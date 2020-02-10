 Відмова від карантину буде підставою для відмови в евакуації з Китаю, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін на брифінгу.
Кузін зазначив, що зараз розроблена форма інформованої згоди, яку вже через канали Міністерства закордонних справ було доведено до українців, які планують таку евакуацію.
"Людині може бути відмовлено у вильоті, якщо вона не дає згоди на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів. Це є механізмом впливу на тих осіб, які планують евакуацію в Україну", - заявив він.
За його словами, поки всі охочі таку форму готові підписати і вони погоджуються на карантин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 51 людина, серед яких одна дитина, підписали згоду на евакуацію і перебування на карантині.
А секрет очень прост: зеленым выгодно, чтоб в Украине разразилась эпидемия. Им нужно на что-то списать развал экономики.
Коронавирус станет для Украины новым голодомором, и это честно: нация, которая во время войны выбирает главнокомандующим попугая, обречена исчезнуть.
Если у нас начнется "заваруха" , то кто конкретно будет отвечать за всё это ?....
Правильно - НИКТО !
У меня целый список есть))
А вот когда они прилетят, что помешает им отказаться и уйти восвояси? Закона нет.
барак с инфицироваными без вариантов
остается только молится
Чепушылы ЗЕленые...учите Конституцию....скоро вас ею будут бить по наглым свинным пятакам...
Страна, которая во время войны выбирает президентом клоуна - вымирает. Что, в общем-то честно: выбрали идиотов - сдохните.
Фотографии и видео на сгоревшие трупы.
5,1% - все за пределами Китая (медицина хорошо работает)
18% - в центре эпидемии (все перегружено)
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-2019-nCoV-severity-10-02-2020.pdf
А здоровым (со справкой от китайских врачей об отрицательном тесте) будет разрешено эвакуироваться только в случае, если он, здоровый, согласиться на карантинные мероприятия в Украине? Сюрр...
10.02.2020 г.
Группа медико-биологической службы США, которую не допустили к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi, провела замеры уровня загрязнения на расстоянии
11 км от предполагаемого места. Результаты практически полностью совпали с данными американского военного спутника зондирования Земли NROL-76 (USA-276). Вывод - уровень специфического загрязнения показывает что за последние 6 дней в предполагаемом районе было сожжено от 1200 до 1800 тонн биологических отходов.
Представители ВС КНР не допустили исследовательскую группу медико-биологической службы США к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). Именно этот полигон последние шесть дней является основным источником газообразных отходов, обычно образующихся от сжигания органических веществ. Китайские власти заявляют, что сжигают там трупы животных, американские службы считают что именно там сжигают останки умерших от эпидемии.
Wote
@wote200
Массовое выделение диоксида серы на окраине Уханя говорит о сжигании органики.Догадайтесь что сжигают?
K0५EGAR
@EgarK0
Тем временем, китайцефобия в Китае вышла на принципиально иной уровень. Выходы из высоток, где проживают зараженные короной люди, заваривают. Обреченные на голодную смерть пытаются выбраться через окна и разбиваются. Из соображений гуманности их начали сжигать вместе с домами.https://twitter.com/i/status/1226755727173279744