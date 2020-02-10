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 Україна евакуює своїх громадян з китайської провінції Хубей 11 лютого, - посольство

Уряд ухвалив рішення про евакуацію громадян України з провінції Хубей, яка є епіцентром поширення коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Китаї, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), уряд України ухвалив рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну", - повідомило посольство.

З цією метою 11 лютого за українцями в китайський Ухань вирушить спеціальний чартерний рейс.

Громадян України, яких внесли до списку на евакуацію, просять підготувати паспорти, документи, що дають право на перебування на території Китаю, а також документи дітей.

Також українців просять залишатися на постійному зв'язку, бути готовими до можливого нічного переміщення, чекати дзвінків посольства і повідомлень у групі "Embassy - EVACUATION" у мобільному додатку Wechat.

Також читайте: Його лікують, він забезпечений усім необхідним. Видимих ознак, симптомів у нього немає, - посольство в Японії про стан українця, який заразився коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174779
 
 
 Топ коментарі
 
Если не будет должного карантина в Украине, то можно считать, что зеленая власть устраивает геноцид населения нашей страны. Нет украинцев - некому противостоять зеленым рашистам
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Пока нет условий для карантина и соответствующего персонала врачебного --это очень дурная затея !!! В Китае врачи хоть имеют понимание что нужно делать что бы вылечить у нас же это темный лес Україна евакуює своїх громадян з китайської провінції Хубей 11 лютого, - посольство - Цензор.НЕТ 2320
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Почему тормоза: тут идет борьба между жаждой денег и жаждой жить. Что победит.
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Как всегда: жажда денег одних победит жажду жизни других.
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_Любая власть только грабить народ быстра. И никогда - никогда! - им не будет достаточно. Тарифы на воду, газ, электричество, воздух, солнце и дождь, налоги - будут расти бесконечно. Пока у верблюда хребет не переломится от последней соломинки.
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Пока нет условий для карантина и соответствующего персонала врачебного --это очень дурная затея !!! В Китае врачи хоть имеют понимание что нужно делать что бы вылечить у нас же это темный лес
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почему же. Беня ж ляпнул что в Украине 37 млн. вои подогнать хотят. Не прошло с дубелетом так они вирус завезут.
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Не тормоза а несостоятельные имбецилы.
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Не пройшло й пів року! Чекали поки точно заразними стануть?
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Ні, то в нас мудрі правителі ! Здогадались як в Україну на шару вірус імпортувати...

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Дуже цінна речовина. На халяву отримати бойовий вірус!
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Если не будет должного карантина в Украине, то можно считать, что зеленая власть устраивает геноцид населения нашей страны. Нет украинцев - некому противостоять зеленым рашистам
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Если сравнить смертность Украинцев от короновируса с этим:

За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 42 человека, на водных объектах - 16, - ГСЧС

то как раз пожары и есть настоящий геноцид. И это мы еще не брали во внимание смертность от автомобилей...
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Вот Вас и надо подселить к тем эвакуированным , ПРОВЕРИТЕ ВАШИ КОММЕНТЫ НА СЕБЕ 😀
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Ко мне родственник сегодня приехал в отпуск из Китая. Сейчас рядом сидит и ничего не случилось. А ты так и будешь продолжать жидко дристать себе в штаны по любому фейковому поводу желтой прессы
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молодцы чего такого у хубэй чтоб умирать
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Маруся Звіробій у суді:

Как по мне, ваш "зеленый" работодатель не кто иной, как сс@кло! Я в глаза вам, падлы, говорю это!
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Шо Вы ждёте от юриста СКАЛЕЦКОЙ! ? Она шо знает слово « пандемия»?

Шас, Цука, ее Украине устроит . Кто-то считал нужное количество масок на 35 млн граждан?
А беня все равно в Израиле живет - там медицина на уровне
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Так Маск же один был!? Україна евакуює своїх громадян з китайської провінції Хубей 11 лютого, - посольство - Цензор.НЕТ 1250 Откуда еще взялись!?.. Україна евакуює своїх громадян з китайської провінції Хубей 11 лютого, - посольство - Цензор.НЕТ 1250
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Группа медико-биологической службы США, которую не допустили к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi, провела замеры уровня загрязнения на расстоянии
11 км от предполагаемого места. Результаты практически полностью совпали с данными американского военного спутника зондирования Земли NROL-76 (USA-276). Вывод - уровень специфического загрязнения показывает что за последние 6 дней в предполагаемом районе было сожжено от 1200 до 1800 тонн биологических отходов. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
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мені щось видалося, що дані в кг..... Тепер дані про втрати будуть не в штуках, а в тонах
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1800 тонн это 1800 000 кг. Если брать среднего человека по максимуму, около 80 кг, то уже 22500 человек А учитывая, что китайцы субтильнее европейца, то делить можно килограмм на 60. Это 30000 человек...
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Против Китая надо вводит экономические санкции ЗА РАЗРАБОТКУ И УТЕЧКУ БИООРУЖИЯ
Вот против Ирана же вводили за ядерное
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Да не оружие это. Обычный вирус. По результатам последних исследований смертность 1.4%. И она будет снижаться. Кроме того, это смертность среди госпитализированных в Китае больных с явными признаками заболеваниями. Носителей скрытых форм наверняка в разы больше. Какое же это оружие? Просто китайцы жрут всякую фигню, любят экзотику, а природа бывает выкидывает подобные фокусы. Плюс сказалось перенаселение. Испанку ж никто не разрабатывал? Но пришла. Так и здесь. По крайней мере сейчас я не вижу ничего, что могло бы указывать на искусственное происхождение этого вируса.
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И потому 60 млн китайцев в изоляции от внешнего мира?
и потому строят срочно больницы ?
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Они не первый раз строят больницы. Не хватает больниц, вот и строят. При эпидемии 2002 года было то же самое. Но тогда вирус вообще даже за пределы Китая не вышел. Этот штамм гораздо более опасный. Зарасность выше, смертность выше, но это не говорит о его искусственной разработке.
Если интересно, то здесь микробиолог описывает свое мнение об этом вирусе
https://twitter.com/OlgaVPettersson/status/1223691759844282368
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Скорее всего они жгут не только отходы из больниц - они сжигают вообще всё что можно в принципе - вещи, умерших животных, запасы пищи из заражёных участков.
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Представители ВС КНР не допустили исследовательскую группу медико-биологической службы США к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). Именно этот полигон последние шесть дней является основным источником газообразных отходов, обычно образующихся от сжигания органических веществ. Китайские власти заявляют, что сжигают там трупы животных, американские службы считают что именно там сжигают останки умерших от эпидемии. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
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Шмария могут смотреть только полные идиоты.
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Не звертайте уваги. То якась ватяна хмуйня ко-ко-копротивляється.
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Во всем цивилизованном мире знают,что "фашистский нищий свинарник" - это твоя родимая Балалайня.
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Peedoruss! Ходить back to the bottle seat, бистро, шнель, шнель!
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куда эвакуируют? в Украину? Украина не готова к эпидемии вируса, разнесут заразу по стране..
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Может быть уже не имеет такого большого значения. У этого вируса инкубационный период от 3х до 24х дней по последним данным. Поэтому вирус наверняка расползся по миру и уже скорее всего появиться везде где только можно.

на редкость качественно сделаный вирус - 14-24 дня при супер-заразителях - даже никакие минздравы среагировать не успеют. Опять же, элементарное проветривание транспорта, помещений, домов, сыграет большую роль чем ношение масок и карантины.

Но, я это говорю в глухую жлобскую стенку. У них будут умирать дети а они не будут их прививать и даже комнату не проветрят чтобы другие дети не заразились. Глухое безпросветное жлобство.
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Правильно, приперти сюди щоб сходу розпустить зараженних по домам...
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1200 тонн это не 200 людей, это 12 тыс. вроде если по 100 кг брать вес, а китайцы по 50 кг..тоесть примерно 24000 человек ...
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Семья из 9 человек подхватила коронавирус после совместного обеда в Гонконге...

http://www.profinance.ru/news/2020/02/10/bwcc-semya-iz-9-chelovek-podkhvatila-koronavirus-posle-sovmestnogo-obeda-v-gonkonge.html

Возможно, люди с умеренными симптомами или вообще без таковых уже успели заразить множество других, предполагает врач. В таком случае, по ее словам, остановить распространение вируса будет почти невозможно.
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так, вони там якісь дозволи-погодження підписували. наче.
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Евакуюйте з круїзника перевірених українців з негативним результатом тесту!!!! Їм треба такий самй карантин, лише не у коробці з однією вентиляційною системою. Нехай сидять на тому карантині не в середовищі.
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В Словакии двух приехавших из Китая изолировали
А в Украине как будут выдерживать карантин привезённым гражданам?

ПОЧЕМУ ОБ ЖТОМ МОЛЧОК?
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Сказали что только по добровольному согласию, а принуждать ни-ни...
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То есть ПУСТЬ ВИРУС В УКРАИНЕ ШИРИТСЯ ИЗ-ЗА ОДНОГО НЕСОГЛАСНОГО?
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за чей счет эвакуация? куда конкретно их эвакуируют и что они будут делать после прилета - карантин или разбегутся по своим кишлакам?
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Это чрезвычайная ситуация. Дешевле за госсчёт карантин, чем последствия пандемии.
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Зєля їх на Банковій поселить ,а ганчірук буде їх годувати!
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Особисто зустріне, тричі розцілує і нагородить кожного квартирою...
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В Словакии принимали самолёт из Китая , прилетевший за медпомощью
1. Вена отказалась принимать, т к венский аэропорт - мощный хаб , там приземляются самолеты дальних перелетов и потому БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
2. Братислава парковала самолёт на отдаленной полосе , САМОЛЁТ ОБРАБОТАЛИ. СНАРУЖИ
3. Экипажу запретили выходить из самолета
4, словаки в защитных костюмах грузили самолёт через грузовой отсек 10 часов и отоправили обратно
5. В европейских аэропортах обрабатывают багаж пассажиров
ВОТ ТАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
А ЭТА дура Скалецкая с премьером отпустили пассажиров в Киев , просто померяв температуру
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А Аерофлот возить транзитних китайців до Мацкви, а далі ті летять кому куди треба. Україна евакуює своїх громадян з китайської провінції Хубей 11 лютого, - посольство - Цензор.НЕТ 819
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Пусть они там на карантинах висят! Закрыть въезд из зараженной зоны полностью!!! это не шутки, а реальная угроза глобальной безопасности гражданам Украины биологическим оружием!!! Если тут начнется эпидемия, то те, кто сейчас безответственно впустит эту заразу, те будут сидеть на пожизненном сроке, а то и хуже что с ними случиться ибо вчера видел в твиттере видео с Китая, как заходит в хату и снимает видео, как в квартире мертвые мужик и штук 5 детей по хате и рыдания слышны страшные. вы этого хотите, чтобы тут такое же было??? это не шутки! от этой чумы нету лекарства и она тут выкосит все население! Это самое страшное биологическое оружие в истории и страшнее чумы, которая выкосила миллионы людей ибо лекарства не было. от этой гадости даже не помогает маски. Посмотрите на цифры сколько уже тысяч зараженных в Китае и сколько трупов и это еще говорят разведки мира, что заниженные официальные показатели Китая во много раз и все хуже намного!
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Да вони ( правительство) просто ДУРНИ, а страдать потом украинцам
Предлагаю все правительство отправить в изоляцию вместе с прибывшим самолетом - или ум У них появится или Бог их приберёт
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Эти паразиты любыми способами стараются завезти заразу в страну. Ну а тут достаточно парочке заразных появиться и капец... Нужно приезжим карантин устраивать пару недель.. в Верховной раде...
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