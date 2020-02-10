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 На круїзному лайнері Diamond Princess коронавірус виявили у другого українця, - ЦГЗ (оновлено)

Зросла кількість інфікованих коронавірусом 2019 nCoV на круїзному лайнері Diamond Princess, що стоїть з 3 лютого на карантині в японському порту Йокогама. Серед заражених виявили другого українця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише NHK.

Разом з тим, повідомляється про 66 нових випадків зараження коронавірусом.

Станом на 10 лютого загальна кількість інфікованих на борту лайнера - 136.

"Серед 66 нових заражених 10 лютого: 45 - японці, 11 - американці, 4 - австралійці, 3 - філіппінці. Один канадець, один британець і один українець", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Україна евакуює своїх громадян з китайської провінції Хубей 11 лютого, - посольство

Пізніше в пресслужбі Центру громадського здоров'я МОЗ України підтвердили інформацію про те, що ще один українець заразився коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess.

"Станом на 10 лютого отримані результати досліджень усіх 439 зразків, що дало змогу виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019 nCoV. Зокрема, захворіли двоє громадян України.

Зараз українці зняті з лайнера і перевезені в японську лікарню столичного регіону. Там вони перебуватимуть в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед пасажирів і членів екіпажу, хто тісно контактував з нововиявленими хворими особами і тими, у кого виникли характерні симптоми.

Як повідомлялося, за даними українського МЗС, на судні Diamond Princess перебуває 25 громадян України - всі члени екіпажу. Всього на судні 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу, з яких 2 тис. 700 - пасажири.

З 4 лютого за наказом МОЗ Японії після виявлення хворого, у якого було діагностовано коронавірусну інфекцію 2019 nCoV, лайнер стоїть на карантині. Лікарі обстежують пасажирів і членів екіпажу. Карантин триватиме до 19 лютого. 9 лютого стало відомо, що на круїзному судні виявлено інфікованого коронавірусом українця. За даними МЗС, він буде перебувати в японській лікарні щонайменше два тижні.

Також читайте: Його лікують, він забезпечений усім необхідним. Видимих ознак, симптомів у нього немає, - посольство в Японії про стан українця, який заразився коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174783
 
 
 Топ коментарі
 
Их там японцы лечат. Посочувствовать можно было-бы если-бы они вернулись в украину и их лечила наша медицина. Ну и если едишь отдыхать в тропические страны-будь готов к тропическим инфекциям и 2-3 неделям лихорадки. Я вот скоро еду и уже готов! Любишь кататся-люби и саночки возить
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Писец можно только посочувствовать -- здоровья землякам На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили у второго украинца, - NHK - Цензор.НЕТ 3194
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...и как ЗЕминистр охраны здоровья объяснит этот факт с юридической точки зрения? На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили у второго украинца, - СМИ - Цензор.НЕТ 6231
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Зара українці витравлять той вірус салом та часником
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Писец можно только посочувствовать -- здоровья землякам
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Их там японцы лечат. Посочувствовать можно было-бы если-бы они вернулись в украину и их лечила наша медицина. Ну и если едишь отдыхать в тропические страны-будь готов к тропическим инфекциям и 2-3 неделям лихорадки. Я вот скоро еду и уже готов! Любишь кататся-люби и саночки возить
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Друг приехал из Шри-Ланки в прошлом году в январе, там бог знает чем переболел, температура 39 (правда, всего одну ночь). Смеялся еще (я б не смеялся), что на солнце перегрелся. Летом пошел на УЗИ, правая почка в ужасном состоянии, левая чуть получше, но тоже... Уже не смеется. Может и Шри-Ланка непричем, может время пришло по генетике ему почками страдать. Но сейчас будет гадать, кто и что виновато.
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«Стыд за президента»: реакция Сенцова, политиков и соцсетей на обращение Зеленского к добровольцам
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коронавирус обнаружили у второго украинца/ Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства,-Гончарук .
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К борову ярославке уже спешит ветеринар с дитилином в шприце.
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В статье сказано что проверили 439.
Вирус обнаружили у 132
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Вчера писали, что положительный тест на вирус у каждого 5-го из протестированных. Проверили пока что всего лишь 8-ю часть пассажиров. (Почему так медленно - отдельный вопрос). Логично предположить, что процент носителей вируса среди непроверенных тот же, что и среди проверенных - 20%. Из 3000 пассажиров - это 600 человек.
А если 132/439 - это каждый 4-й. Уже смело можно весь лайнер "на больничку" перевозить и начинать лечить, пока все не заболели.
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Там полный писец, пока одних проверяют, другие заражаются и заражают других
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Так если инкубационный период - несколько дней, а они по 60 образцов в день обрабатывают (осталось больше 3000 народу) и уже прошла неделя, там уже в ближайшие дни дохнуть начнут...
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Каюсь, не заметил. Я просто считаю, сколько китайцев примерно нужно подослать в Офис Президента.
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А давайте его поставим министром по общению с массами.
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Семья из 9 человек подхватила коронавирус после совместного обеда в Гонконге...

http://www.profinance.ru/news/2020/02/10/bwcc-semya-iz-9-chelovek-podkhvatila-koronavirus-posle-sovmestnogo-obeda-v-gonkonge.html

Возможно, люди с умеренными симптомами или вообще без таковых уже успели заразить множество других, предполагает врач. В таком случае, по ее словам, остановить распространение вируса будет почти невозможно.
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этак скоро по морю-океану вместо летучих галандцев запросто будут шастать парящие украинцы
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...и как ЗЕминистр охраны здоровья объяснит этот факт с юридической точки зрения? На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили у второго украинца, - СМИ - Цензор.НЕТ 6231
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_Нехорошо, вот это нехорошо! Из 3700 на параходе всего 20 украинцев. И из них уже два заразились. Вот дерьмо...
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Сколько осталось ждать пока все там заразятся?
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Всі хто на цьому теплоході приречені заразитись. Навіть якщо деякий час вони не мали достатньої експозиції інфекційними агентами, то раніше чи пізніше їх імунітетний бар'єр буде подолано.
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Интересно, догадались ли выключить коллективную вентиляцию на судне и оставить только "форточку" в каждой каюте? Или уже всё равно?
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