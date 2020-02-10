 Якщо залишати Київ в існуючих кордонах - це призведе до інфраструктурної катастрофи, - Зубик

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив президент некомерційної організації Асоціації підприємств будівельників "Інтергал-Буд" Володимир Зубик.

"Залишати Київ в існуючих кордонах - це велика помилка. З точки зору розвитку Києва як мегаполіса це призведе до інфраструктурної катастрофи. Передмістя зараз активно і хаотично забудовуються без урахування транспортної та соціальної інфраструктури. Висотні будинки виростають буквально в полі, ні шкіл, ні поліклінік- зате "супердешево" і "15 хвилин на маршрутці до найближчого метро". В результаті все навантаження лягає на столицю. До Києва їдуть на роботу, везуть дітей в садки і школи", - заявив бізнесмен.

За його словами, необхідно, щоб відбувалася інтеграція столиці і передмість, щоб вони розвивалися як "живий організм". І це питання необхідно виносити на рівень Кабміну. Однак може бути протидія місцевої влади.

"Звичайно, місцева влада не зацікавлена, роздача дозволів - це ж їх основний "бізнес". Але для вирішення таких питань є парламент. Такий шлях розвитку міст вже зарекомендував себе у багатьох країнах", - заявив Зубик.

Ще одна проблема, яку вказав забудовник - неефективне використання київської землі. За його словами, в столиці "гуляють" сотні гектарів, які можна було б використовувати більш ефективно - для будівництва сучасних житлових масивів.

"Потенціал величезний. Території гігантські. На сьогоднішній день на всіх невикористовуваних промзонах столиці можна потенційно побудувати близько 20 млн. м2 житла. Це приблизно 300-400 тис. Квартир у сучасних житлових комплексах з дитячими садками, школами, паркінгами, зонами відпочинку і дозвілля. І зараз від міської влади і від нас з вами залежить, як буде проводиться ця забудова. Продумано, комплексно, або - хаотично, безсистемно. Необхідний реальний, зрозумілий і прозорий механізм переведення земель промислового призначення під будівництво житла із "соціальним замовленням" на всю супутню міську інфраструктуру", - зазначив бізнесмен.

Також девелопер торкнувся проблеми "хрущовок", підкресливши, що необхідно продумувати нові механізми розселення цих будинків, в яких давно згнили всі комунікації.

"Давайте будемо реалістами - треба продумувати механізми розселення і будівництва на місці"хрущовок" нового висотного житла. Міській владі на цьому шляху знадобляться партнери - великі девелоперські компанії, які мають власний великий фонд готових квартир. Достатні ресурси. Є вже достатньо прикладів розселення старого житла, гуртожитків. Я вас запевняю, в більшості своїй жителі таких будинків досить реалістично і об'єктивно підходять до пропозиції переїхати до нової квартири. З ними можна знайти спільну мову", - підсумував Зубик.