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 Політика України, Економіка
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Все про:Нафтогаз (721) приватизація (190) Герус (104)

 Приватизація "Нафтогазу" в нинішньому вигляді неможлива, як і вихід компанії на IPO, - Герус

Приватизація НАК "Нафтогаз України", як і вихід компанії на IPO за поточного стану речей не видається можливим, зазначає глава комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Він зокрема нагадав на своїй сторінці у фейсбуці, що після відділення від НАК діяльності з транспортування природного газу, за нею залишається діяльність із зберігання газу в підземних сховищах (ПСГ), передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно ухвалений нами закон говорить, що підземні газові сховища можуть бути тільки у власності компанії, 100% корпоративних прав якої належить державі", - написав Герус.

"Тому в нинішньому вигляді "Нафтогаз" не може бути ні приватизований, ні навіть виведений на IPO. Щоб це стало можливо за законом,"Нафтогаз" повинен передати іншій державній компанії свої підземні газосховища, що є малоймовірним", - додав Герус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Після анбандлінгу нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він коштує масу грошей", - Коболєв

Як повідомлялося, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що на цей момент нічого не заважає приватизації "Нафтогазу".

Приватизація Нафтогазу в нинішньому вигляді неможлива, як і вихід компанії на IPO, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174789
 
 
 Топ коментарі
 
Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії - Скороход. Колишній представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Герус отримав хабара за внесення поправки щодо імпорту російської електроенергії. Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти глави енергетичного комітету ВР Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою.Это вряд ли: "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус.
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А зелёные шмркли допускают ПУБЛИЧНУЮ КАЗНЬ УБЛЮДКОВ Кобелёва и Витренко, вместе с их мамашками ?
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Она говорит что у клоунов земля из под ног уплыла и с этим надо шото делать.
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Так а на кого та *коблева профурсетка * працює ? ..
На свій гаманець !? Приватизация "Нафтогаза" в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO, - Герус - Цензор.НЕТ 4901
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Приватизація неможлива лише через те, що Захід не допустить. Чим тоді платити зовнішні борги.? В інщому випадкові - продали б за мільярд гривнь і в Оман. Там класно.
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Приватизация монополистов приводит только к большим убыткам для государства и счастливой жизни Ахметок, Педров, и Бень. Причем приватизировали за бесценок.
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А зелёные шмркли допускают ПУБЛИЧНУЮ КАЗНЬ УБЛЮДКОВ Кобелёва и Витренко, вместе с их мамашками ?
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мамашкам вырезать мамашки, кобелевым- папашки, чтоб нечисть не плодилась
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Она говорит что у клоунов земля из под ног уплыла и с этим надо шото делать.
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При зебилах "Нафтогаз" не приватизируют, а бесплатно параше отдадут. Якобы, в счёт долгов за нефть и газ. Приватизация "Нафтогаза" в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO, - Герус - Цензор.НЕТ 5998
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РАДИКАЛЬНЫЙ ПЕТУХ ЗЕЛЁНОГО ПЕТУШАРУ ?
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Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії - Скороход. Колишній представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Герус отримав хабара за внесення поправки щодо імпорту російської електроенергії. Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти глави енергетичного комітету ВР Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою.Это вряд ли: "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус.
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да не смешите ,этого монопольного посредника кровосисю ни одно правительство не даст приватизировать ,где они тогда харчоваться будут ?
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Так, станом на 8 лютого запаси газу в ПСГ становлять 16,66 мільярда кубометрів. Це на 55% більше, ніж в аналогічний період 2019 року - тоді було 11,64 мільярда кубометрів.Скільки газу залишилось у сховищах України станом на лютий: нові дані - Україна новини - 24 Канал Приватизація "Нафтогазу" в нинішньому вигляді неможлива, як і вихід компанії на IPO, - Герус - Цензор.НЕТ 567
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Так - на росії взагалі, і в "Газпромі" зокрема від призвища "Кобелев" пердаки рвуться, аж гай шумить! Багато він їм крові попив!
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