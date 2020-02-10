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Все про:приватизація (190) ФДМ (93) Центренерго (22)

 Суд розблокував приватизацію "Центренерго", - ФДМ

Господарський суд Києва скасував заборону на дії з підготовки до приватизації "Центренерго", затвердивши 6 лютого 2020 року ухвалу за клопотанням Фонду держмайна України (ФДМ).

Про це повідомляє пресслужба ФДМ, передає Цензор.НЕТ.

"Господарський суд м. Києва своєю ухвалою від 6 лютого 2020 року задовольнив клопотання Фонду державного майна України, скасувавши заходи забезпечення позову, якими було заблоковано приватизацію ПАТ "Центренерго"", - йдеться в повідомленні.

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"У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації низки наступних об'єктів великої приватизації", - додали у ФДМ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174795
 
 
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Государство нищеброд без собственности. А что дальше?
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Ура.Ура.Ура. После того, как все "приватизируют" настанет черед мудрого нарида, сдавать свои почки и печени в концессии . А то уж больно не эффективно они их используют.
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Насколько я понимаю, приватизация была заблокирована по искам Коломойского.
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Не знаю, каким источником пользуетесь вы, я пользуюсь этим:
https://fakty.ua/317637-kolomojskij-bankrotit-centrenergo-chtoby-ne-dopustit-ego-privatizacii-smi
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