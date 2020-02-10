 Єврокомісар Варгеї у межах візиту до України 11-12 лютого проведе зустрічі із Зеленським, Разумковим і Гончаруком

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Європейської комісії в понеділок.

"Під час мого візиту я обговорюватиму всебічну підтримку ЄС, яка виходить далеко за межі лише фінансової підтримки та технічної допомоги. Мій візит до України також сприятиме нашим обговоренням на майбутній Раді ЄС із закордонних справ, яка відбудеться в березні", - повідомив Варгеї.

Напередодні візиту Варгеї запевнив, що "Україна є не лише близьким сусідом Європейського Союзу, а й ключовим партнером".

"Україна продовжує домагатися прогресу в багатьох реформах. Однак необхідно продовжувати роботу, особливо в галузі верховенства права та боротьби з корупцією - ключових сферах економічного розвитку", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї

Крім того, єврокомісар зазначив, що кроки, зроблені Україною, проклали шлях до зустрічі у "нормандському форматі", яка відбулася в грудні минулого року. Водночас Варгеї наголосив, що "нормандський формат" є "найважливішим елементом, який підтримує ЄС з тим, щоб здійснити внесок у досягнення стійкого та мирного врегулювання конфлікту на сході України".

Так, передбачається, що єврокомісар зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, спікером парламенту Дмитром Разумковим, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою та главою МЗС Вадимом Пристайком. Крім того, Варгеї зустрінеться з парламентським комітетом з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

Єврокомісар також візьме участь у церемонії покладання свічок до Меморіалу Небесної Сотні та зустрінеться з представниками організацій громадянського суспільства, а також представниками національних меншин.

У межах візиту буде укладено Угоду про підтримку ЄС електронного урядування та цифрової економіки.