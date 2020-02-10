 Українців, які повернулися з Китаю, утримуватимуть на карантині в санаторіях Київщини, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ході брифінгу повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін.
За його словами, евакуйовані українці будуть перебувати на карантині в спеціально визначених установах.
"Визначено два заклади закритого типу. Це не лікарні, це установи санаторного типу", - сказав Кузін. Обидві установи розташовані на території Київської області.
Кузін уточнив, що також є ще одна пропозиція від Міноборони з розміщення громадян на час карантину. Таким чином, може бути визначено три місця розміщення евакуйованих на карантин.
За його словами, вже 51 людина, в тому числі одна дитина, підписали згоду на евакуацію і перебування на карантині. Триває розробка й узгодження всіх технічних і логістичних деталей евакуації.
"Ні в які капсули ці люди поміщатися не будуть. Транспортні засоби будуть дезінфікувати в звичайному режимі", - сказав він.
За словами Кузіна, евакуйовані пасажири під час польоту будуть у масках. Екіпаж повітряного судна (16 осіб) буде використовувати спеціальні костюми біологічного захисту. Рейс будуть супроводжувати три медпрацівники - два лікарі і медсестра. У літаку після польоту за рекомендацією виробника буде проведена заміна повітряних фільтрів.
Кузін також повідомив, що на круїзному лайнері Diamond Princess коронавірус виявлений у двох українців. Обидва вони є членами екіпажу лайнера. В обох захворювання протікає в легкій формі.
У нас сейчас нет такого закона - и каждый может уехать из этого санатория когда ему вздумается. И их согласие пребывания на карантине ничего не меняет.
Вангую мы услышим еще новости что кто-то отказался пойти на карантин по причинам яжемать, онижедети, мыздоровы и т.п.