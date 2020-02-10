EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  535  11
Матеріали за темою:
Все про:Одеса (2349) звільнення (777) Ройтбурд (13)

 Суд поновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею

Звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею 4 вересня 2019 року було незаконним.

Таке рішення ухвалив суддя Приморського районного суду Одеси Денис Донцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Позовну вимогу задовольнити частково – визнати незаконним і скасувати рішення обласної ради. Часткове задоволення пов’язане із тим, що позивач продовжував виконувати свої обов’язки", – наголосив суддя.

"Я не хочу війн із обласною радою, я хочу, щоб воно (рішення. – Ред.) стало підставою для встановлення нормальних робочих відносин", – заявив Ройтбурд після оголошення рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею прийнято без належних підстав, - Мінкульт

Судове засідання неодноразово переносили через неявку представників юридичного управління обласної ради. На засідання 10 лютого обласна рада відправила заступника начальника юридичного управління облради Олександра Сосніна.

Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалене голосуванням Одеської обласної ради, проте художник продовжував фактично виконувати свої обов’язки. Він також одразу заявив, що оскаржуватиме звільнення в суді та назвав його "реваншем ідіотизму". Обласна державна адміністрація також не стала розривати контракт із художником. У жовтні 2019 року міністерство культури, молоді та спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби – перша відбулася ще 16 серпня 2019 року. Тоді питання внесли в попередній порядок денний, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п’ятирічний контракт із Ройтбурдом, призначивши його директором музею.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174820
 
   
 Топ коментарі
 
вот и правильно...а то ишь чего удумали
 показати весь коментар
 
Письмо Зеленскому: Когда тебе было 18, ты выбирал торговать собой. А когда мне - я выбрала Украину.
Привет, Вова. Так получилось, что я - Гражданка Страны, которую Ты сейчас возглавляет ... Я не голосовала за тебя, Вова.
Я не голосовала за твою партию. Но тебе придется считаться со мной и миллионами таких, как я. Знаешь, почему?
Потому что когда тебе было 18, ты выбирал торговать собой. А когда мне было 18 - я выбрала Украину.
Я выбрала бороться за нее на Майдане, а впоследствии - и на войне.
Вова, пока ты скакал по сцене - мы прятались от пуль беркутни.
Пока ты ослепительно улыбался на корпоративах - мы сидели в окопах под «градом».
Пока ты выводил бабки в оффшоры - мы воспитывали молодежь, плели маскситкы, закупали волонтерку, дежурили в госпиталях и жертвовали собой.
За эти 6 лет погибло около 15 000 человек.
Знаешь, Вова, две трети погибших - моложе тебя. Ты развлекался - они умирали.
А знаешь, почти у каждого из них еще могли быть дети. Тысячи нерожденных детей, Вова. Гениев. Писателей. Изобретателей. Художников. Просто людей Вова. Ты-ся-чи.
И знаешь, когда ты из теплого кабинета рассказываешь о «посередине» и об отводах войск - ты продолжаешь убивать их, Вова.
Ты устроил концерт «квартала» на кладбище, ты это понимаешь?
А знаешь, что еще?
Ты забыл, что это военное кладбище.
И все, у кого в памяти живые сотни погибших - умеют управляться ... В отличие от тебя, Вова.
А еще, знаешь ... Нам нечего терять, кроме Украины.
Поэтому мы будем сражаться до последнего вздоха и последней капли крови. И после смерти мы будем приходить к тебе, Владимир Зеленский, во сне.
# Невидводьвийська, Вова. Потому # я обираю войну. И таких, как я - миллионы. Думай, Вова. Думай..Тe
Yulia Arefeva

Суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея - Цензор.НЕТ 2659
 показати весь коментар
 
Він дуже проукраїнський як для Одеси, так і для єврея загалом. Саме за це труханівська шайка його намагалися скинути...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Письмо Зеленскому: Когда тебе было 18, ты выбирал торговать собой. А когда мне - я выбрала Украину.
Привет, Вова. Так получилось, что я - Гражданка Страны, которую Ты сейчас возглавляет ... Я не голосовала за тебя, Вова.
Я не голосовала за твою партию. Но тебе придется считаться со мной и миллионами таких, как я. Знаешь, почему?
Потому что когда тебе было 18, ты выбирал торговать собой. А когда мне было 18 - я выбрала Украину.
Я выбрала бороться за нее на Майдане, а впоследствии - и на войне.
Вова, пока ты скакал по сцене - мы прятались от пуль беркутни.
Пока ты ослепительно улыбался на корпоративах - мы сидели в окопах под «градом».
Пока ты выводил бабки в оффшоры - мы воспитывали молодежь, плели маскситкы, закупали волонтерку, дежурили в госпиталях и жертвовали собой.
За эти 6 лет погибло около 15 000 человек.
Знаешь, Вова, две трети погибших - моложе тебя. Ты развлекался - они умирали.
А знаешь, почти у каждого из них еще могли быть дети. Тысячи нерожденных детей, Вова. Гениев. Писателей. Изобретателей. Художников. Просто людей Вова. Ты-ся-чи.
И знаешь, когда ты из теплого кабинета рассказываешь о «посередине» и об отводах войск - ты продолжаешь убивать их, Вова.
Ты устроил концерт «квартала» на кладбище, ты это понимаешь?
А знаешь, что еще?
Ты забыл, что это военное кладбище.
И все, у кого в памяти живые сотни погибших - умеют управляться ... В отличие от тебя, Вова.
А еще, знаешь ... Нам нечего терять, кроме Украины.
Поэтому мы будем сражаться до последнего вздоха и последней капли крови. И после смерти мы будем приходить к тебе, Владимир Зеленский, во сне.
# Невидводьвийська, Вова. Потому # я обираю войну. И таких, как я - миллионы. Думай, Вова. Думай..Тe
Yulia Arefeva

Суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея - Цензор.НЕТ 2659
 показати весь коментар
 
 
Молодчина - сегодня у вОфочки снова будет дИарея....
 показати весь коментар
 
Коли хочуть щось зробити, не пишуть отакі писульки, а діють. Писульки - то пердячий пар тєрпіл.
 показати весь коментар
 
Суд поновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею - Цензор.НЕТ 733
може все таки к психиатору? фрейдизм какой то чистой воды
 показати весь коментар
 
Хто в сумнівався. А ви що - Іваненка хотіли туди поставити?
 показати весь коментар
 
Він дуже проукраїнський як для Одеси, так і для єврея загалом. Саме за це труханівська шайка його намагалися скинути...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору