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 Події, Суспільство
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Все про:вірус (221) Китай (394) евакуація (166) ЦГЗ (20) Ігор Кузін (3)

 Відмова від карантину буде підставою для відмови в евакуації з Китаю, - ЦГЗ

Людині може бути відмовлено у вильоті, якщо вона не дає згоди на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін на брифінгу.

Кузін зазначив, що зараз розроблена форма інформованої згоди, яку вже через канали Міністерства закордонних справ було доведено до українців, які планують таку евакуацію.

"Людині може бути відмовлено у вильоті, якщо вона не дає згоди на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів. Це є механізмом впливу на тих осіб, які планують евакуацію в Україну", - заявив він.

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За його словами, поки всі охочі таку форму готові підписати і вони погоджуються на карантин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 51 людина, серед яких одна дитина, підписали згоду на евакуацію і перебування на карантині.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174834
 
 
 Топ коментарі
 
На прошлой неделе уже залетело через Борисполь пол тысячи сеятелей.
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Законно это угроза нац.безопасности
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И это правильно. Нечего везти сюда смертельную заразу, пускай там сидят.
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Зараза уже в Украине. Уже завезли. А минздрав наконец спохватился.

А секрет очень прост: зеленым выгодно, чтоб в Украине разразилась эпидемия. Им нужно на что-то списать развал экономики.
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Уверен на 100% ,что лично Зеленский завёз вирус в Ухань и заразил людей на рынке! И всё ради того , чтобы разразить эпидемию в Украине! Вот это гениальный план.
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Зеля у нас попугай c IQ=73, и составлять какие-то планы не способен. А вот его кукловоды способны.

Коронавирус станет для Украины новым голодомором, и это честно: нация, которая во время войны выбирает главнокомандующим попугая, обречена исчезнуть.
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На прошлой неделе уже залетело через Борисполь пол тысячи сеятелей.
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якимсь чудом поки тихо. але у нс все ще є шанс.
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Отсутствие информации снижает твои шансы, а не повышает. В Китае было точно так же поначалу: эпидемия уже началась, а информацию тщательно прятали. А у нас даже прятать не нужно: коронавирус ни у кого не подтвержден, поскольку никого не проверяют. Вот и весь оптимизм.
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Самое "офигенное" во время прилета , что сказали сами прилетающие (слегка при..уевшие от этого , что их проверял врач - БЕЗ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ !
Если у нас начнется "заваруха" , то кто конкретно будет отвечать за всё это ?....
Правильно - НИКТО !
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лучше бы абрамовича в карантин посадили и ненароком заразили!))))
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А почему именно Абрамовича?))))

У меня целый список есть))
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Ну вот, совсем другое дело. а то , будем пытаться уговорить...
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Это ясно.
А вот когда они прилетят, что помешает им отказаться и уйти восвояси? Закона нет.
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жесть
барак с инфицироваными без вариантов
остается только молится
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А насколько это законно!?)))
Чепушылы ЗЕленые...учите Конституцию....скоро вас ею будут бить по наглым свинным пятакам...
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Угроза Нац.безопасности-это також хилый иммунитет нации.Щоб у Нации був здоровый иммунитет,треба ставить очистку на заводах.Увеличить число фермерских хозяйств,которые делают качественный продукт,а не питаться с супермаркетов всякой фигнёй ГМШной с консервантами.Ежегодный профилактический медосмотрНе рубить лес,бо це чистый воздух.Не загрязнять рек,бо це чистая вода и т.п.Ось где настоящие приоритеты для сильной Нации.Будет сильный иммунитет,не страшен будет и Коронавирус.Як вариант Відмова від карантину буде підставою для відмови в евакуації з Китаю, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1441
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исходя из китайской статистики у нас должно умереть человек 20-ть не более...
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у Дарвина выживает сильнейший, а я эпидемий не боюсь в отличие от некоторых
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Не боишься? Прекрасно. И детей у тебя еще нет? Еще лучше. Утони в ванной, избавь мир от своего генома. Получишь премию Дарвина. Посмертно. За вклад в эволюцию.
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для премии Дарвина уже поздно - внуки, а вот уроки математики ты зря прогуливал и посчитать вероятность не можешь.
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Китайцы только за последнюю неделю сожгли 25 тысяч трупов. По их настоящей статистике умирает каждый четвертый заразившийся. Так что у нас будет новый голодомор.

Страна, которая во время войны выбирает президентом клоуна - вымирает. Что, в общем-то честно: выбрали идиотов - сдохните.
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береги сердце, если так будешь напрягаться схлопочешь инфаркт от слопанного шоколада
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Из какой палаты пишешь шизофреник ??? Ваш ещё в интернет пускают ?
Фотографии и видео на сгоревшие трупы.
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Я не понял, что, собираются эвакуировать из Китая больных? И привезти их в Украину?
А здоровым (со справкой от китайских врачей об отрицательном тесте) будет разрешено эвакуироваться только в случае, если он, здоровый, согласиться на карантинные мероприятия в Украине? Сюрр...
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а кто не будет брать лотерейки, тому отключим газ (ц)
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Кто сильно кипишует, почитайте про эпидемию испанки в мире...
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Коронавирус тебе не "испанка". Коронавирус - оружие, разработанное военными. Не даром умные страны его так боятся. Чем сильнее страна, тем больше ограничительных мер. При том, что все понимают, любой карантин только замедлит проникновение вируса. Но время имеет значение.
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Група зовнішнього моніторингу tZE inform повідомляє
Відмова від карантину буде підставою для відмови в евакуації з Китаю, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6896

10.02.2020 г.

Группа медико-биологической службы США, которую не допустили к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi, провела замеры уровня загрязнения на расстоянии
11 км от предполагаемого места. Результаты практически полностью совпали с данными американского военного спутника зондирования Земли NROL-76 (USA-276). Вывод - уровень специфического загрязнения показывает что за последние 6 дней в предполагаемом районе было сожжено от 1200 до 1800 тонн биологических отходов.

Представители ВС КНР не допустили исследовательскую группу медико-биологической службы США к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). Именно этот полигон последние шесть дней является основным источником газообразных отходов, обычно образующихся от сжигания органических веществ. Китайские власти заявляют, что сжигают там трупы животных, американские службы считают что именно там сжигают останки умерших от эпидемии.









Wote

@wote200

Массовое выделение диоксида серы на окраине Уханя говорит о сжигании органики.Догадайтесь что сжигают?Відмова від карантину буде підставою для відмови в евакуації з Китаю, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3973
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Человек может спокойно прилететь из Уханя сам, например через Стамбул или Доху. И никто не проверит его...
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В Стамбуле проверят, и везде, во всех странах и аэропортах
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K0५EGAR

@EgarK0

Тем временем, китайцефобия в Китае вышла на принципиально иной уровень. Выходы из высоток, где проживают зараженные короной люди, заваривают. Обреченные на голодную смерть пытаются выбраться через окна и разбиваются. Из соображений гуманности их начали сжигать вместе с домами.https://twitter.com/i/status/1226755727173279744
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