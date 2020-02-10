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 Підозрюваного в участі в "самообороні Криму" Антонова відпустили під заставу в 164 тисячі гривень, - прокуратура АРК

Сторона захисту підозрюваного в участі в "самообороні Криму" Івана Антонова 7 лютого внесла за нього заставу.

Про це Крим.Реалії 10 лютого повідомила прессекретарка Прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід з альтернативою внесення застави в сумі 164 тисячі гривень. У п'ятницю (7 лютого. - Ред.), адвокат вніс всю суму застави", - сказала Діденко.

За її словами, Антонова відпустили з-під арешту вже в п'ятницю і зараз він перебуває в Херсоні.

Цю інформацію російським ЗМІ також повідомив підконтрольний Росії омбудсмен Севастополя Павло Буцай. Крим.Реалії намагаються зв'язатися з адвокатом Антонова для з'ясування подальших планів Антонова щодо участі в судових засідання.

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Нагадаємо, севастопольця Івана Антонова, якого підозрюють в участі в "самообороні Криму", затримали на українському пункті пропуску "Чонгар" при спробі перетнути адмінмежу.

За даними СБУ, Антонов брав участь у захопленні штабу ВМС України в Севастополі в 2014 році.

9 січня Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Адвокат Антонова Оксана Ілянда в коментарі Крим.Реалії повідомила, що сторона захисту має намір оскаржити рішення Херсонського міського суду щодо арешту.

6 лютого Херсонський апеляційний суд залишив під арештом підозрюваного в участі в "самообороні Криму" Івана Антонова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174854
 
 
 Топ коментарі
 
Это же не добровольцев с ветеранами и волонтерами пресовать. Эти свои.
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Как мило😀

Молодцы ребятушки зеленушки.
Важно в вашем деле что?
Морду ящиком и тупо гнуть свою линию.
Убийц отпускаем,а тех кто выполнял свой конституционеый обовьзок пока вы вештались по московиям с концертами _ сажаем по притянутым за уши обвинениям.
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Это же не добровольцев с ветеранами и волонтерами пресовать. Эти свои.
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Шо, опять соевые виноваты? Папередники опять сепара отпустили?
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Соевые виноваты что поспдили.
Это же ж сепарок или зебенебот.
Что одно и то же.
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Как мило😀

Молодцы ребятушки зеленушки.
Важно в вашем деле что?
Морду ящиком и тупо гнуть свою линию.
Убийц отпускаем,а тех кто выполнял свой конституционеый обовьзок пока вы вештались по московиям с концертами _ сажаем по притянутым за уши обвинениям.
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Патриотов сажают - сепаров выпускают! Это не общество, это тупая биологическая субстанция
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«Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?» Вестник мордора



орки разжигают? или прямо так и сказала? Подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" Антонова отпустили под залог в 164 тысячи гривен, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7887
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так оно и реально 20 рыл охраны и только увидел гульфики и шосы папской гвардии так под юпку лентки грят полез Подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" Антонова отпустили под залог в 164 тысячи гривен, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 828
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Украина - страна для украинофобов! И 73% это устраивает.
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Це відсоток білорасєян які не володіють рідною мовою, решта гаворыть суржиком, він це хотів пояснити...
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По криминальному кодексу портнова, который потрох не отменил, ни казнокрада, ни коррупционера, ни сепаратиста посадить невозможно - и зе не отменит даже в турборежиме, поэтому по кк портнова можно судить и по антинародной направленности власти в Украине.
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Даже рожу его показать не можете... Боитесь? Или этоженашалюдя? Скоро сепарам Героя Украины вручать будем. Принудительно.
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Ну так презумпция же ж невиновности.
Это Зверобой и Антоненко с Кузьменко убицы без суда и следствия.
А эти не ....
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не прошло и годика, а уже не 73 а
46 терпил из ста говорят : вынесем фсё…токо
жрать дайте да думать не заставляйте ... у нас ведь пока хлеб есть, а зрелища - продолжаются...
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Ах*еть. Пару тысяч долларов и хоть ты людей живьем резал, гуляй дальше на свободе. Как я раньше говорил нет у нас судов и правосудия. А если нет закона значит нет и государства.
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А помните как сепары пять с половиной лет назад орали : Украины больше нет.
Не мытьем так катанием все таки добились своего.
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Это разные вещи. Одно дело победить, а другое - прос...ать.
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Поетому я и говорю что насрать на коронавирус пускай нас не пугают фантастическими епидемиями. Украинцы скорее вымрут от вполне реальных угроз и оружия
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С хера ли это его отпустили под такой смешной залог, Зеля про новый обмен как раз договаривается, нам что не нужна эта биомасса чтобы своих оттуда вытащить?
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потужно так, татарам поддержавшим Украину на арде по 17 - 25 годиков паяют. а наши чмыри - крысиных чмырей за смешной залог или обязательство отпускают. нужно гнать в чучмекию этих вершителей правосудия.
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Позорная команда, скоро вместе с пушилиным будете возлагать цветы в Донецке к памятникам захарченко, гиви и мотроле.
Под камеру они может с вами и гопак станцуют в ордло.
ордло предоставите самый особый статус, и включать его будете под контролем путина в конституцию, перед этим он вам даст возможность под камеры постоять на определённых участках границы, не забудьте только после этого "прорыва", устроить следователей мгб ордло, следователей прокуратуры ордло, депутатов городских и районных, боевиков двух корпусов и предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Позорная команда есть национальная угроза Украине.
С каждым днём приближаете всех к бойне.

p.s. При соевом отпускали так же, даже закона не приняли о военных преступлениях боевиков ордло, прорыв стрелкова в Донецк, Иловайск, 400 обстрелов с территории рф.
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