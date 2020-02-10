 Телеграм-канали самі скоро "лопнуть", блокувати месенджер в Україні ніхто не буде, - нардеп від СН Потураєв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив нардеп від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.
За його словами, закривати телеграм-канали не збираються.
"По-перше, вони самі скоро лопнуть, як лопнули російські. Мода прийшла - мода піде. Це як виробництво джина у Великій Британії в XVIII столітті. Тоді було багато шуму через те, що нація спивається і ось-ось зіп’ється остаточно. А потім спиртне соціалізували. Так само буде з телеграм-каналами. Врешті-решт вони соціалізуються. Або будуть виробляти якісний контент, або стихнуть. Не підемо ж ми в українські суди вимагати, щоб провайдери заблокували телеграм. Це просто нерозумно", - зазначив Потураєв.
Він заявив, що коли закон "Про медіа" ухвалять, держава напише листа братам Дуровим у Лондон і попросить їх показати, хто у телеграм-каналів бенефіціар.
"Нам же неважливо, хто пише тексти. Важливо, хто гроші дає. Дурови нам скажуть: "Ні, ми не хочемо вам допомагати" або проігнорують нас. Тоді наш представник поїде до Великої Британії і звернеться до Високого суду Лондона з проханням примусити телеграм виконати вимоги українського законодавства. От і все. А далі нехай працюють - жодних проблем", - додав Потураєв.
Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що новий законопроєкт про медіа може допомогти врегулювати діяльність анонімних Telegram-каналів.
Или это уже гос. политика такая стала ?
А что, разве на "Трубу прорвало" НЕ качественный контент?
От шо значть, розмовляти з нарітом на понятному єму язикє...
зедрисня вся така
але є більш неадикватні і менш
пока нас тут шапито дурачит мы теряем сильных лоббистов за океаном в США...
Подполковник Виндман - родившийся в УССР , директор по европейским делам Совета национальной безопасности США - был уволен
Дональд Трамп "пошел на принцип" и через два дня после окончания процедуры импичмента уволил не только самого Виндмана, но и его брата-близнеца Евгения Виндмана, которому тоже удалось сделать головокружительную карьеру в американских силовых структурах и который работал в аппарате Совета национальной безопасности.
вряд ли получится такое