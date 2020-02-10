 З 1 квітня українці отримають гарантований пакет безоплатних медпослуг, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал", про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Зараз Міністерство охорони здоров'я України та Національна служба здоров'я України спільно з регіонами працюють над своєчасним запуском реформи.

"Для повноцінного старту другої ланки медичної реформи до 31 січня всі області мали забезпечити автономізацію та комп'ютеризацію медустанов у себе в областях. Лікарні мають бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації та рівня практики. Це має бути зроблено до 1 квітня", — сказав Гончарук.

Він додав, що якщо медичний заклад не відповідатиме вимогам, то НСЗУ не укладатиме договір з таким закладом — отже лікарня не отримає фінансування. В такому випадку гроші на утримання медзакладу буде виділяти місцева влада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд затвердив тарифи на медичні послуги в 2020 році

На сьогодні вже автономізовано 97% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу.

Найбільш проблемна область — Запорізька. Там автономізація становить 85%. Наприклад, станом на 5 лютого всі ключові заклади обласного підпорядкування не автономізовані.