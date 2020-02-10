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 За кордоном, Здоров'я
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 Епідемія коронавірусу: 13 лютого в Брюсселі відбудеться надзвичайна нарада міністрів охорони здоров'я країн ЄС

Член Єврокомісії (ЄК) з кризового управління Янез Ленарчич закликав до координації дій міжнародної спільноти в боротьбі проти епідемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Оскільки спалах коронавірусу вражає дедалі більше країн, нашим головним завданням мають бути координація та співпраця. Зараз настав час об'єднати зусилля, щоб зупинити цю епідемію. Вкрай важливо, щоб уся міжнародна спільнота зосередилася на зусиллях щодо забезпечення готовності і реагування на боротьбу з коронавірусом, з огляду на міжнародну солідарність", - заявив єврокомісар у понеділок у Брюсселі, відвідуючи Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації.

Він зазначив, що Європейська комісія продовжує працювати на всіх фронтах для боротьби зі спалахом коронавірусу.

Офіційний представник ЄК Стефан де Кеерсмекер підтвердив на брифінгу, що 13 лютого в Брюсселі відбудеться надзвичайна нарада міністрів охорони здоров'я країн ЄС для обговорення епідемії коронавірусу.

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Єврокомісія при цьому повідомляє, що в неділю 95 громадян ЄС були репатрійовані з м. Ухань завдяки рейсу Великої Британії. У комюніке йдеться, що ЄК бере участь через механізм цивільного захисту Євросоюзу у фінансуванні витрат на транспортування громадян ЄС зі Сполученого Королівства до відповідних країни (Австрії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії та Швеції).

ЄК зазначає, що після активації наприкінці січня з ініціативи Франції механізму цивільного захисту ЄС 558 осіб, включно із 447 громадян ЄС, вже прилетіли з району Ухань трьома рейсами, які були профінансовані ЄС.

Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації підтримує зв'язок з усіма державами-членами союзу, щоб полегшити доставку необхідних засобів індивідуального захисту в Китай на додаток до 12 тонн, уже виділених державами-членами 1 лютого як негайна реакція. ЄС також оголосив 31 січня 2020 року про виділення 10 млн євро в межах своєї програми досліджень та інновацій Horizon 2020 для підтримки досліджень нового коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174799
 
 
 Топ коментарі
 
Останутся олигархи, но они потом тоже вымрут Эпидемия коронавируса: 13 февраля в Брюсселе состоится чрезвычайное совещание министров здравоохранения стран ЕС - Цензор.НЕТ 8679
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І наша Скелєтская, міністр без диплома, поїде?
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Майки, трусики берите
И на кладбище бегите,
Занимайте лучшие места.
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...бо ЗЕбіли рукокрилі
завтра завезуть заразу."
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Останутся олигархи, но они потом тоже вымрут Эпидемия коронавируса: 13 февраля в Брюсселе состоится чрезвычайное совещание министров здравоохранения стран ЕС - Цензор.НЕТ 8679
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Бідний Євросоюз Епідемія коронавірусу: 13 лютого в Брюсселі відбудеться надзвичайна нарада міністрів охорони здоров'я країн ЄС - Цензор.НЕТ 9209 а були-б у них Скалецька з Гончаруком і Радуцький з *уем в жопі. горя-б не знали.
Як же Україні пощастило з найвеличнішим лідером світу!..
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Там нашего не забудьте, да и Супрун не помешала бы.
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Супруниха - это уже тяжёлая артиллерия )))
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Торговая война против китая продолжается, продолжают нагнеть ))))))))
Вы главное верьте ))))))))
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А тим часом какацапський "Аерофлот" ударними темпами возить туристів і транзитних пасажирів з Китаю! Епідемія коронавірусу: 13 лютого в Брюсселі відбудеться надзвичайна нарада міністрів охорони здоров'я країн ЄС - Цензор.НЕТ 6734
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От нас многое скрывают... похоже уже пандемия...но мировые босы боятся паники... рынки рухнут и наступит хаос...🏥
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Тіпа, вони не рухнуть коли працювати і жерти нікому буде...
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І наша Скелєтская, міністр без диплома, поїде?
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Если в Европу придет этот вирус и будет таким же массовым, то хана всем. Если авторитарные власти Китая еще могут загнать своих граждан в принудительный карантин, то тут это невозможно. Жуть какая-то...
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Отож. Когда просчитываешь что может быть дальше... мороз по коже.
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Врешь! Никакого мороза у тебя нет. Ты, паникер, лучше честно скажи: ты дилер марлевых повязок? И шо, ещё не все реализовал? Так ты тухесом верти интенсивней. Можэ тебе и повезёт. А сеять страхи и панику- не надо.
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Панику сеять не надо, но и беспечным бараном тоже быть не выход. Страх - это естественное чувство для любого животного, тем более человека. И прятать голову в песок тут явно не то, что надо делать.
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Я пережил одну эпидемию, в Китае, точнее- в Шанхае. Помню, как там народ в масках по улицам бегал, помню как цифирки с количеством трупов, в маленьком окошечке, в процессе новостей ТВ- обновлялись, для наглядности. Помню, как тихо, без всякой помпы и радости, что эпидемия куда-то испарилась, исчезли маски и окошечко с цифирками количества трупов... Я это уже проходил. Потому, я знаю: сейчас будет тоже самое.
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Ну, дай бог, аллах, шива, вуду и иже с ними. Может и так, а может и нет. Я конечно на колчаковских фронтах не воевал, но осознаю, что придет время и Солнце погаснет. Ты же не будешь спорить, что оно вечное? Вон, динозавры тоже много себе думали. А где они сейчас? Скорее всего все уляжеться, но есть вероятность и худшего сценария.
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