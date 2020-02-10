EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  521  43
Матеріали за темою:
Все про:візит (765) ВР (7079) Зеленський (4444) реформи (1844) Разумков Дмитро (377) Гончарук_Олексій (650) Варгеї (2)

 Єврокомісар Варгеї у межах візиту до України 11-12 лютого проведе зустрічі із Зеленським, Разумковим і Гончаруком

Україна стане першою країною Східного партнерства Європейського Союзу, яку відвідає європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, візит якого відбудеться 11-12 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Європейської комісії в понеділок.

"Під час мого візиту я обговорюватиму всебічну підтримку ЄС, яка виходить далеко за межі лише фінансової підтримки та технічної допомоги. Мій візит до України також сприятиме нашим обговоренням на майбутній Раді ЄС із закордонних справ, яка відбудеться в березні", - повідомив Варгеї.

Напередодні візиту Варгеї запевнив, що "Україна є не лише близьким сусідом Європейського Союзу, а й ключовим партнером".

"Україна продовжує домагатися прогресу в багатьох реформах. Однак необхідно продовжувати роботу, особливо в галузі верховенства права та боротьби з корупцією - ключових сферах економічного розвитку", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї

Крім того, єврокомісар зазначив, що кроки, зроблені Україною, проклали шлях до зустрічі у "нормандському форматі", яка відбулася в грудні минулого року. Водночас Варгеї наголосив, що "нормандський формат" є "найважливішим елементом, який підтримує ЄС з тим, щоб здійснити внесок у досягнення стійкого та мирного врегулювання конфлікту на сході України".

Так, передбачається, що єврокомісар зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, спікером парламенту Дмитром Разумковим, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою та главою МЗС Вадимом Пристайком. Крім того, Варгеї зустрінеться з парламентським комітетом з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

Єврокомісар також візьме участь у церемонії покладання свічок до Меморіалу Небесної Сотні та зустрінеться з представниками організацій громадянського суспільства, а також представниками національних меншин.

У межах візиту буде укладено Угоду про підтримку ЄС електронного урядування та цифрової економіки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174808
 
   
 Топ коментарі
 
WAR Геи - "боевые тридварасы" Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину 11-12 февраля проведет встречи с Зеленским, Разумковым и Гончаруком - Цензор.НЕТ 9035
 показати весь коментар
 
Лікар Хата! Мерщій йдіть сюди, пацієнт Никонор Босой вийшов з коми!
Ніканоре, заспокойтеся... до того ж Порошенко вже не президент!.. що ви кажете? Хто новий президент? Потім скажу... ви довго були в комі... там таке! Таке! Але про це пізніше... Лежіть, вам зараз не можна хвилюватися...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- Владимир Александрович, к вам Варгеи!!!
- Какие еще геи? Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину 11-12 февраля проведет встречи с Зеленским, Разумковым и Гончаруком - Цензор.НЕТ 4884
 показати весь коментар
 
 
Власне з усього позитиву - поставить свічку Героям Небесної сотні.
 показати весь коментар
 
 
Прізвище зачітне.
War Gay - тобто... бойовий "карабас"?
 показати весь коментар
 
 
Вернувшимся из "ЛДНР" пленным негде жить - Денисова

А какой был пиар у ЗЕ говно , все это показуха как в России . А что после ? А после пленным негде жить ! Вот и все , что надо знать о Зе
 показати весь коментар
 
 
Была бы моя воля , я бы Украину завтра приеднал до Скандинавии. Самый лучший путь развития для Украины , это скандинавский
 показати весь коментар
 
 
Мирне урегулювання:
-за рахунок України;
-за рахунок моржовії
А що вибрав нарід України? Бо ЄС до боку як.
 показати весь коментар
 
 
Лікар Хата! Мерщій йдіть сюди, пацієнт Никонор Босой вийшов з коми!
Ніканоре, заспокойтеся... до того ж Порошенко вже не президент!.. що ви кажете? Хто новий президент? Потім скажу... ви довго були в комі... там таке! Таке! Але про це пізніше... Лежіть, вам зараз не можна хвилюватися...
 показати весь коментар
 
 
В маскве радиоцыонный фон превысел ужэ в 60 раз !
.
Ничего страшного !
.
ДЫШИТЕ ГЛУБЖЭ !
,
https://uploads.disquscdn.com/images/d11826497e4e299e76f7a206fc305a141cb05bd270e16e0df82422433b62500d.gif
.
 показати весь коментар
 
 
общение с самыми умными студентами це награда общающемуся, самого общительного ждет премия - самокат
 показати весь коментар
 
Говорят Украину примут в ЕС!!!

Порох пробил Украине ТОМОС
БУБОЧКА решил его переплюнуть
 показати весь коментар
 
 
Незалежну Церкву. Хоча, самосвятам цього не зрозуміти
 показати весь коментар
 
 
Согласен и ещё что самое главное Божу Благодать
 показати весь коментар
 
Коли хвороба "порохозалежності" вас не попускає 9 місяців, можна констатувати її хронічну форму
 показати весь коментар
 
Дурко , можешь праздновать только после решения суда, а до суда человек не виноват . Помни это и не позор себя .
 показати весь коментар
 
Это дразнить тебя , и твой свинячий язык ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору