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Все про:медіа (27) Telegram (10) Потураєв (35)

 Телеграм-канали самі скоро "лопнуть", блокувати месенджер в Україні ніхто не буде, - нардеп від СН Потураєв

Влада не вимагатиме блокування месенджера Telegram в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив нардеп від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

За його словами, закривати телеграм-канали не збираються.

"По-перше, вони самі скоро лопнуть, як лопнули російські. Мода прийшла - мода піде. Це як виробництво джина у Великій Британії в XVIII столітті. Тоді було багато шуму через те, що нація спивається і ось-ось зіп’ється остаточно. А потім спиртне соціалізували. Так само буде з телеграм-каналами. Врешті-решт вони соціалізуються. Або будуть виробляти якісний контент, або стихнуть. Не підемо ж ми в українські суди вимагати, щоб провайдери заблокували телеграм. Це просто нерозумно", - зазначив Потураєв.

Він заявив, що коли закон "Про медіа" ухвалять, держава напише листа братам Дуровим у Лондон і попросить їх показати, хто у телеграм-каналів бенефіціар.

"Нам же неважливо, хто пише тексти. Важливо, хто гроші дає. Дурови нам скажуть: "Ні, ми не хочемо вам допомагати" або проігнорують нас. Тоді наш представник поїде до Великої Британії і звернеться до Високого суду Лондона з проханням примусити телеграм виконати вимоги українського законодавства. От і все. А далі нехай працюють - жодних проблем", - додав Потураєв.

Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що новий законопроєкт про медіа може допомогти врегулювати діяльність анонімних Telegram-каналів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеграм-канали вбивають журналістську професію, - Єрмак закликає ЗМІ критично ставитися до інформації, що публікується в месенджері

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174823
 
 
 Топ коментарі
 
це вони так Буббочку переконують і заспокоюють ?
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Ой-ей!
А что, разве на "Трубу прорвало" НЕ качественный контент?
Телеграм-каналы сами скоро "лопнут", блокировать мессенджер в Украине никто не будет, - нардеп от "СН" Потураев - Цензор.НЕТ 4021 Телеграм-каналы сами скоро "лопнут", блокировать мессенджер в Украине никто не будет, - нардеп от "СН" Потураев - Цензор.НЕТ 4021 Телеграм-каналы сами скоро "лопнут", блокировать мессенджер в Украине никто не будет, - нардеп от "СН" Потураев - Цензор.НЕТ 4021
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Значит рашистские фабрики ботов и дальше будут пропагандировать ?

Или это уже гос. политика такая стала ?
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це вони так Буббочку переконують і заспокоюють ?
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скоріше - саме себе запокоюють)) мабудь гадають, що телеграм лопне скоріше - ніж їх, блазнів, на шибеніцю поведуть..
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Ой-ей!
А что, разве на "Трубу прорвало" НЕ качественный контент?

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"Во-первых, они сами скоро лопнут, как лопнули российские. Мода пришла - мода уйдёт. Это как производство джина в Великобритании в XVIII веке. Тогда было много шума из-за того, что нация спивается и вот-вот сопьется окончательно. А потом спиртное социализировали.» Источник: https://censor.net.ua/n3174823
От шо значть, розмовляти з нарітом на понятному єму язикє...
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хто ...потураєв ... ви бачили у зекодлі адекватних ?
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Закон О Медиа превратит Украину в Россию.
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госпади, и это еще самые умные из их партии?!
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Такое впечатление, что эти слуги не в украинскую Раду, а рашкованскую госдуру избирались Телеграм-каналы сами скоро "лопнут", блокировать мессенджер в Украине никто не будет, - нардеп от "СН" Потураев - Цензор.НЕТ 1279
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"слюни народа" надеются, что само собой все рассосется.... ))
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Кто-нибудь что-нибудь понял. В Британии не джин, а виски
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у Бритов как раз и Джин тоже популярен ( коктейли - дижестивы, и прочее...) - Вискарь это больше Шотландия- Ирландия...
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Такое впечатление, что новости из Раши читаю...
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Точно. Останнім часом все частіше і частіше я теж ловлю себе на цій думці.
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_Хотят всем критикам рты заткнуть, ********. Чтобы не мешали им свои темные делишки обтяпывать.
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Похоже "слуги" решили сделать страну не "в смартфоне", а в смартзоне, с... Телеграм-канали самі скоро "лопнуть", блокувати месенджер в Україні ніхто не буде, - нардеп від СН Потураєв - Цензор.НЕТ 8122
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офф топ
Телеграм-канали самі скоро "лопнуть", блокувати месенджер в Україні ніхто не буде, - нардеп від СН Потураєв - Цензор.НЕТ 9381

пока нас тут шапито дурачит мы теряем сильных лоббистов за океаном в США...
Подполковник Виндман - родившийся в УССР , директор по европейским делам Совета национальной безопасности США - был уволен
Дональд Трамп "пошел на принцип" и через два дня после окончания процедуры импичмента уволил не только самого Виндмана, но и его брата-близнеца Евгения Виндмана, которому тоже удалось сделать головокружительную карьеру в американских силовых структурах и который работал в аппарате Совета национальной безопасности.
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******* жгут ))) где же вас набрал янелох таких конченых имбецилов?)))) все адекватные за бугор выехали одно го*но осталось?))))
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Секта членограя плагіатом у ху*ла займається. Може вони однієї віри Телеграм-канали самі скоро "лопнуть", блокувати месенджер в Україні ніхто не буде, - нардеп від СН Потураєв - Цензор.НЕТ 709
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Тогда наш представитель поедет в Великобританию и обратится в Высокий суд Лондона с просьбой принудить "Телеграм" выполнить требования украинского законодательства.

вряд ли получится такое
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