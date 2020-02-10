 Україна евакуює своїх громадян з китайської провінції Хубей 11 лютого, - посольство

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Китаї, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), уряд України ухвалив рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну", - повідомило посольство.
З цією метою 11 лютого за українцями в китайський Ухань вирушить спеціальний чартерний рейс.
Громадян України, яких внесли до списку на евакуацію, просять підготувати паспорти, документи, що дають право на перебування на території Китаю, а також документи дітей.
Також українців просять залишатися на постійному зв'язку, бути готовими до можливого нічного переміщення, чекати дзвінків посольства і повідомлень у групі "Embassy - EVACUATION" у мобільному додатку Wechat.
За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 42 человека, на водных объектах - 16, - ГСЧС
то как раз пожары и есть настоящий геноцид. И это мы еще не брали во внимание смертность от автомобилей...
Как по мне, ваш "зеленый" работодатель не кто иной, как сс@кло! Я в глаза вам, падлы, говорю это!
Літаком Іл-76 у Тюмень?
Шас, Цука, ее Украине устроит . Кто-то считал нужное количество масок на 35 млн граждан?
А беня все равно в Израиле живет - там медицина на уровне
11 км от предполагаемого места. Результаты практически полностью совпали с данными американского военного спутника зондирования Земли NROL-76 (USA-276). Вывод - уровень специфического загрязнения показывает что за последние 6 дней в предполагаемом районе было сожжено от 1200 до 1800 тонн биологических отходов. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Вот против Ирана же вводили за ядерное
и потому строят срочно больницы ?
Если интересно, то здесь микробиолог описывает свое мнение об этом вирусе
https://twitter.com/OlgaVPettersson/status/1223691759844282368
на редкость качественно сделаный вирус - 14-24 дня при супер-заразителях - даже никакие минздравы среагировать не успеют. Опять же, элементарное проветривание транспорта, помещений, домов, сыграет большую роль чем ношение масок и карантины.
Но, я это говорю в глухую жлобскую стенку. У них будут умирать дети а они не будут их прививать и даже комнату не проветрят чтобы другие дети не заразились. Глухое безпросветное жлобство.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/10/bwcc-semya-iz-9-chelovek-podkhvatila-koronavirus-posle-sovmestnogo-obeda-v-gonkonge.html
Возможно, люди с умеренными симптомами или вообще без таковых уже успели заразить множество других, предполагает врач. В таком случае, по ее словам, остановить распространение вируса будет почти невозможно.
А в Украине как будут выдерживать карантин привезённым гражданам?
ПОЧЕМУ ОБ ЖТОМ МОЛЧОК?
1. Вена отказалась принимать, т к венский аэропорт - мощный хаб , там приземляются самолеты дальних перелетов и потому БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
2. Братислава парковала самолёт на отдаленной полосе , САМОЛЁТ ОБРАБОТАЛИ. СНАРУЖИ
3. Экипажу запретили выходить из самолета
4, словаки в защитных костюмах грузили самолёт через грузовой отсек 10 часов и отоправили обратно
5. В европейских аэропортах обрабатывают багаж пассажиров
ВОТ ТАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
А ЭТА дура Скалецкая с премьером отпустили пассажиров в Киев , просто померяв температуру
Предлагаю все правительство отправить в изоляцию вместе с прибывшим самолетом - или ум У них появится или Бог их приберёт