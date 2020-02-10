 Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання: їй надягнуть електронний браслет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

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Таке рішення виніс суддя Соколов.

Звіробій зобов'язана прибувати до слідчого в разі її виклику, також вона зобов'язана брати участь у судових засіданнях. Крім того, Звіробій повинна здати свої паспорти, а також не залишати територію Києва і Київської області. Також Звіробій буде зобов'язана носити електронний браслет.

Цей запобіжний захід діятиме до 9 квітня. Рішення суду оскарженню не підлягає, оскільки не пов'язане з триманням під вартою.

Таке рішення суду присутні зустріли криками "Раб" і "Ганьба".





















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом з нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.