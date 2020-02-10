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 Київські новини
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Все про:Київ (7281) продаж (129) будинки (93)

 Незаконно продано технічні поверхи у двох будинках на вулиці Урлівській у Києві, - вдова фотографа Струмковського

Наталя Стумковська, вдова парламентського фотографа Володимира Струмковського, повідомила про те, що в двох будинках по вулиці Урлівській у Києві незаконно продали технічні поверхи.

Як вона повідомила в коментарі Цензор.НЕТ, йдеться про будинки на Урлівській, 21 і 21а.

Струмковська живе в будинку під номером 21, в якому всі квартири приватизовані. Отже, власниками підвальних і технічних поверхів є жителі.

Однак днями мешканців поставили перед фактом, що технічний поверх площею близько 400 кв метрів проданий сторонній людині.

"У нашому будинку 23 поверхи житлових, і 24-й - технічний. На ньому розміщені повітроводи, кабелі, ліфтове господарство. Туди не дозволялося заходити мешканцям будинку без супроводу техніка. Я живу на 23-му, якраз під ними.

Минулого тижня один чоловік заявив, що технічний поверх проданий. Він відразу привіз з собою кілька блоків газобетону. Частину він навіть зумів підняти ліфтом нагору, але потім люди заблокували ліфт. Адже ми за свої гроші ремонтуємо ліфти. Я думала, що вони провалять стелю. Адже є норми, скільки туди можна заносити. Потім вони ще збираються довбати підлогу для установки унітазів, буде тягнути туди воду - а це зовсім заборонено. Спершу хотів зробити хостел, а тепер каже, що там буде офісне приміщення", - розповіла вона.

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За словами Струмковської, єдиним документом, якими новий власник зміг підтвердити своє право, став договір купівлі-продажу від імені особи, яка ніколи в цьому будинку не проживав.

"Продав житель Вінниці, який в нашому домі ніколи не жив і приватної власності тут не мав. У нас всі шоковані: одна стороння людина продала частину нашого будинку іншій сторонній людині, і все це засвідчено у нотаріуса. Жоден адекватний нотаріус цього б не оформив", - зазначила Струмковська.

Наразі мешканці готують заяви в прокуратуру і до суду.

"Зараз таких випадків по Києву - тисячі. Люди ці справи виграють, але ж зверху вже щось зроблено, і тепер їм за свої гроші потрібно щось повертати назад", - додала вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174831
 
   
 Топ коментарі
 
Нотариуса в первую очередь!
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В Киеве это повсеместная тема. Особенно Дарницкий район.
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В Киеве это повсеместная тема. Особенно Дарницкий район.
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Есть еще что-то или кто-то, кто не был бы продан ил монетизирован?
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Это даже не беспредел, а что-то покруче. На техэтаже перекрываются стояки холодной, горячей воды и отопления, находится вентиляционное отделение с шахтами, лифтовая с лебедками, трансформаторами и электронным оборудованием, электрощитовые, оборудование интернет-провайдеров, кабеля, выход на крышу (может там ресторан решил замутить) и пр. За такое этого мудака надо с 23-го головой вниз, причем вместе с подставным мудаком и нотариусом
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"На техэтаже перекрываются стояки холодной, горячей воды и отопления" - в случае прорыва труб.
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"Продал житель Винницы, который в нашем доме никогда не жил и частной собственности здесь не имел......"

не этот чясом.......
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поэтому в нашем доме на Урловской 11/44 жек (а это с десяток родственников)руками и ногами упирается против создания жильцами ОСББ. ходят по квартирам бабок подговаривают против....
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ОСББ это тот же колхоз,только председателя назначают не в горкоме партии,а выбирают его колхозники(жильцы,которые не понимают что такое частная собственность и как её защитить)
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но ведь сверху уже что-то сделано, и теперь им за свои деньги нужно что-то возвращать назад....интересно,а в исковом заявлении вы просили Суд,чтобы ответчик всё восстановил или оплатил денежную компенсацию? Незаконно проданы технические этажи в двух домах на улице Урловской в Киеве, - вдова фотографа Струмковского - Цензор.НЕТ 4840 Источник: https://censor.net.ua/n3174831
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Команда Зеленского рулит. Я уверен, эта Струмковская входит в число 73% Незаконно проданы технические этажи в двух домах на улице Урловской в Киеве, - вдова фотографа Струмковского - Цензор.НЕТ 5573
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В новостоях изначальная проблема в том, что заключая договор покупки квартиры ничего не говориться о том, что квартира является ДОЛЕЙ в общей совместной собственности всех владельцев как жилых так и нежилых помещений. При сложении всех этих долей в сумме даёт 1 (единицу) и потому никакому лишнему собственнику просто неоткуда взяться.
Такая норма была ранее при строительстве кооперативных квартир для себя до 1991-2 года. Там неоткуда было взяться лишнему. В свидетельстве так прямо и написано: "Квартира №--- площадью ------м.кв., является, например, 10/10000 долей дома. Точка.
С тех пор это и тянется. после отмены этой нормы.
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Если в доме ОСМД, то только по решению общего собрания, и не менее 2/3 от общего количества совладельцев дома. А, вот , если в доме руководит управляющая компания, тогда ваше дело- кирдык..., пишите письма в ООН. Незаконно продано технічні поверхи у двох будинках на вулиці Урлівській у Києві, - вдова фотографа Струмковського - Цензор.НЕТ 7626
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Если есть владелец дома, который и продавал квартиры в его собственном доме, и у него находится проект и документация на всё имущество дома, то кто ему запретит? Он владелец всего имущества, всех площадей, кроме помещений проданных квартир, так как за собственные деньги всё это построил и никому это всё остальное не дарил!
К кому претензии? Вы когда покупали читали договора что именно покупаете? - и кто вам доктор, что вы не в курсе юридических заковык и подводных камней...
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Но ведь тех этажи никто не отменял
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