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Все про:медицина (866) Мінздоров'я (1123) Гончарук_Олексій (650)

 З 1 квітня українці отримають гарантований пакет безоплатних медпослуг, - Гончарук

З 1 квітня стартує програма медичних гарантій, яка передбачає пакет безоплатних медпослуг для українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал", про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Зараз Міністерство охорони здоров'я України та Національна служба здоров'я України спільно з регіонами працюють над своєчасним запуском реформи.

"Для повноцінного старту другої ланки медичної реформи до 31 січня всі області мали забезпечити автономізацію та комп'ютеризацію медустанов у себе в областях. Лікарні мають бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації та рівня практики. Це має бути зроблено до 1 квітня", — сказав Гончарук.

Він додав, що якщо медичний заклад не відповідатиме вимогам, то НСЗУ не укладатиме договір з таким закладом — отже лікарня не отримає фінансування. В такому випадку гроші на утримання медзакладу буде виділяти місцева влада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд затвердив тарифи на медичні послуги в 2020 році

На сьогодні вже автономізовано 97% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу.

Найбільш проблемна область — Запорізька. Там автономізація становить 85%. Наприклад, станом на 5 лютого всі ключові заклади обласного підпорядкування не автономізовані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174848
 
 
 Топ коментарі
 
1 апреля -День дурака ( избирателя зеленой власти, стало-быть...) Но , нельзя же каждый день праздновать.
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Віталій Барабаненко





У Британії вийшла ось така соціальна реклама.
Браво дякуємо!
"Кожен раз коли купуєте російські товари ви інвестуєте в криваву армію
Угорщина - 1956
Чехословаччина - 1968
Афганістан - 1979
Естонія Латвія Литва - 1991
Придністров'я - 1992
Чечня - 1994
Грузія - 2008
Україна - 2014″

С 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медуслуг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1212
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Пішли у дупу із своїми "безкоштовними" послугами. Продаєте мені за мої податки непотріб. "безкоштовно" можно тільки померти, а не вилікуватись.
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С тех пор как Зеленский дал ему второй шанс, сей клерк не слазит с микрофона, видимо думает, что рассказывать нам как фсьо хорошо и есть его основная работа!!!
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Пішли у дупу із своїми "безкоштовними" послугами. Продаєте мені за мої податки непотріб. "безкоштовно" можно тільки померти, а не вилікуватись.
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Сам процес смерті може і вийде безкоштовним але далі зекономити не вийде...)
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1 апреля -День дурака ( избирателя зеленой власти, стало-быть...) Но , нельзя же каждый день праздновать.
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Дурак ты Лёва.1 апреля день жополизов соевого.И ты к ним имеешь самое непосредственное отношение.
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По конституции Украинцам положены бесплатные медуслуги в полном объеме без всяких пакетов! но кто читает ту конституцию да!!
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Осупруненная медицина еще и покрілась зеленой плесенью! А шо там будет со статьей Конституции о медицине?
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Її не виконують з моменту прийняття, бо вона нежиттєздатна. Інакше, якого буя з мене беруть податки, на те що безкоштовно?
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1 апреля украинцы получат/ обещания от слуг народ Коломойского сыпятся как из дырявого мешка.
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А врачей, которые с порога "заряжают" страждущим цены за операции, вы садить будете?
Или опять будет "система двойных стандартов"?
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Ні бо це легкий злочин

Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
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"арешт на строк до 6 місяців" з "вовчім білетом" на професію - теж для початку непогано. Гадаю, що з плином часу самі громадяни розберуться як карати хапуг.
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квиток на автобус, пів дня і він поважна та заможна людина у одній з країн ЄС, а вас далі буде лікувати - коновал.
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Тобто вас влаштовує гниле здирництво?
А з приводу "поважності"...До того часу, коли його підпустять до операційного столу - він буде "уткі" тягать. Бо ті, хто щось вміє - вже давно там
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Мене не влаштовує відсутність рівня медичних послуг у так званих "безкоштовних закладах". Я не бачу доцільності існування того, що тільки називається мед.закладом. Що значить здирництво? Я сам, задарма і пальцем не поворухну. Усе має свою вартість. Мене хвилює тільки послуга, що не відповідає сплаченим коштам, або неможливість її отримання при наявності коштів.
Щодо "уток"... відкрию вам таємницю, що я у кошмарному сні бачу такий рівень медицини і лікарів, який існує в країні, під прапором якої ви пишете. Більше того, знаю особисто приклад, коли наша людина (ставши громадянкою Швеції) фактично втікла до Іспанії, щоби отримати нормальну хірургічну мед.допомогу, бо в серпні місяці, усі ваші лікарі чомусь були у відпустках? (передаю її слова, хоча я важко уявляю як можно дійти до подібного дебілізму)
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Де тут? У Швеції? Вони що ідіоти? На.ра їхати в країну із соціалістичною медициною??? Що там можно заробити?
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Або ж будеш лікуватися у сибірських шаманів та у бабок-шептух.
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На сьогодні шамани та бабки іноді дієвіш лікують, аніж переважна кількість цих "лікарів". І дешевше (мабуть З 1 квітня українці отримають гарантований пакет безоплатних медпослуг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4502 )
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не треба було їхати у країну довбаного соціалізму.
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Что скажете, Володимир Зеленський? Вам за Державу не обидно?
Пока все обсуждают итоги вручения «Оскара», в нашей с вами стране продолжается «распродажа Родины» по дешёвке.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный общественный активист Дмитрий Спивак.
1. Хозяйственный суд Киева практически решил судьбу Одесской киностудии и 5 Га очень дорогой земли на Французском бульваре в пользу Слуги Александра Ткаченко и его партнёра и друга Андрея БОгдана - Вавриша.
- Богдан снова гуляет за границей: на этот раз с Ваврышем и девицами
Решение Фемиды лишило государство контрольного пакета акций. Теперь Киностудия достанется мародёрам даром. Даже приватизировать не надо.
Шо скажете, министр культуры Бородянский?
2. Вслед за прибыльными портами «Ольвия» и Херсон, которые отданы в концессию по дешёвке и в «свои руки», следующим шагом намечено передать в концессию порты Черноморск, Измаил и частично Одесский.
Кстати, Херсонский порт забрала компания «Рисоил-Херсон» во главе с сомнительными персонажами Бежуашвили, Хаджишвили и Миновым. Один торговал углём с Центрэнерго с оккупированых территорий, второй понемногу рейдерствовал в Черноморске…
Дальше намечено передать в концессию несколько аэропортов и даже вокзалов.
Напомню, что концессия - это даже не приватизация. Концессия - это бесплатное управление всеми активами и пользование всей инфраструктурой и экономической базой предприятия для получения прибыли.
3. Есть лишь два варианта, чтобы покончить со спекуляциями вокруг высоких зарплат и космических премий в НАК «Нефтегаз». Надо или приватизировать компанию, либо перестать говорить о зарплатах.
Так сказал Андрей Коболев, отметив, что Нефтегаз очень прибыльная компания, дающая очень много денег )!!!) в Бюджет, а потому ее надо приватизировать…
загрузка...
КонГениально.
Шо молчим, экономисты-реформаторы?
4. Мы не будем продавать «Укрзализницу», сказал Премьер на самокате. Мы просто заинтересованы в сотрудничестве с немецкой компанией Deutsche Bahn. Это принесёт нам серьезные инвестиции (как???? ещё????).
В общем, скоро нам расскажут об «эксперименте» в системе управления госкорпораций и передадут лет на 10 все наши железные дороги в управление…
Тем более, что к тому времени, все вокзалы уже будут в «правильных руках».
Так ведь, НЕдебил Милованов?
5. «Центрэнерго» готовят к «дешевой» приватизации, несмотря на то, что компания экс-смотрящих Кононенко-Кропачева пока заблокировала этот процесс. Новая власть и новые кураторы энергетической отрасли, покупая для своих заводов электроэнергию по ценам, ниже себестоимости, повергают государственную компанию в долги. Более 2,5 миллиардов на сегодняшний день.
Та же ситуация и с ОПЗ. Задача нового руководителя-ресторатора сети «Два Гуся» Синицына - привести стратегическое предприятие химической отрасли к «предпродажной» стоимости и за бесценок отдать в правильные руки.
Похожая схема уже опробована на ЗАлК (Запорожский аллюминиевый комбинат). Те же Кононенко-Кропачев ещё с 2015 года дерибанят это стратегическое предприятие, рассказывая всем о победе на открытом конкурсе.
Правда, на сегодня это информация никак не подтверждена официально. Никакой реальной приватизации не было.
А тогда, кто там всем управляет? Чьё имущество? Куда и кто все вывез? Что с финансовыми документами? И почему, правоохранительная система никак не реагирует на весь этот беспредел?
Вот так вот, ребята. А Вы говорите, Оскар… В общем, как говорит Константин Шпилевой, если идиотизма становится слишком много, он становится нормой…
Что скажете, Володимир Зеленський? Вам за Державу не обидно?
Вы что, реально не видите, что банда соросят пришла быстро раздать все оставшиеся украинские активы вместе с землей по дешёвке?
Это плохо закончится!
P.s. Кстати, а шо там с поездкой наших слуг в Давос за счёт Пинчука-Сороса? Много денег пришло в страну, или ребята так просто съездили на дорогой курорт потусоваться и отдохнуть? Просто интересно.
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Пакет на голову - и вы полностью здоровы.
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И ещё...Экономический паспорт - одно из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Он должен стать, по задумке, личным счетом гражданина, деньги на который должно класть государство. Если экономический паспорт будет внедрен, каждый маленький украинец, рожденный после принятия закона, будет накапливать на своем счету определенную часть денег, вырученных государством от продажи "земли,а также недр". Получить деньги можно будет по достижении совершеннолетия(по возрасту 18 лет,многие старики помнят плакат в 1973 г,что в 1980 году будет Коммунизм) . Предполагается, что это будет своего рода стартовый капитал, который, к примеру, можно будет потратить на создание семьи и будущего ребёнка
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Віталій Барабаненко





У Британії вийшла ось така соціальна реклама.
Браво дякуємо!
"Кожен раз коли купуєте російські товари ви інвестуєте в криваву армію
Угорщина - 1956
Чехословаччина - 1968
Афганістан - 1979
Естонія Латвія Литва - 1991
Придністров'я - 1992
Чечня - 1994
Грузія - 2008
Україна - 2014″

С 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медуслуг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1212
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Халва! Халва! Халва!
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...Главным врагом крестьянства является международный еврейский капитал, натравляющий жителей городов на сельского труженика....
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особо бдительные обвинят в самом страшном -по представлениям слуг народа Коломойского -грехе.
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- Товарищ генерал табе пакет!
- Не табе, а Вам!"
- Нам он на хрен не нужен! он табе
.- вот, плять, где такого нашли? Не могли умного послать?
- Умных к умным послали, а меня к Табе!!
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Бюджетный самокат-катафалк от Слуг нарида. Приводится в движение самим покойным.
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Это должно быть сделано до 1 апреля

Ключевое слово ДОЛЖНО БЫТЬ )))))))
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Точно! З 1 квітня 2020 року психіатричні і туберкульозні хворі будуть обслуговуватися у свого сімейного лікаря амбулаторно, тобто вдома і по загальній черзі перед кабінетом.
https://pershij.com.ua/psykhichnokhvorykh-i-tuberkuloznykiv-vidpravliat-na-vulytsiu-shcho-chekaie-ukrainsku-medytsynu-z-1-kvitnia/

З 1 квітня українці отримають гарантований пакет безоплатних медпослуг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7860

З професійним святом вас дуракі! 01.04.2020р.
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От вас просто пакет полиэтиленовый не дождёшься , не то что медицинских услуг !
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По конституции ответственость за мед обслуживание на центральной власти а не на местной, опять же по конституции закрывать больницы запрещено (это прямо так и написано в конституции) но кто читает ту конституцию да!!
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Конституцию читают те, кто после по ней топчутся. И переписывают под собственные хотелки.
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Ці реХФФорматори від медицини спочатку її знищили, а потім, як той шкідник-садівник, що підрубав коріння дереву, а, коли воно почало усихати - кинувся підфарбовувати листя у зелений колір.
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Щоб заклад міг мати лікарів, потрібно підвищити цим лікарям заробітну плату рази у три.
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- Доктор. У меня голова чешется!
- Голубчик, да вам её клопы покусали.
- А можно их вывести?
- Конечно. С вас 10 долларов.
- Так у нас же медицина бесплатная!
- Мда. Похоже, клопы добрались уже и до извилин. (с)
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а что ты думаешь власть может не выполнять конституцию основной закон страны, но при этом обязана выполнять писульки какого то НСЗУ которые сама же и написала! сегодня написала завтра сама же и отменит!!
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Мені цікаво, а звідки ті гроші візьмуться? Медицина завжди була на залишковому фінансуванні, а тут раптом така небачена щедрість.Знову пшик вийде.
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Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров пролєтся,
Як пробити пану груди? Іван Франко.
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Медицина у нас очень страшная, тут придраться не к чему.
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Де де, в платіжному дорученні 22% ЄСВ з кожної заробітної плати! А потім у фразі презєлєнта:
- А я толька своей маме-папе должен!
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Это за счет субсидий, которые собираются отменить?
А хватит ли? Может еще и пенсии урезать планируете?
И как главному "вору и барыге" на все хватало?
"Где деньги, Зин?"
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Медицина в Украине должна быть только бесплатной, а любые обглоданные кости от власти в самой бедной стране Европы и Африки Украине, это геноцид.
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Щойно подяку взяв. 2000. Копійки- а приємно.
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а шо 1 квітня не професійний вихідний у нас?
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Наш пострел везде поспел. Уже нагазовал, теперь за медицину взялся. Скоро коммунизм.
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И незабываем благодарить за это команду Ульяны Супрун .
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теперь услуги только пакетом. и только ПОЛНЫМ
сервис в морге included ))
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А почему эта реформа не касается придворной медицины ДУСи?
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И калбаса!
И калбаса должна быть бесплатной!
Потому что так в Конституции написано - свиней кормят зерном, зерно растёт из земли, а земля народная - значит и колбаса принадлдежыт народу по Конституции!
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"Титану философской мысли" - в стоимость выращивания свиньи вкладывается содержание, труд крестьянина и стоимость используемых ресурсов, которые никак не оплачиваются всем населением через налоги.
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А газ? Недра тоже принадлежат народу!
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З першого квітня коронавірус по Україні точно буде розповсюджуватись безкоштовно, а от сметь чи лікування будуть платними...
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Привести медицину и пенсии в Украине в порядок невозможно.
Нет базовых институтов. Страховые компании, банки, гос регулирование не работает. Одни жулики которые кидают друг друга и граждан. Ждут удобного момента, что бы сорваться за границу.
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Скільки ж ти мерзота вже будеш брехати? Одержав квитанцію за тепло--ні копійки зниження. За холодну воду --добавили т..зв оплату за обслуговування будинкових лічильників,а тепер ще і збільшили тариф . Пенсію обіцяли з першого грудня збільшити в межах 74-750 грн--збільшили на 6--24грн. Субсидії відмінили,або зменшили майже в 25 раз Ви зебіли найбільші БРЕХУНИ за весь період незалежної України.
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Враньё всё это.
В районных центрах родильные дома закрывают.
На три района один родильный дом.
Зайди брехун к людям в коридоры больниц и там узнаешь сколько платят за операции, и все лекарства за счёт родственников.
Да и ещё могут воду давать вместо лекарств, люди жалуются, что не проконтролируешь как воруют.
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Супрун, что ты делаешь, прекрати! Почему твои дела продолжает эта команда?
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Дважды несудимый был, теперь дважды бесплатная медицина.
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С 1-го мая - каждой бабе по мужику! ( Помниш? Ты на мне обещал жениться. Да мало что я на тебе обещал!)
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Указ президента: Первого апреля постановления о льготах пенсионерам и всем остальным не публиковать, а то догадаются.
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