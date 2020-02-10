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 Політика України, Технології
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Все про:армія (2674) Міноборони (3129) БТР (53) Загороднюк (122)

 Будемо вимагати переходу всіх ключових постачальників Міноборони на систему контролю якості ІSО 9001, - Загороднюк

У лютому плануємо представити суспільству реформу управління якістю в Міноборони в цілому. Ми будемо вимагати перехід у 2020 році всіх наших ключових постачальників на ІSО 9001

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Загороднюк пояснив, що стара система покладала велику частину відповідальності на військове представництво, на представника замовника, ніж на відділи технічного контролю, служби якості виробника, що нелогічно.

"Спочатку має бути відповідальність виробника, ми маємо проходити аудит системи виробника, дивитися, наскільки він готовий виробляти якісну продукцію, наскільки у нього працюють системи, процеси налагоджені. ІSО - це не панацея, але це правильні рамки для того, щоб вибудувати цю систему. Інакше не буває. За цим стоїть служба замовника, яка просто робить вибірковий контроль", - сказав міністр.

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Як приклад Загороднюк навів ситуацію з дефектами, які були виявлені на БТР-4Е - це недосконалість системи управління контролю якості.

"Там не було умислу, ми не бачимо його і зараз. Точно його не було в керівництві "Укроборонпрому". Але це могло бути просто питання до якості продукції. БТР-4Е потім випробовували, і процес триває. У нас немає даних, що там щось більше, ніж технічна складова. Ми ще працюємо. Найближчим часом ми вже будемо знати про причини більше.

Чи була там корупційна складова, чи ні, це зараз з'ясовують правоохоронні органи. Є матеріали, які ми їм передали", - розповів міністр.

Він зазначив, що всі претензії до БТРів, що звучали в пресі, були в "воєнприйомці".

"Хоча "воєнприйомка"- це служба замовника. А насамперед відповідати повинно було саме виробництво. В світі у всій промисловій продукції саме так", - підкреслив Загороднюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174846
 
 
 Топ коментарі
 
Количество выигранных Порохом со товарищи судов уже перевалило за два десятка. Только зелебобикам этого никто не рассказывает, чтобы не расстраивать их нежные организмы.
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Пусть сначала объяснит почему "Прозорро" с 1 января стала брать комиссию 5% от суммы сделки. Это же государственная платформа для работы с государственными организациями. Кому уходят эти 5% неофициального рэкета?
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Надо переходить на контроль качества не только в оборонке, а во всем, что производится и завозится в Украину.
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Количество выигранных Порохом со товарищи судов уже перевалило за два десятка. Только зелебобикам этого никто не рассказывает, чтобы не расстраивать их нежные организмы.
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Арсен Зекиров:
Почему Пороха продолжают топить?
Вы еще не поняли почему Пороха продолжают топить?
Ну тогда я попробую обьяснить.
Ну во-первых. Есть такая пословица. "Если ваши враги кричат вам в спину, радуйтесь, это означает что они позади вас". Все эти рейтинги - шмейтинги, реально врут. Никаких 73% у них давно уже нет. Иначе они бы вели себя совсем по другому, и давно забыли бы что был такой президент по фамилии Порошенко.
Против него продолжается информационная атака, потому что в реальности у него очень много поддержки. Он появляется в публичных местах и везде его встречают с уважением, селфятся и жмут руку. В отличии от него, тот который якобы набрал 73, ходит под охраной в бронике и памперсе, никого к себе не подпускает. Хотя желающих пожать его мозолистую руку, итак не видно. Плюс он боится. Знает о себе правду вот и боится.
А правда такова что все кто за него голосовал уже давно поняли что лошканулись, а тут еще и платежки новые, от балды. Вы скажете что я вру, что я оптимист и все эти прозревшие лохторатники, завтра выберут себе нового, такого же, но почему то с этим новым, кем бы он ни был, никто не воююет.
Во вторых, и я считаю это самым главным, Порошенко уже давно перешел в категорию украинцев, с которыми русишь пропаганда будет бороться даже через много лет после его смерти, и пугать своих ходячих выкидышей. Ватная скрепостания, уже сегодня называет его "нацистом", прямо как дядьку Степана.
Враг всегда знает кто представляет опасность для него и делает все возможное чтобы уничтожить. На всех остальных, враг не обращает внимания, поэтому что они не представляют угрозы. Все кроме Пороха, для рос пропаганды, просто не существуют, хотя и называют себя националистами.
В третьих, Порох сегодня самый ярый, среди украинских политиков, носитель идей национального самосознания и незалежности украинцев. Все остальные просто не справедливо занимают нишу, на которой они просто ПУСТОЕ МЕСТО. Они не могут сделать сотой доли для Украины, из того что уже сделал ПП. Он озвучил главный тезис, от которого вна расии пригорало, на протяжении многих веков, "Геть від москви".
Любой, уважающий себя националист, подтвердит что этот тезис, является базовым для существования незалежной Украины, и встанет под этот лозунг. Если вы не поддерживаете этот курс, то не имеете права называть себя украинским националистом. Просто освободите место и идите работать в колхоз, за трудодни, с криками слава кпсс.
Или вставайте в строй, та пішли разом, геть від москви. Бо настане час, коли ваши діти будуть пишатися тим, що вони "порохоботи", а вам буде соромно що ви не підтримали справжнего націоналиста Порошенко.
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Пусть сначала объяснит почему "Прозорро" с 1 января стала брать комиссию 5% от суммы сделки. Это же государственная платформа для работы с государственными организациями. Кому уходят эти 5% неофициального рэкета?
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Будем/ снова обещает владелец компании по производству буровых установок для РФ из цирка Коломойского.
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І чого то Петя до цього не додумався ? 5 років трубив, шо він тіпа армію з нуля підняв. )))
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До чого не додумався?)) аби покласти Мустафу за зарплату 350 тисяч перевіряти якість озброєння і малювати ІSО 9001? як би там не було а армія змінилася і не в гіршу сторону...
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Свинарчуки мільйонами пиляли і само собою долю заносили гетьману
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Отже тепер не пиляють а отримують напиляне офіційно і нічого не заносять новому гетьману?))
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Бросьте, ребята, кто поверит, что Ленька Брежнев читал Маркса?
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