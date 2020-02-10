 Головного інспектора митниці на Чернігівщині затримано на систематичному вимаганні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що головний державний інспектор налагодив систематичне вимагання неправомірної вигоди з громадян за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів у режимі так званого "тимчасового ввезення".

Правоохоронці затримали інспектора на робочому місці під час чергового отримання хабаря у розмірі шести тисяч гривень.

Раніше співробітники СБУ задокументували одержання митником ще чотирьох тисяч гривень неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта справи виявлено понад 10 тисяч доларів США та більш ніж 60 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення інших посадових осіб митниці, можливо причетних до протиправної діяльності. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину.

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