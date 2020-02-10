 Підозрюваного в участі в "самообороні Криму" Антонова відпустили під заставу в 164 тисячі гривень, - прокуратура АРК

Про це Крим.Реалії 10 лютого повідомила прессекретарка Прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко, передає Цензор.НЕТ.
"Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід з альтернативою внесення застави в сумі 164 тисячі гривень. У п'ятницю (7 лютого. - Ред.), адвокат вніс всю суму застави", - сказала Діденко.
За її словами, Антонова відпустили з-під арешту вже в п'ятницю і зараз він перебуває в Херсоні.
Цю інформацію російським ЗМІ також повідомив підконтрольний Росії омбудсмен Севастополя Павло Буцай. Крим.Реалії намагаються зв'язатися з адвокатом Антонова для з'ясування подальших планів Антонова щодо участі в судових засідання.
Нагадаємо, севастопольця Івана Антонова, якого підозрюють в участі в "самообороні Криму", затримали на українському пункті пропуску "Чонгар" при спробі перетнути адмінмежу.
За даними СБУ, Антонов брав участь у захопленні штабу ВМС України в Севастополі в 2014 році.
9 січня Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Адвокат Антонова Оксана Ілянда в коментарі Крим.Реалії повідомила, що сторона захисту має намір оскаржити рішення Херсонського міського суду щодо арешту.
6 лютого Херсонський апеляційний суд залишив під арештом підозрюваного в участі в "самообороні Криму" Івана Антонова.
Это же ж сепарок или зебенебот.
Что одно и то же.
Молодцы ребятушки зеленушки.
Важно в вашем деле что?
Морду ящиком и тупо гнуть свою линию.
Убийц отпускаем,а тех кто выполнял свой конституционеый обовьзок пока вы вештались по московиям с концертами _ сажаем по притянутым за уши обвинениям.
орки разжигают? или прямо так и сказала?
Это Зверобой и Антоненко с Кузьменко убицы без суда и следствия.
А эти не ....
46 терпил из ста говорят : вынесем фсё…токо
жрать дайте да думать не заставляйте ... у нас ведь пока хлеб есть, а зрелища - продолжаются...
Не мытьем так катанием все таки добились своего.
Под камеру они может с вами и гопак станцуют в ордло.
ордло предоставите самый особый статус, и включать его будете под контролем путина в конституцию, перед этим он вам даст возможность под камеры постоять на определённых участках границы, не забудьте только после этого "прорыва", устроить следователей мгб ордло, следователей прокуратуры ордло, депутатов городских и районных, боевиков двух корпусов и предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Позорная команда есть национальная угроза Украине.
С каждым днём приближаете всех к бойне.
p.s. При соевом отпускали так же, даже закона не приняли о военных преступлениях боевиков ордло, прорыв стрелкова в Донецк, Иловайск, 400 обстрелов с территории рф.