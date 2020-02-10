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 Суспільство, За кордоном
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 Ситуація з коронавірусом ще не досягла піка, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що епідемія китайського коронавірусу ще не досягла свого піка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в понеділок агентство Bloomberg.

"Головна ознака полягає в тому, щоб побачити, що цифри (кількість інфікованих. – Ред.) досягають піка, а потім знижуються навіть після інкубаційного періоду. Ми поки що не на цій стадії", - заявив представник ВООЗ у Китаї Ґауден Галеа.

"На цьому етапі абсолютно неможливо дійти висновку про те, що стримування (поширення вірусу. - Ред.) спрацювало", - додав він, говорячи про рішення Китаю ізолювати Ухань і прилеглі до нього міста.

Водночас Галеа зазначив, що минулого тижня протягом кількох днів спостерігався спад кількості нових заражених та імовірних випадків захворювання в провінції Хубей та її столиці Ухані. Це, за його словами, може дозволити "зітхнути з полегшенням".

"Ми раді бачити, що цифри йдуть вниз, а не зростають", - додав Галеа.

Також читайте: На круїзному лайнері Diamond Princess коронавірус виявили у другого українця, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174792
 
 
 Топ коментарі
 
Ця епідемія призведе до значних збитків по всьому Світу Ситуация с коронавирусом еще не достигла пика, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3163
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Хто може визначити той "пік" у світовому вимірі? Хто знає скільки заражено, захворіло чи померло, наприклад у Судані, Нігерії чи Ефіопії. Для цього немає ні сил, ні засобів. Захворіють і помруть ті, кому судилося. Хто одужає - набуде імунітету і передасть його дітям. А хрень накшталт "таміфлю" тільки збагатить фармацевтичні компанії...
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по світу то таке, а от, по китайозах, вдарить серйозно
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Ця епідемія призведе до значних збитків по всьому Світу
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по світу то таке, а от, по китайозах, вдарить серйозно
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В Україні багато хто заробляє на китайських контрактах. Тому це вдарить і по Україні.
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попит завжди породжує пропозицію - місце китайських виробників займуть інші
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Русскій мір:
«В мае 2019 года в одном из жилых домов в Иваново произошла утечка газа из-за коммунальщиков, которые пустили по трубам воду вместо газа - они перепутали соединения «газ-вода». Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).»
СВІТ:
«2020.
Здійснено прорив у створенні рекордно потужного колайдера.
Вчені продемонстрували ключову технологію створення прискорювачів частинок високої енергії нового покоління. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org. »
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Хто може визначити той "пік" у світовому вимірі? Хто знає скільки заражено, захворіло чи померло, наприклад у Судані, Нігерії чи Ефіопії. Для цього немає ні сил, ні засобів. Захворіють і помруть ті, кому судилося. Хто одужає - набуде імунітету і передасть його дітям. А хрень накшталт "таміфлю" тільки збагатить фармацевтичні компанії...
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Ты философ... Пока лично тебя и семью не коснулось.
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А ты- сеятель паники. С самого начала репортажей о вирусе- ты стращал и пугал. В итоге- очень надоел. Ситуація з коронавірусом ще не досягла піка, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7476
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Чомусь мені здається що без допомоги лаптєй тут не обійшлось.
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В ВОЗ заявили, что «очаги» коронавируса были зафиксированы не только в Китае
Автор: «Фраза»

10.02.20 14:15

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Ситуація з коронавірусом ще не досягла піка, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5515



Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал тревожное заявление по коронавирусу 2019 nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», он оставил запись у себя в «Твиттере».
В частности, Тедрос Адханом Гебрейесус написал, что «были некоторые случаи распространения 2019 nCoV от людей без истории путешествий в Китай».
Он сообщил, что «выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга».
Ситуація з коронавірусом ще не досягла піка, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5515https://fraza.ua/news/286928-v-voz-zajavili-chto-ochagi-koronavirusa-byli-zafiksirovany-ne-tolko-v-kitae
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это вы пассажирам Даймонд Принцесс расскажите....
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По мнению как минимум одного врача - специалиста из Англии пик будет в мае. Потом пойдёт на спад - солнце, ультрафиолет, превентивные меры. Это в развитых странах. Там где дезинфицируют поверхности и проветривают транспорт и торговые центры.
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