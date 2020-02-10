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Все про:хабар (2905) СБУ (5282) Чернігівщина (389) Державна митна служба (10)

 Головного інспектора митниці на Чернігівщині затримано на систематичному вимаганні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили в систематичному отриманні хабарів чиновника поста "Нові Яриловичі" Північної митниці ДМС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що головний державний інспектор налагодив систематичне вимагання неправомірної вигоди з громадян за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів у режимі так званого "тимчасового ввезення".

Правоохоронці затримали інспектора на робочому місці під час чергового отримання хабаря у розмірі шести тисяч гривень.

Раніше співробітники СБУ задокументували одержання митником ще чотирьох тисяч гривень неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта справи виявлено понад 10 тисяч доларів США та більш ніж 60 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення інших посадових осіб митниці, можливо причетних до протиправної діяльності. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину.

Також дивіться: Депутат міськради на Вінниччині вимагав у бізнесмена $100 тис. за голосування щодо надання 10 га землі. ФОТОрепортаж

Головного інспектора митниці на Чернігівщині затримано на систематичному вимаганні, - СБУ 01
Головного інспектора митниці на Чернігівщині затримано на систематичному вимаганні, - СБУ 02
Головного інспектора митниці на Чернігівщині затримано на систематичному вимаганні, - СБУ 03
Головного інспектора митниці на Чернігівщині затримано на систематичному вимаганні, - СБУ 04
Головного інспектора митниці на Чернігівщині затримано на систематичному вимаганні, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174842
 
 
 Топ коментарі
 
"Дурак твоя хвамилия...". Були "трійки" уже... І вироки виносили за три години... І розстрілювали відразу... Чому ми до цих пір, не в комунізмі?...
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Чтобы уничтожить коррупцию на всей Украине нужны выездные тройки с обязанностью вынесения приговора за три часа и исполнения расстрельного приговора за три минуты. Пол года и Нэнька-Украина процветает.
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Таваріщ уявляє себе членом такої тройки. А насправді, запросто став би їх клієнтом у випадку реалізації своєї хворої фантазії.
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рулить зелена влада..подасть на сбу в суд..сбушніків уволять а його вернуть на місце ще й виплотять компенсацию..злодіів у нас не садять.бо тоді не буде ні одного міністра судьі прокурора тай президента не стане.
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душать гидоту а воно ж скавчить бо вірить агіткам пукінських ґебельсів(а чьто ані тібє сдєлают - атпусцят") Головного інспектора митниці на Чернігівщині затримано на систематичному вимаганні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9713 а воно Ж ну зовсім не так!1 таких віруючих вже сотні дві сидять - сухарі з волі чекають.. а сухарів же Ж нема.. бо конфіскували 120% вкраденого..
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Чтобы уничтожить коррупцию на всей Украине нужны выездные тройки с обязанностью вынесения приговора за три часа и исполнения расстрельного приговора за три минуты. Пол года и Нэнька-Украина процветает.
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"Дурак твоя хвамилия...". Були "трійки" уже... І вироки виносили за три години... І розстрілювали відразу... Чому ми до цих пір, не в комунізмі?...
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Таваріщ уявляє себе членом такої тройки. А насправді, запросто став би їх клієнтом у випадку реалізації своєї хворої фантазії.
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Петро Перший, який сам любив випить, для особливих фахівців "цієї справи", ввів медаль "За пьянство", відлиту з чавуну, вагою у півпуда, яку вішали на шию... Нам пора вводить нову державну нагороду - "За жадібність"... З закруткою на спині...
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у нас - коррупции нет!! (Лешка Гончарук) (с)
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да сколько можно!? Введите выслшую меру для взяточников и коррупционеров, как в Китае. Люди только спасибо скажут. Каждый день одно и тоже. Это какой-то национальный девиз: кто не ворует - тот не ест!!!
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говорят у них зарплаты от 20 000
врут наверное
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Главное - не систематически. А иногда (без графика) - это можно, это пожалуйста...
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Какая неожиданность,ещё удивительнее будет если его посадят.Пора брать лазареву,она не знает взяточных границ.
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Этот "чувачек" с тремя малюсенькими звездочками на погонах, конечно, досадное исключение... И действовал он - один... А начальники и зам-начальники этого поста (или таможни) - конечно же ничегошеньки не знали, а сами - "ни-ни"! Хватит пиариться на ОТДЕЛЬНЫХ мелких сошках!
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Розстрілювати на місці, конфісковувати майно і продавати через аукціон.
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ну вымогал бы один раз ...ну два..а то систематически..це вже треба щось решать
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всі чесні, один корупціонер появився в таможні. а може не забашляв?
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Один-однісінький корупціонер тільки но з'явився і його, нещасного, зразу ж пов'язали ))
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читайте правильно: за систематическое! а не даже разовое вымогательство. под статью нужно даже за намек сажать.
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Ха, систематически брал взятки, а только сейчас поймали, а что вы раньше делали???
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хороший приход у этого таможенника...
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