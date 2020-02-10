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 На заході України шквальний вітер призвів до перебоїв у залізничному сполученні, - "Укрзалізниця". ФОТО

Шквальний вітер пошкодив елементи залізничної інфраструктури на заході України.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір - Дубляни - Дрогобич, Любінь Великий - Комарно - Коропуж, Персенківка - Старе Село", - йдеться в повідомленні.

На заході України шквальний вітер призвів до перебоїв у залізничному сполученні, - Укрзалізниця 01

Зазначається, що "УЗ" працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 357 Київ – Рахів, № 146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.

На заході України шквальний вітер призвів до перебоїв у залізничному сполученні, - Укрзалізниця 02

"Просимо вибачення за тимчасові незручності та закликаємо уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174785
 
 
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Эта власть будет просить совета у немцев, надо ли спиливать деревья полосой в 20 метров, хотя бы, от путей. Сколько это будет стоить?
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А чого Україна не об"являє штормове попередження? У Німеччині сьогодні діти до школи не пішли. Вітер до 100 км на годину.
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ти мабуть дурко... Де ФРН і де Україна? Потужні вітри в Україні лише в Карпатах На заході України шквальний вітер призвів до перебоїв у залізничному сполученні, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 8522
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