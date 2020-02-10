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 Політика України
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 Росія утримує кримчан-політв'язнів у неналежних умовах, - Денісова

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що російські окупанти утримують українських політв'язнів у неналежних умовах.

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Олегу Приходьку не дозволяють реалізувати право на побачення, а незаконно ув’язнених кримських татар тримають у неналежних умовах. Кримському активісту Олегу Приходьку, який незаконно тримається "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" працівники правоохоронних органів відмовляють в проведенні побачення з родичами та священником Архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом, що є порушенням пунктів 37, 41, 42 Мінімальних стандартних правилах поводження з в'язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН.Інвер Бекіров, Арсен Джеппаров, Наріман Мемедемінов, які тримаються в "ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области", а також Рефат Алімов, Енвер Сейтосманов, Узеір Абдуллаєв, які перебувають в "ФКУ СИЗО 2 ГУФСИН России по Ростовской области" скаржаться на недотримання температурного режиму, санітарно-гігієнічних норм, відсутність примусової вентиляції повітря і недостатній рівень природного освітлення в камерах. Також громадян України не забезпечують постільними речами, належним рівнем харчування, а також одягом встановленого зразка, що відповідає сезону.Крім того, Наріман Мемедемінов скаржиться на постійний біль в шлунку і проблеми з травленням. У Інвера Бекірова постійний підвищений артеріальний тиск, що може привести до фатальних наслідків для його життя. Медична допомога громадянам України адміністрацією пенітенціарних установ не забезпечується", - розповіла Денісова.

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"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою відновити права громадян України, зокрема забезпечити медичне обстеження та кваліфіковане лікування, надати належні умови тримання, які відповідають міжнародним стандартам, а також сприяти допуску до громадянина України Олега Приходька священника та родичів згідно з його заявою. Акцентую увагу на систематичному порушенні країною-агресором прав громадян України, які незаконно утримуються на території РФ і тимчасово окупованого Криму, і прошу докласти максимальних зусиль для відновлення їхніх прав", - заявила Денісова.

Росія утримує кримчан-політвязнів у неналежних умовах, - Денісова 01
Росія утримує кримчан-політвязнів у неналежних умовах, - Денісова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174844
 
 
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да хуже они живут, ежей там доедают и валежник собирают, ну ты сам знаешь...
кстати а в какой стране продают домашних собак чтоб оплатить коммуналку?
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На счет собак не знаю, я тушками кацапов оплачиваю коммуналку.
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Зарплату выдали цапо тушками, а шерсти багато настриг , чи ни ?
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Не цапо, а кацапо тушками. Какая шерсть у дохлого кацапа?
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А Антоненко та Кузьменко утримуються в "належних" умовах? І як стосовно законності... Що з цього приводу думає чупакабра ВР по "правам людини"? Гюльчутай, открой морду личико...
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