовник - неефективне використання київської землі. За його словами, в столиці "гуляють" сотні гектарів, які можна було б використовувати більш ефективно - для будівництва сучасних житлових масивів.

"Потенціал величезний. Території гігантські. На сьогоднішній день на всіх невикористовуваних промзонах столиці можна потенційно побудувати близько 20 млн. м2 житла. Це приблизно 300-400 тис. Квартир у сучасних житлових комплексах з дитячими садками, школами, паркінгами, зонами відпочинку і дозвілля. І зараз від міської влади і від нас з вами залежить, як буде проводиться ця забудова. Продумано, комплексно, або - хаотично, безсистемно. Необхідний реальний, зрозумілий і прозорий механізм переведення земель промислового призначення під будівництво житла із "соціальним замовленням" на всю супутню міську інфраструктуру", - зазначив бізнесмен.

Також девелопер торкнувся проблеми "хрущовок", підкресливши, що необхідно продумувати нові механізми розселення цих будинків, в яких давно згнили всі комунікації.

"Давайте будемо реалістами - треба продумувати механізми розселення і будівництва на місці"хрущовок" нового висотного житла. Міській владі на цьому шляху знадобляться партнери - великі девелоперські компанії, які мають власний великий фонд готових квартир. Достатні ресурси. Є вже достатньо прикладів розселення старого житла, гуртожитків. Я вас запевняю, в більшості своїй жителі таких будинків досить реалістично і об'єктивно підходять до пропозиції переїхати до нової квартири. З ними можна знайти спільну мову", - підсумував Зубик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174858
 
   
 Топ коментарі
 
офис президента и всех прочих слуг народа
типа прокурорских, судей и прочих дармоедов нужно перенести в Кропивницкий
верховную раду в том числе
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переклад:
забудовники не збираються вкладатися в ту саму інфраструктуру,
вони вимагають цього від громад, на землях яких ведуть будівництво
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офис президента и всех прочих слуг народа
типа прокурорских, судей и прочих дармоедов нужно перенести в Кропивницкий
верховную раду в том числе
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На полигон твердых бытовых отходов в палатки.
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Под зданием обкома проходит жила от Желтых Вод до Умани.
А жила не простая а ......... Так , что переноса не будет.
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Нехай Київ купує паї навколо - 5 тис.дол. сотка - це шара.
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Застройщики не хотят покупать ни за копейку. Они бесплатно хотят забирать. Хотя для них купить участок под дом ето всего стоимость одной квартиры без отделки
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вон Вишневое застроили, а дорога осталась узкая от Окружной и никто не хочет ее расширять..
кстати и школ там нет и садиков не видел..
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Вот именно что школ и садиков нету. А я как раз в етом раене и живу. И школы и садики там по пректу были и землю на них бесплатно выделяли. Но потом вместо школ там высотками застроили потому что квартиры продавать выгоднее. А детей застройщик сказал ведите или в Софиевскую Борщаговку или в Киев или в частные школы где оплата 3000грн/месяц и половина из которых с религиозным уклоном
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давайте засирайте высотками Киев...
и так, уже проехать нельзя...
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Что, тоже перенесём куда-нибудь поближе к Европе, как Петя-1?
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А не, прочитал статью - предлагается калька с Масквабада - расширение границ (там на юго-восток - "Большая Масква") и расселение хрущёвок (там "реновация").
Если оставлять Киев в существующих границах - это приведет к инфраструктурной катастрофе, - Зубик - Цензор.НЕТ 8211
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Вони думають, що тут - задзеркалля. Споганив землю - і можна пересідати на нову.
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Намекает что киевским застройщикам нужно новые земли заграбастать и многоетажками застроить. А морда не треснет? Нужно было раньше думать как в Киеве вырезать парки и засыпать озера а на их месте многоетажки тулить вплотную что и машину негде припарковать. Вон Виталик раздеребанил с киевскими депутатами десятки гектар Агрокомбината Пуща-Водица и под многоетажки пустил, Хоть одну там бл*** школу построили?
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"По его словам, в столице "гуляют" сотни гектаров, которые можно было бы использовать более эффективно - для строительства современных жилых массивов".Источник: https://censor.net.ua/n3174858

Голосеевский лес ?
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переклад:
забудовники не збираються вкладатися в ту саму інфраструктуру,
вони вимагають цього від громад, на землях яких ведуть будівництво
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Це той Зубик,що забудував пів Києва,а про школи і дитсадки забув?
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той,що купляв депутатський мандат роками у Черкасах.
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інагда так хочиця якогось акопаліпсіса чи канца Свєта
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То есть дело в границах на Карте, а не в том что шобла хочет отжать себе пригороды - землей и разрешиловкой барыжить?
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Короче если почитать ето повнимательнее то ето плагиат одной из речей Гитлера. Всех выселить, расселить, уничтожить, отобрать земли, а на их месте построить новые массивы для новой рассы.
Даже предложил не спрашивать разрешения у местных депутатов которых выбирало население, а сразу чтобы в кабмине его *НЯНЯ* все решила кого куда.
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зато "супердешево

Спасибо, я вас понял, очередной барыга.
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Правильнее так. Если оставлять Киев в управлении боксера и далее - это приведет к инфраструктурной катастрофе.
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Прочитай внимательней. Застройщики строят ЗА предалами Киева, но там нет инфраструктуры, поэтому жилье там стоит дешево. Он просит расширить границы Киева, построить в пригородах дороги, школы, детские сады за счет киевского бюджета, а то он мало денег зарабатывает. Тот же Зубик отгрохал комплекс в Гатном на берегу озера, цена в полтора-два раза ниже, чем в его комплексах в Киеве, а оно не продается. И как быть? Кроме того он же чуть ли не требует, чтобы ему отдали под застройку промзоны (многие из которых он уже застраивает, причем некоторые без документов). Ты реально хочешь выполнить все его хотелки?
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Китайцы построили уже 14 мегаполисов для 1 миллиона человек,но в этих городах нет ни одного жителя,вопрос для чего и зачем,остался открытым
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А тепер трішечки подумаємо: він пропонує будівництво житла на колишніх промзонах. Тобто ніякого виробництва там немає і, щоб площі не "гуляли", то збудувать там житловий комплекс з усіма "ніштяками". Наче все добре, але... Де будуть працевлаштовані мешканці цих багатоповерхівок? Адже за житло треба сплачувать щомісяця, а на місці виробництва побудовано житловий комплекс... ФОПи, таксьори (від яких і так в Києві не продихнути)? Скоріш за все - майбутні субсідіанти на шиї держави... Це тіко моє ІМХО, може занадто в чорних барвах, але яке є
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Нет, Вы даже немного ошибаетесь. Зубик УЖЕ застраивает промзоны. При этом на застройку некоторых из них разрешения никто не давал. Кроме того у него есть дешевые комплексы, построенные за Киевом. Если они станут Киевом, то жилье там сразу станет дороже. Все намного проще. Зубик просто отстаивает свои шкурные интересы, и я не понимаю, зачем его мнение публиковать в новостях.
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Київські бандюки хочуть,щоб всі новостройкі були в Києві--це дає великі бариші,вже всі сквери забудували. то потрібно вже пригородні села ввести в межу міста і забудовувати. Не політика будівельної мафії.
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Они уже и так давно присоединились)
Работы в Вишневом, Коцюбинском, Ирпене, Буче, Гостомеле- нет! А новостроев настроено больше чем в самом Киеве)
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Про Дарницьке гето вже всі чули, як там школи немає де побудувати. Дайош тепер Вишнівське і Бориспільське гета!
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Угу, засрали Киев, засрут и пригород.
Хреновые инфраструктурные строители Киева для начала решите вопрос достройки мостов, а то стоят брошенные. Проложите метро на Троещину и достройте хотя бы существующие станции. Победите Войцеховского и остальных строймошенников. Отремонтируйте старые сети, чтобы не тонул Киев как нынче в "Оушенплазы" .
Ворюги безсовестные
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Хай бере приклад з Японії, можна в одному місті всю Україну вселити
Ось десятка міст, які у 2030 р., згідно з прогнозами ООН, будуть найбільш густозаселеними (наводиться прогнозована кількість населення у 2030 р.):

3. Шанхай, Китай - 30,8 млн осіб.
2. Делі, Індія - 36,1 млн осіб.
1. Токіо, Японія - 37,2 млн осіб.Якщо залишати Київ в існуючих кордонах - це призведе до інфраструктурної катастрофи, - Зубик - Цензор.НЕТ 6483
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Взагалі такі проблеми дійсно мають місце в столиці. І до їх вирішення потрібно підходити комплексно, із залученням місцевої та центральної влади.
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