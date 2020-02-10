 Суд розблокував приватизацію "Центренерго", - ФДМ

Про це повідомляє пресслужба ФДМ, передає Цензор.НЕТ.
"Господарський суд м. Києва своєю ухвалою від 6 лютого 2020 року задовольнив клопотання Фонду державного майна України, скасувавши заходи забезпечення позову, якими було заблоковано приватизацію ПАТ "Центренерго"", - йдеться в повідомленні.
"У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації низки наступних об'єктів великої приватизації", - додали у ФДМ.
https://fakty.ua/317637-kolomojskij-bankrotit-centrenergo-chtoby-ne-dopustit-ego-privatizacii-smi