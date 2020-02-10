 Ситуація з коронавірусом ще не досягла піка, - ВООЗ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в понеділок агентство Bloomberg.
"Головна ознака полягає в тому, щоб побачити, що цифри (кількість інфікованих. – Ред.) досягають піка, а потім знижуються навіть після інкубаційного періоду. Ми поки що не на цій стадії", - заявив представник ВООЗ у Китаї Ґауден Галеа.
"На цьому етапі абсолютно неможливо дійти висновку про те, що стримування (поширення вірусу. - Ред.) спрацювало", - додав він, говорячи про рішення Китаю ізолювати Ухань і прилеглі до нього міста.
Водночас Галеа зазначив, що минулого тижня протягом кількох днів спостерігався спад кількості нових заражених та імовірних випадків захворювання в провінції Хубей та її столиці Ухані. Це, за його словами, може дозволити "зітхнути з полегшенням".
"Ми раді бачити, що цифри йдуть вниз, а не зростають", - додав Галеа.
«В мае 2019 года в одном из жилых домов в Иваново произошла утечка газа из-за коммунальщиков, которые пустили по трубам воду вместо газа - они перепутали соединения «газ-вода». Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).»
СВІТ:
«2020.
Здійснено прорив у створенні рекордно потужного колайдера.
Вчені продемонстрували ключову технологію створення прискорювачів частинок високої енергії нового покоління. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org. »
Автор: «Фраза»
10.02.20 14:15
496
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал тревожное заявление по коронавирусу 2019 nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», он оставил запись у себя в «Твиттере».
В частности, Тедрос Адханом Гебрейесус написал, что «были некоторые случаи распространения 2019 nCoV от людей без истории путешествий в Китай».
Он сообщил, что «выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга».
https://fraza.ua/news/286928-v-voz-zajavili-chto-ochagi-koronavirusa-byli-zafiksirovany-ne-tolko-v-kitae