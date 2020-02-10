 Єврокомісар Варгеї у межах візиту до України 11-12 лютого проведе зустрічі із Зеленським, Разумковим і Гончаруком

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Європейської комісії в понеділок.
"Під час мого візиту я обговорюватиму всебічну підтримку ЄС, яка виходить далеко за межі лише фінансової підтримки та технічної допомоги. Мій візит до України також сприятиме нашим обговоренням на майбутній Раді ЄС із закордонних справ, яка відбудеться в березні", - повідомив Варгеї.
Напередодні візиту Варгеї запевнив, що "Україна є не лише близьким сусідом Європейського Союзу, а й ключовим партнером".
"Україна продовжує домагатися прогресу в багатьох реформах. Однак необхідно продовжувати роботу, особливо в галузі верховенства права та боротьби з корупцією - ключових сферах економічного розвитку", - заявив він.
Крім того, єврокомісар зазначив, що кроки, зроблені Україною, проклали шлях до зустрічі у "нормандському форматі", яка відбулася в грудні минулого року. Водночас Варгеї наголосив, що "нормандський формат" є "найважливішим елементом, який підтримує ЄС з тим, щоб здійснити внесок у досягнення стійкого та мирного врегулювання конфлікту на сході України".
Так, передбачається, що єврокомісар зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, спікером парламенту Дмитром Разумковим, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою та главою МЗС Вадимом Пристайком. Крім того, Варгеї зустрінеться з парламентським комітетом з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
Єврокомісар також візьме участь у церемонії покладання свічок до Меморіалу Небесної Сотні та зустрінеться з представниками організацій громадянського суспільства, а також представниками національних меншин.
У межах візиту буде укладено Угоду про підтримку ЄС електронного урядування та цифрової економіки.
- Какие еще геи?
War Gay - тобто... бойовий "карабас"?
А какой был пиар у ЗЕ говно , все это показуха как в России . А что после ? А после пленным негде жить ! Вот и все , что надо знать о Зе
-за рахунок України;
-за рахунок моржовії
А що вибрав нарід України? Бо ЄС до боку як.
Ніканоре, заспокойтеся... до того ж Порошенко вже не президент!.. що ви кажете? Хто новий президент? Потім скажу... ви довго були в комі... там таке! Таке! Але про це пізніше... Лежіть, вам зараз не можна хвилюватися...
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Ничего страшного !
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ДЫШИТЕ ГЛУБЖЭ !
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Порох пробил Украине ТОМОС
БУБОЧКА решил его переплюнуть
Це теж комісар з Угорщини