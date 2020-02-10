 З 1 квітня українці отримають гарантований пакет безоплатних медпослуг, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал", про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Зараз Міністерство охорони здоров'я України та Національна служба здоров'я України спільно з регіонами працюють над своєчасним запуском реформи.
"Для повноцінного старту другої ланки медичної реформи до 31 січня всі області мали забезпечити автономізацію та комп'ютеризацію медустанов у себе в областях. Лікарні мають бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації та рівня практики. Це має бути зроблено до 1 квітня", — сказав Гончарук.
Він додав, що якщо медичний заклад не відповідатиме вимогам, то НСЗУ не укладатиме договір з таким закладом — отже лікарня не отримає фінансування. В такому випадку гроші на утримання медзакладу буде виділяти місцева влада.
На сьогодні вже автономізовано 97% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу.
Найбільш проблемна область — Запорізька. Там автономізація становить 85%. Наприклад, станом на 5 лютого всі ключові заклади обласного підпорядкування не автономізовані.
Или опять будет "система двойных стандартов"?
Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
А з приводу "поважності"...До того часу, коли його підпустять до операційного столу - він буде "уткі" тягать. Бо ті, хто щось вміє - вже давно там
Щодо "уток"... відкрию вам таємницю, що я у кошмарному сні бачу такий рівень медицини і лікарів, який існує в країні, під прапором якої ви пишете. Більше того, знаю особисто приклад, коли наша людина (ставши громадянкою Швеції) фактично втікла до Іспанії, щоби отримати нормальну хірургічну мед.допомогу, бо в серпні місяці, усі ваші лікарі чомусь були у відпустках? (передаю її слова, хоча я важко уявляю як можно дійти до подібного дебілізму)
Пока все обсуждают итоги вручения «Оскара», в нашей с вами стране продолжается «распродажа Родины» по дешёвке.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный общественный активист Дмитрий Спивак.
1. Хозяйственный суд Киева практически решил судьбу Одесской киностудии и 5 Га очень дорогой земли на Французском бульваре в пользу Слуги Александра Ткаченко и его партнёра и друга Андрея БОгдана - Вавриша.
- Богдан снова гуляет за границей: на этот раз с Ваврышем и девицами
Решение Фемиды лишило государство контрольного пакета акций. Теперь Киностудия достанется мародёрам даром. Даже приватизировать не надо.
Шо скажете, министр культуры Бородянский?
2. Вслед за прибыльными портами «Ольвия» и Херсон, которые отданы в концессию по дешёвке и в «свои руки», следующим шагом намечено передать в концессию порты Черноморск, Измаил и частично Одесский.
Кстати, Херсонский порт забрала компания «Рисоил-Херсон» во главе с сомнительными персонажами Бежуашвили, Хаджишвили и Миновым. Один торговал углём с Центрэнерго с оккупированых территорий, второй понемногу рейдерствовал в Черноморске…
Дальше намечено передать в концессию несколько аэропортов и даже вокзалов.
Напомню, что концессия - это даже не приватизация. Концессия - это бесплатное управление всеми активами и пользование всей инфраструктурой и экономической базой предприятия для получения прибыли.
3. Есть лишь два варианта, чтобы покончить со спекуляциями вокруг высоких зарплат и космических премий в НАК «Нефтегаз». Надо или приватизировать компанию, либо перестать говорить о зарплатах.
Так сказал Андрей Коболев, отметив, что Нефтегаз очень прибыльная компания, дающая очень много денег )!!!) в Бюджет, а потому ее надо приватизировать…
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КонГениально.
Шо молчим, экономисты-реформаторы?
4. Мы не будем продавать «Укрзализницу», сказал Премьер на самокате. Мы просто заинтересованы в сотрудничестве с немецкой компанией Deutsche Bahn. Это принесёт нам серьезные инвестиции (как???? ещё????).
В общем, скоро нам расскажут об «эксперименте» в системе управления госкорпораций и передадут лет на 10 все наши железные дороги в управление…
Тем более, что к тому времени, все вокзалы уже будут в «правильных руках».
Так ведь, НЕдебил Милованов?
5. «Центрэнерго» готовят к «дешевой» приватизации, несмотря на то, что компания экс-смотрящих Кононенко-Кропачева пока заблокировала этот процесс. Новая власть и новые кураторы энергетической отрасли, покупая для своих заводов электроэнергию по ценам, ниже себестоимости, повергают государственную компанию в долги. Более 2,5 миллиардов на сегодняшний день.
Та же ситуация и с ОПЗ. Задача нового руководителя-ресторатора сети «Два Гуся» Синицына - привести стратегическое предприятие химической отрасли к «предпродажной» стоимости и за бесценок отдать в правильные руки.
Похожая схема уже опробована на ЗАлК (Запорожский аллюминиевый комбинат). Те же Кононенко-Кропачев ещё с 2015 года дерибанят это стратегическое предприятие, рассказывая всем о победе на открытом конкурсе.
Правда, на сегодня это информация никак не подтверждена официально. Никакой реальной приватизации не было.
А тогда, кто там всем управляет? Чьё имущество? Куда и кто все вывез? Что с финансовыми документами? И почему, правоохранительная система никак не реагирует на весь этот беспредел?
Вот так вот, ребята. А Вы говорите, Оскар… В общем, как говорит Константин Шпилевой, если идиотизма становится слишком много, он становится нормой…
Что скажете, Володимир Зеленський? Вам за Державу не обидно?
Вы что, реально не видите, что банда соросят пришла быстро раздать все оставшиеся украинские активы вместе с землей по дешёвке?
Это плохо закончится!
P.s. Кстати, а шо там с поездкой наших слуг в Давос за счёт Пинчука-Сороса? Много денег пришло в страну, или ребята так просто съездили на дорогой курорт потусоваться и отдохнуть? Просто интересно.
Віталій Барабаненко
У Британії вийшла ось така соціальна реклама.
Браво дякуємо!
"Кожен раз коли купуєте російські товари ви інвестуєте в криваву армію
Угорщина - 1956
Чехословаччина - 1968
Афганістан - 1979
Естонія Латвія Литва - 1991
Придністров'я - 1992
Чечня - 1994
Грузія - 2008
Україна - 2014″
- Не табе, а Вам!"
- Нам он на хрен не нужен! он табе
.- вот, плять, где такого нашли? Не могли умного послать?
- Умных к умным послали, а меня к Табе!!
Ключевое слово ДОЛЖНО БЫТЬ )))))))
https://pershij.com.ua/psykhichnokhvorykh-i-tuberkuloznykiv-vidpravliat-na-vulytsiu-shcho-chekaie-ukrainsku-medytsynu-z-1-kvitnia/
З професійним святом вас дуракі! 01.04.2020р.
- Голубчик, да вам её клопы покусали.
- А можно их вывести?
- Конечно. С вас 10 долларов.
- Так у нас же медицина бесплатная!
- Мда. Похоже, клопы добрались уже и до извилин. (с)
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров пролєтся,
Як пробити пану груди? Іван Франко.
- А я толька своей маме-папе должен!
А хватит ли? Может еще и пенсии урезать планируете?
И как главному "вору и барыге" на все хватало?
"Где деньги, Зин?"
сервис в морге included ))
И калбаса должна быть бесплатной!
Потому что так в Конституции написано - свиней кормят зерном, зерно растёт из земли, а земля народная - значит и колбаса принадлдежыт народу по Конституции!
Нет базовых институтов. Страховые компании, банки, гос регулирование не работает. Одни жулики которые кидают друг друга и граждан. Ждут удобного момента, что бы сорваться за границу.
Мементо мори. Моментально. В море.
В районных центрах родильные дома закрывают.
На три района один родильный дом.
Зайди брехун к людям в коридоры больниц и там узнаешь сколько платят за операции, и все лекарства за счёт родственников.
Да и ещё могут воду давать вместо лекарств, люди жалуются, что не проконтролируешь как воруют.