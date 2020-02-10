 Суд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Зараз відбувається засідання Печерського райсуду Києва, який обирає запобіжний захід Звіробій.

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Наводимо промову Звіробій: "У ваших документах я прочитала: злочинний умисел і попередня змова. Ви довели, що він злочинний? Ви довели попередню змову, в чому попередня змова? Ви нічого цього не довели. Ці два слова означають "шить справу".

Ми з Софією не домовлялися попередньо погрожувати президенту. Те, що зараз відбувається, означає, що той, хто попередньо домовиться зробити стрім на будь-яку тему, має зважати, що він уже ходить під статтею. Вибір теми відповідав часу, в який ми це записували…

Пан Рябошапка, генпрокурор наш драгоценний, заявив, що ми небезпечні тим, що нас багато людей слухають і дивляться… Тобто кожен блогер, якого дивиться багато людей, уже підпадає під справу.

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Коли нашого теперішнього президента дивилися мільйони, а не як мене десятки тисяч, - і він то хоронив Порошенка, то розстрілював Верховну Раду - у нас була демократія і свобода слова, і на цій свободі слова цей Зеленський став президентом.

А тепер за такі саме дії - і поменше: я не погрожувала нікому! - він хоче вкрутити гайки військовослужбовцям. Він думає, що він хамить буде - хрін!

Ви зазначили в ризиках несанкціоновані мною акції. Щоб ви розуміли, навіть те, що зараз на вулиці (під судом) відбувається, навіть ця акція - мною особисто санкціонована. Чи це не є основною причиною, по якій ви хочете мене закрить? Щоб я акції не організовувала! Вже не кажучи про те, що в Україні немає несанкціонованих акцій, тому що в нас не Росія поки що? Чи у вас там на черзі що - одиночні пікети будуть заборонені?"

Звіробій зазначила, що в 2014 році пішла добровольцем воювати, є військовим інструктором, в 2016 році пішла на контракт. Тому вона висміяла припущення звинувачення, що поїде на фронт і там сховається.

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Про запобіжний захід Звиробій сказала: "Я опікуюся бійцями, я не ховаюся від війни. Я ніколи не буду ховатися від жодного прильоту, а тим більше від прокурора і слідчого. Я даже якщо здохну – мене сюди принесуть, я тут буду лежать, но я не сдєлаю від, шо я хвора. Я вам в очі, падлам, буду дивитися. Це ви будете тікать.

Ви топите свого работодатєля… Ви кожною моєю справою, на кожному моєму засіданні, будете своїми руками топить Зеленського. Кожна моя справа буде мати такий вихлоп, що ви втопите його своїми руками - і я рекомендую вам справу не шити, закрити її зараз же.

Тому що я не просто не відступлю, я буду вашого работодатєля унічтожать за те, що він мене не послухав… Це його право, канєшна, не слухать військовослужбовців. Ми маєм загиблих і поранених значно більше на тому участку, де він хамив ветеранам, які його про це ж попереджали, що не можна війська відводити.

Сталося так, як я казала, - а зараз йому треба ще війська відводити. Ми не дамо відводити війська. Те, про що ми говорили, вже відбулося - на наших позиціях закріпилися російські війська. Що ми будемо з цим робити, чи зі мною?

Я не буду тікати, я воюю в обороні цієї країни. Я з початку війни і до перемоги буду рубитися за цю державу і проти того, щоб у неї анексували території. Крим, Донбас - це все Україна, ми маємо це повернути. І якщо ваш роботодатєль сцикливий не хоче цього зробити, він буде мати справу з нами"

Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом з нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

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