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 170 населених пунктів знеструмлено через негоду у Львівській області

У Львівській області через сильні пориви вітру знеструмило 170 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації в Facebook.

"Внаслідок несприятливих погодних умов, пориви вітру до 20 м/с, станом на 12:00 10 лютого (за інформацією ПАТ "Львівобленерго") відключені 46 повітряних ліній електропередач 6-10 кВ (42 повністю та 4 частково), що призвело до знеструмлення 653 трансформаторні підстанцій 6-10 / 0,4 кВ.

Без електропостачання залишається 170 населених пунктів (132 повністю та 38 частково) у десяти районах області: Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Мостиському, Перемишлянському, Пустомитівському, Самбірському, Сколівському, Старосамбірському та Стрийському районах", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що найбільше відключень зафіксовано у Мостиському (40 н.п повністю та 4 н.п частково) і Старосамбірському районах (23 н.п повністю, 6 н.п. частково).

Для відновлення електропостачання населених пунктів залучено 58 бригад ПАТ "Львівобленерго" в складі 181 чол. і 70 од. техніки.

170 населених пунктів знеструмлено через негоду у Львівській області 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174796
 
 
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Бубочка має повернутися з Риму і поїхати на Львівщину. Проконтролювати.
А там... Сильний вітер, а воно мале...
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