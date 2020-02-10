 Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання: їй надягнуть електронний браслет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Таке рішення виніс суддя Соколов.
Звіробій зобов'язана прибувати до слідчого в разі її виклику, також вона зобов'язана брати участь у судових засіданнях. Крім того, Звіробій повинна здати свої паспорти, а також не залишати територію Києва і Київської області. Також Звіробій буде зобов'язана носити електронний браслет.
Цей запобіжний захід діятиме до 9 квітня. Рішення суду оскарженню не підлягає, оскільки не пов'язане з триманням під вартою.
Таке рішення суду присутні зустріли криками "Раб" і "Ганьба".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом з нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
зачем вообще открывать дела, у которых нет никаких перспектив?