 Суд розблокував приватизацію "Центренерго", - ФДМ

Про це повідомляє пресслужба ФДМ, передає Цензор.НЕТ.

"Господарський суд м. Києва своєю ухвалою від 6 лютого 2020 року задовольнив клопотання Фонду державного майна України, скасувавши заходи забезпечення позову, якими було заблоковано приватизацію ПАТ "Центренерго"", - йдеться в повідомленні.

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"У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації низки наступних об'єктів великої приватизації", - додали у ФДМ.