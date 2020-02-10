 Двоповерховий туалет за 17 мільйонів гривень планують побудувати на території зоопарку в Харкові

Очікувана вартість, відповідно до тендера "Нове будівництво туалету в зоні "Світ узбережжя" на сайті державних закупівель Prozorro, становить 16 780 760 гривень, інформує Цензор.НЕТ.

Тендер оголошено 24 січня, відкриті торги мають відбутися 11 лютого. Станом на 10 лютого ніхто не подав заявку на участь.

Згідно з документацією, прямокутний туалет розміром 24,7x8,64 метрів матиме два поверхи. На першому поверсі розташуються жіноча і чоловіча вбиральні, на другому - технічне приміщення тераріуму. З першого поверху туалету можна буде потрапити в експозиційний павільйон "Тераріум", який розташовано поруч.

До будівлі підведуть господарсько-питний водопровід, гаряче водопостачання, побутову і виробничу каналізацію, мережі електропостачання, обладнають вентиляцію, кондиціонування. В туалеті на першому поверсі побудують топкові з двома котлами, яка опалюватиме будівлю.

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За вказану суму переможець тендеру повинен буде провести демонтажні і земляні роботи, залити фундамент і звести стіни, дах, встановити металоконструкції, перекриття, сходи, двері, вікна, зробити підвісні стелі і утеплити фасад.

Підрядник облицює частину стін керамічною плиткою, частину пофарбує водостійкою фарбою. У його ж обов'язки входить купівля матеріалів - від світильників, розеток і труб до умивальників і унітазів. Так, у будівлі обладнають десять комплектів одиночних умивальників і ще один фаянсовий, два умивальники для людей з інвалідністю.

Також будівельники повинні будуть встановити десять комплектів пісуарів, десять унітазів, комплект підлогових унітазів (чаша "Генуя") і два підлогові унітази для людей з інвалідністю.

У тераріумі на другому поверсі будуть окремі умивальники з підведенням гарячої і холодної води (10 комплектів), один фаянсовий умивальник і десять сталевих піддонів. Для підігріву води придбають один бойлер.

Завершити всі роботи і поставити матеріали повинні до 31 грудня 2021 року.

У зоні "Світ узбережжя" (це недалеко від входу в зоопарк і ХНУ ім. Каразіна) площею 10 000 квадратних обіцяють поселити пінгвінів Гумбольдта, повідомляє місцеве видання KHARKIV Today.