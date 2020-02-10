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 Політика України
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Все про:суд (5901) Звіробій Маруся (26)

 Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання: їй надягнуть електронний браслет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва обрав підозрюваній у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському Марусі Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Таке рішення виніс суддя Соколов.

Звіробій зобов'язана прибувати до слідчого в разі її виклику, також вона зобов'язана брати участь у судових засіданнях. Крім того, Звіробій повинна здати свої паспорти, а також не залишати територію Києва і Київської області. Також Звіробій буде зобов'язана носити електронний браслет.

Цей запобіжний захід діятиме до 9 квітня. Рішення суду оскарженню не підлягає, оскільки не пов'язане з триманням під вартою.

Таке рішення суду присутні зустріли криками "Раб" і "Ганьба".

Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання: їй надягнуть електронний браслет 01
Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання: їй надягнуть електронний браслет 02
Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання: їй надягнуть електронний браслет 03
Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання: їй надягнуть електронний браслет 04
Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання: їй надягнуть електронний браслет 05
Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання: їй надягнуть електронний браслет 06
Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання: їй надягнуть електронний браслет 07
Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання: їй надягнуть електронний браслет 08
Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання: їй надягнуть електронний браслет 09
Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання: їй надягнуть електронний браслет 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом з нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174793
 
 
 Топ коментарі
 
Маруся - хороший відважний воїн і патріотка України, але цього замало, щоб бути хорошим президентом....Олена Зеркаль - більш імовірний кандидат
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в країні, де ковтають кумендні, кіношні "партії" типу "слуги народу", які вигладають як неприкрите глузування і з виборців, і з самої країни, проковтнуть і це. Це вже очевидно. Зелена пліснява може робити що хоче, все одно спротиву не буде.. Бо більшість (тобто 73 %) це все шапіто влаштовує..
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Печерский райсуд Киева избрал подозреваемой по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому Маруси Звиробий меру пресечения в виде запрета пугать Зеленского за пределами Киева и киевской области...
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ерунда какая.
зачем вообще открывать дела, у которых нет никаких перспектив?
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Марусі респект. Яніна була права, "потерпевший" сц@кло.
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они решили на ровном месте вырастить своими руками Жанну Дарк , которая их зароет , удачи вам ребята ... эта в плену не была , думаю получиться !!
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Яке дике ганьбище! Країна воює, кругом бігає сєпарської сволоти, казнокради рвуть останні шматки бюджету, а цей клоун влаштовує судилище яким займається ціле ДБР бо буцім-то його хтось з фізбуку образив погрозами... як пісюн в яслях побіг скаржитися на дівчат...
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Перепуганному заявителю надо одеть ведро на голову, чтобы окончательно не продуло!
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