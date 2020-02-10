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Все про:Зеленський (4444) суд (5901) Звіробій Маруся (26)

 Суд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками. ВIДЕО

Волонтерка і ветеран Маруся Звіробій у суді заявила, що не змовлялася із Софією Фединою погрожувати президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Зараз відбувається засідання Печерського райсуду Києва, який обирає запобіжний захід Звіробій.

Відео телеканал Прямий

Наводимо промову Звіробій: "У ваших документах я прочитала: злочинний умисел і попередня змова. Ви довели, що він злочинний? Ви довели попередню змову, в чому попередня змова? Ви нічого цього не довели. Ці два слова означають "шить справу".

Ми з Софією не домовлялися попередньо погрожувати президенту. Те, що зараз відбувається, означає, що той, хто попередньо домовиться зробити стрім на будь-яку тему, має зважати, що він уже ходить під статтею. Вибір теми відповідав часу, в який ми це записували…

Пан Рябошапка, генпрокурор наш драгоценний, заявив, що ми небезпечні тим, що нас багато людей слухають і дивляться… Тобто кожен блогер, якого дивиться багато людей, уже підпадає під справу.

Читайте також: Звіробій вручили підозру в ДБР

Коли нашого теперішнього президента дивилися мільйони, а не як мене десятки тисяч, - і він то хоронив Порошенка, то розстрілював Верховну Раду - у нас була демократія і свобода слова, і на цій свободі слова цей Зеленський став президентом.

А тепер за такі саме дії - і поменше: я не погрожувала нікому! - він хоче вкрутити гайки військовослужбовцям. Він думає, що він хамить буде - хрін!

Ви зазначили в ризиках несанкціоновані мною акції. Щоб ви розуміли, навіть те, що зараз на вулиці (під судом) відбувається, навіть ця акція - мною особисто санкціонована. Чи це не є основною причиною, по якій ви хочете мене закрить? Щоб я акції не організовувала! Вже не кажучи про те, що в Україні немає несанкціонованих акцій, тому що в нас не Росія поки що? Чи у вас там на черзі що - одиночні пікети будуть заборонені?"

Звіробій зазначила, що в 2014 році пішла добровольцем воювати, є військовим інструктором, в 2016 році пішла на контракт. Тому вона висміяла припущення звинувачення, що поїде на фронт і там сховається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підроблення немає, вся справа в юридичній адресі, - в ДБР відповіли на звинувачення Звіробій

Про запобіжний захід Звиробій сказала: "Я опікуюся бійцями, я не ховаюся від війни. Я ніколи не буду ховатися від жодного прильоту, а тим більше від прокурора і слідчого. Я даже якщо здохну – мене сюди принесуть, я тут буду лежать, но я не сдєлаю від, шо я хвора. Я вам в очі, падлам, буду дивитися. Це ви будете тікать.

Ви топите свого работодатєля… Ви кожною моєю справою, на кожному моєму засіданні, будете своїми руками топить Зеленського. Кожна моя справа буде мати такий вихлоп, що ви втопите його своїми руками - і я рекомендую вам справу не шити, закрити її зараз же.

Тому що я не просто не відступлю, я буду вашого работодатєля унічтожать за те, що він мене не послухав… Це його право, канєшна, не слухать військовослужбовців. Ми маєм загиблих і поранених значно більше на тому участку, де він хамив ветеранам, які його про це ж попереджали, що не можна війська відводити.

Сталося так, як я казала, - а зараз йому треба ще війська відводити. Ми не дамо відводити війська. Те, про що ми говорили, вже відбулося - на наших позиціях закріпилися російські війська. Що ми будемо з цим робити, чи зі мною?

Я не буду тікати, я воюю в обороні цієї країни. Я з початку війни і до перемоги буду рубитися за цю державу і проти того, щоб у неї анексували території. Крим, Донбас - це все Україна, ми маємо це повернути. І якщо ваш роботодатєль сцикливий не хоче цього зробити, він буде мати справу з нами"

Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом з нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Також читайте: Зеленський переслідує ветеранів та волонтерів просто за відеоролики, - Зінкевич про повістку Федині

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174782
 
   
 Топ коментарі
 
Коли я слухала, то в мене виникло відчуття, що над презом більше насміхались і кепкували.
Ну які ж там погрози ?
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Не ганьбітесь, зелені йолопи !
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...чепушила, меняй свой ник на "Тупой" - оно тебя вернее охарактеризует Суд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками - Цензор.НЕТ 2057 Суд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками - Цензор.НЕТ 7398
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Tyler

@TylerfromMU



Дурачок Зеленский превратил суд над Зверобой в площадку, где его официально понососят.
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Если Маруся ему сказала, что он не бессмертен, то пусть докажет что кто-то на этой земле бессмертен.
Бессмертия заслуживают только герои. Морального бессмертия, бессмертия в истории, в памяти
А мужик, обосцавшийся только от того, что две барышни его покритиковали, заслуживает только позора.
И посадив Марусю или Федыну он ведь ничего не добьется. Девушки заслужат уважения, а он презрения. И это уже никак не изменишь. Пятно останется НАВСЕГДА.
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Это у тебя из пасти гнилой говножер сцыкливый.
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та то новий бот з касапії, тут на сайті.
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Суд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками - Цензор.НЕТ 6873

Петр Алексеевич прорывается в здание суда.
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Вафла шмаркатого могли только вафлы выбирать, ска пробитые вафлы.
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Где в суде пострадавшая сторона? Убеждаюсь в который раз, что наша власть, включая народных депутатов от СН, панически боится своего народа, а это трусость.
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Може, хоч адвокат "постраждалої сторони" там присутній? Ніхто не помітив?
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Теперь точно посадят, или по любом как там у них говорится.
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Думаєш ставлєнніки Петра за тебе мазу потянуть?
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16 октября 2019 Судебная реформа Зеленского. За что проголосовали депутаты и почему их решение критикуют. Зеленский подписал закон о судебной реформе.
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Вот такое быдло73 и просЫть- пАсАдЫть! Во первых не "барыня", а "барышня". Во вторых, я бы сначала посадил всех тех, кто просит, посидите голуби, покукарекайте, а потом разберемся.
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Какой ты придурок, ****** все херню какую то. Причем тут порох? При чем тут вообще те, кто тут не при чем? тук тук войдите.
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Не можу не погодитись з Марусею Звіробій!
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Судья вроде как колдун Вуду ,бормочет какую-то тарабарщину ,которую видимо и сам не догоняет ... Суд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками - Цензор.НЕТ 4576
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как выглядит реванш..., рашкой засмердело, ой как засмердело..., просто уже нечем дышать..., а президент наш ой как не прост, обидели, его маленького, две женщины взяли и обидели
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Волю Марусі Звіробій! Ганьба ЗЄ! Що там ВР?
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Да нет, зеленский не только сцикло, он еще и как путин.
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Мені здається що у Вас маніакально-депресивний псіхоз. Вам необхідно терміново госпіталізуватись.
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А шо не явился в суд испуганный-перепуганный ?
Где вещдоки: мокрые штаны, обделанные трусы, справка от дохтора о поседевшей голове и трясучке рук???
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а раптово роздуте обличчя, що є наслідком переїдання від переляку- підійде?
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Аоештували Марусю, з браслетом. В залі суду беруть під варту.
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ПРО ЗВІРОБІЙ
На фронті наша Звіробій
Дала кацапам гідний бій.
Не заховалася тоді,
Коли народ наш був в біді.

Коли державу розривали,
І землю нашу тупцювали.
Російські гниди і шакали,
Тут «іхтамнєти» їх блукали.

А інші з ворогом у змові,
Нищили Україну в слові.
Що проститутка і хохли,
Тільки на цій землі росли.

Сховалися за цих Марій,
Добилися своїх всі мрій.
В тилу їх хочуть розтоптати,
Ще залякати й зневажати.
10.02.2020 р.
Анатолій Березенський
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Больше всего причин для страха у тирана: ему приходиться дрожать даже перед бритвой цирюльника в страхе, что его могут зарезать.
Платон
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адвокат каже: суддя повністю задовольнив клопотання прокурора. По закону такий захід апеляції не підлягає; хоча захист підготує та подасть апеляційну скаргу.
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Маруся таки прямо каже "в усьому світі будуть знати, яке воно сцикло".
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А тобі кацапе--петлю і на гіляку. Бо ти ворог українському народу.
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О!, і Поярков там же! З Прямого його погнали...
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да не обращать на эту истеричку внимания. нехай и дальше ролики записывает.
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ЗЕкурорам больше не на чем отрабатывать свои бешенные зарплаты?
Хер вам налоги!
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...прикрывалку сначала отрасти, диванный *********...
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Для мене незрозуміло, де логіка? Як жіночка може реально погрожувати? Не може і це не реально. І це знають всі ті, що порушили і розслідували справу і прокурори, які підтримували обвинувачення і судді, які приймали рішення. Ці дії далікі від норм права.
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Шо она из себя корчит? Наволонтёрила на квартирки и машины .
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"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично готовила, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами, обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая выживших", - заявил Луценко. - и ничего страшного ну присела немного. А здесь прям таки ну посидит немного.

Суд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками - Цензор.НЕТ 7102
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Олена Анатоліївна Самбул по образованию журналист. Как она работала инструктором для подготовки бойцов - загадка. Наверное обучала правильной истерике во время ведения допросов.
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...странно, как это херовый стендапер с чувством юмора ниже пояса может работать президентом страны, а, вася? Суд обирає запобіжний захід Звіробій: У моєї справи буде такий вихлоп, що ви втопите Зеленського своїми руками - Цензор.НЕТ 2301
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