 Суд поновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею

Таке рішення ухвалив суддя Приморського районного суду Одеси Денис Донцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Позовну вимогу задовольнити частково – визнати незаконним і скасувати рішення обласної ради. Часткове задоволення пов’язане із тим, що позивач продовжував виконувати свої обов’язки", – наголосив суддя.

"Я не хочу війн із обласною радою, я хочу, щоб воно (рішення. – Ред.) стало підставою для встановлення нормальних робочих відносин", – заявив Ройтбурд після оголошення рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею прийнято без належних підстав, - Мінкульт

Судове засідання неодноразово переносили через неявку представників юридичного управління обласної ради. На засідання 10 лютого обласна рада відправила заступника начальника юридичного управління облради Олександра Сосніна.

Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалене голосуванням Одеської обласної ради, проте художник продовжував фактично виконувати свої обов’язки. Він також одразу заявив, що оскаржуватиме звільнення в суді та назвав його "реваншем ідіотизму". Обласна державна адміністрація також не стала розривати контракт із художником. У жовтні 2019 року міністерство культури, молоді та спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби – перша відбулася ще 16 серпня 2019 року. Тоді питання внесли в попередній порядок денний, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п’ятирічний контракт із Ройтбурдом, призначивши його директором музею.