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 Суспільство
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 У Сумській області ізолюють на 2 тижні студентів, які повернулися з Китаю, - ОДА

У Сумській області на 14 днів ізолюють студентів, які протягом зимових канікул відвідували Китай.

Як повідомляє пресслужба Сумської ОДА, про це під час апаратної наради заявив начальник обласного управління охорони здоров'я Дмитро Кравцов, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ректорам Сумського національного аграрного, Державного педагогічного і Державного університетів, де навчаються іноземні студенти з Китайської Народної Республіки, вже направлені листи з організації протиепідемічних заходів для осіб, які протягом зимових канікул відвідували Китай, перш за все м. Ухань, провінція Хубей", - розповів він.

За словами Кравцова, йдеться про ізолювання групи китайських студентів на період проведення медичного спостереження протягом 14 днів з моменту їх повернення, а також вжиття заходів щодо відстрочення повернення в Суми на навчання інших осіб з КНР до окремого рішення Кабміну.

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За оперативними даними, всього в сумських вишах навчається 270 студентів з КНР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174849
 
 
 Топ коментарі
 
А в Борисполе в аэропорту туристам только температуру померяли, дебилы. Поэтому вот этого начальника здравоохранения области надо ставить вместо дебилов МОЗ Украины.
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Правильно то правильно, но это нужно было сделать по прилету в Киев , а не после того , как они приехали в Сумы. Представляете со сколькими людьми они контактировали!
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А в Борисполе в аэропорту туристам только температуру померяли, дебилы. Поэтому вот этого начальника здравоохранения области надо ставить вместо дебилов МОЗ Украины.
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Какая такая? Народная! Впервые почти за 30 лет независимости актеры и цыркачи будут проделывать свои трюки на публике вне арены/сцены.
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Правильно то правильно, но это нужно было сделать по прилету в Киев , а не после того , как они приехали в Сумы. Представляете со сколькими людьми они контактировали!
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Уже пофиг. Все кто вернулись ранее из Китая , разъехались по регионам Украины своим ходом (поезда, автобусы, маршрутки и тд.). Остается только ждать и надеется, что бы никто не был носителем этого вируса......
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Хоть притормозить чутка. Выиграть время пока накроет цунами.
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Нє. Я б не сподівався. Точніше, не сподіваюся.
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Ну, таперичя можно вздохнуть спокойно! Что прошло больше недели с их приезда не считается. Забудки - не стратки!
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