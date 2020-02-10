 Незаконно продано технічні поверхи у двох будинках на вулиці Урлівській у Києві, - вдова фотографа Струмковського

Як вона повідомила в коментарі Цензор.НЕТ, йдеться про будинки на Урлівській, 21 і 21а.

Струмковська живе в будинку під номером 21, в якому всі квартири приватизовані. Отже, власниками підвальних і технічних поверхів є жителі.

Однак днями мешканців поставили перед фактом, що технічний поверх площею близько 400 кв метрів проданий сторонній людині.

"У нашому будинку 23 поверхи житлових, і 24-й - технічний. На ньому розміщені повітроводи, кабелі, ліфтове господарство. Туди не дозволялося заходити мешканцям будинку без супроводу техніка. Я живу на 23-му, якраз під ними.

Минулого тижня один чоловік заявив, що технічний поверх проданий. Він відразу привіз з собою кілька блоків газобетону. Частину він навіть зумів підняти ліфтом нагору, але потім люди заблокували ліфт. Адже ми за свої гроші ремонтуємо ліфти. Я думала, що вони провалять стелю. Адже є норми, скільки туди можна заносити. Потім вони ще збираються довбати підлогу для установки унітазів, буде тягнути туди воду - а це зовсім заборонено. Спершу хотів зробити хостел, а тепер каже, що там буде офісне приміщення", - розповіла вона.

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За словами Струмковської, єдиним документом, якими новий власник зміг підтвердити своє право, став договір купівлі-продажу від імені особи, яка ніколи в цьому будинку не проживав.

"Продав житель Вінниці, який в нашому домі ніколи не жив і приватної власності тут не мав. У нас всі шоковані: одна стороння людина продала частину нашого будинку іншій сторонній людині, і все це засвідчено у нотаріуса. Жоден адекватний нотаріус цього б не оформив", - зазначила Струмковська.

Наразі мешканці готують заяви в прокуратуру і до суду.

"Зараз таких випадків по Києву - тисячі. Люди ці справи виграють, але ж зверху вже щось зроблено, і тепер їм за свої гроші потрібно щось повертати назад", - додала вона.

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