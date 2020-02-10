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Все про:вірус (221) Китай (394) Мінздоров'я (1123) Ігор Кузін (3)

 Українців, які повернулися з Китаю, утримуватимуть на карантині в санаторіях Київщини, - ЦГЗ

Українських громадян, евакуйованих з китайської провінції Хубей у зв'язку зі спалахом коронавірусу, будуть утримувати на карантині протягом 14 днів у двох санаторних закладах Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ході брифінгу повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін.

За його словами, евакуйовані українці будуть перебувати на карантині в спеціально визначених установах.

"Визначено два заклади закритого типу. Це не лікарні, це установи санаторного типу", - сказав Кузін. Обидві установи розташовані на території Київської області.

Кузін уточнив, що також є ще одна пропозиція від Міноборони з розміщення громадян на час карантину. Таким чином, може бути визначено три місця розміщення евакуйованих на карантин.

За його словами, вже 51 людина, в тому числі одна дитина, підписали згоду на евакуацію і перебування на карантині. Триває розробка й узгодження всіх технічних і логістичних деталей евакуації.

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"Ні в які капсули ці люди поміщатися не будуть. Транспортні засоби будуть дезінфікувати в звичайному режимі", - сказав він.

За словами Кузіна, евакуйовані пасажири під час польоту будуть у масках. Екіпаж повітряного судна (16 осіб) буде використовувати спеціальні костюми біологічного захисту. Рейс будуть супроводжувати три медпрацівники - два лікарі і медсестра. У літаку після польоту за рекомендацією виробника буде проведена заміна повітряних фільтрів.

Кузін також повідомив, що на круїзному лайнері Diamond Princess коронавірус виявлений у двох українців. Обидва вони є членами екіпажу лайнера. В обох захворювання протікає в легкій формі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174830
 
 
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в Конче Заспе надеюсь..) или в Феофании)?
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Корочє господа цей вірус остаєтсья 9 днів на речях...читайте тут ANSA.IT.
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Зедебіли, а тих, яких вже завезли двома рейсами, ви як будете відловлювати?
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Какие два? Пятнадцать рейсов в неделю из Китая.
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Вот как раз для таких случаев надо принимать срочный закон о возможности ограничения прав граждан и помещения их на карантин. И использовать для этого голоса в Раде.

У нас сейчас нет такого закона - и каждый может уехать из этого санатория когда ему вздумается. И их согласие пребывания на карантине ничего не меняет.

Вангую мы услышим еще новости что кто-то отказался пойти на карантин по причинам яжемать, онижедети, мыздоровы и т.п.
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Да и на лечение выдать по миллиону долляров.
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