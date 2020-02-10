 У Сумській області ізолюють на 2 тижні студентів, які повернулися з Китаю, - ОДА

Як повідомляє пресслужба Сумської ОДА, про це під час апаратної наради заявив начальник обласного управління охорони здоров'я Дмитро Кравцов, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ректорам Сумського національного аграрного, Державного педагогічного і Державного університетів, де навчаються іноземні студенти з Китайської Народної Республіки, вже направлені листи з організації протиепідемічних заходів для осіб, які протягом зимових канікул відвідували Китай, перш за все м. Ухань, провінція Хубей", - розповів він.

За словами Кравцова, йдеться про ізолювання групи китайських студентів на період проведення медичного спостереження протягом 14 днів з моменту їх повернення, а також вжиття заходів щодо відстрочення повернення в Суми на навчання інших осіб з КНР до окремого рішення Кабміну.

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За оперативними даними, всього в сумських вишах навчається 270 студентів з КНР.