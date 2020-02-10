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 Політика України
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Все про:Мін'юст (657) партія (184) суд (5901)

 Мін'юст просить Окружний адмінсуд анулювати реєстрацію 35 політичних партій

В Окружний адміністративний суд Києва надійшло 35 позовів від Міністерства юстиції України щодо анулювання реєстраційних свідоцтв кількох політичних партій.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

"Позивач вважає, що наявні правові підстави для звернення з позовом до суду про анулювання реєстраційного свідоцтва, оскільки відповідач - політична партія, не висувала своїх кандидатів на виборах Президента України та виборах народних депутатів протягом десяти років", - сказано в повідомленні.

Так, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло 35 відповідних позовів. Серед відповідачів, зокрема, зазначені політичні партії "Трудова Україна", "Організація Українських Націоналістів", "Громадянська "Партія Пора", "Соціал-демократична партія України", "Блок опозиційних сил" та інші.

Також дивіться: Мін'юст подав позов про анулювання реєстрації 48 "партій-зомбі". ВIДЕО

"Зараз судом вирішуються питання відкриття виробництв за цими адміністративними позовами", - додали в суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174774
 
 
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трансляція
https://www.youtube.com/watch?v=b7Mtjlmhzn4&feature=youtu.be

Волонтер и участник российско-украинской войны Маруся Зверобой пришла в Печерский районный суд города Киева, где ей должны избрать меру пресечения. Видео транслирует с места событий телеканал "НАШ". Это связано с известным видео, где она вместе с нынешним народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Софией Фединой резко высказываются в сторону президента Украины Владимира Зеленского. "Я никому не угрожала. Неужели Зеленский думает, что он и дальше будет продолжать хамить военнослужащим? Вы хотите меня "закрыть" за "несанкционированную акцию"? Так у нас не Россия пока что, а демократическая страна! В 2014 году я добровольно пошла на войну! Я имею честь и ответственность, а у вас ее нет вообще! У меня нет огромного количества раненых ребят, я готовила ребят, чтобы они выжили! Как по мне, ваш "зеленый" работодатель не кто иной, как сс@кло! Я в глаза вам, падлы, говорю это! И вы утопите Зеленского своими руками! Я буду Вашего работодателя уничтожать за то, что не послушал военнослужащих! Он хочет отводить войска, а на наши позиции пришли россияне! И бежать я никуда не буду!" - эмоционально заявила Зверобой, обращаясь к прокурору.
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Я чомусь впевнений що в цьому списку партії петуШарія нема.
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Хана ЗЄльоним, в них немає мережі осередків і членів партії... Одна віртуальна БОТхвєрма. Минюст просит Окружной админсуд аннулировать регистрацию 35 политических партий - Цензор.НЕТ 5099
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Хана ЗЄльоним, в них немає мережі осередків і членів партії... Одна віртуальна БОТхвєрма. Минюст просит Окружной админсуд аннулировать регистрацию 35 политических партий - Цензор.НЕТ 5099
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Якщо Печерний, то вирок буде відомий.
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трансляція
https://www.youtube.com/watch?v=b7Mtjlmhzn4&feature=youtu.be

Волонтер и участник российско-украинской войны Маруся Зверобой пришла в Печерский районный суд города Киева, где ей должны избрать меру пресечения. Видео транслирует с места событий телеканал "НАШ". Это связано с известным видео, где она вместе с нынешним народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Софией Фединой резко высказываются в сторону президента Украины Владимира Зеленского. "Я никому не угрожала. Неужели Зеленский думает, что он и дальше будет продолжать хамить военнослужащим? Вы хотите меня "закрыть" за "несанкционированную акцию"? Так у нас не Россия пока что, а демократическая страна! В 2014 году я добровольно пошла на войну! Я имею честь и ответственность, а у вас ее нет вообще! У меня нет огромного количества раненых ребят, я готовила ребят, чтобы они выжили! Как по мне, ваш "зеленый" работодатель не кто иной, как сс@кло! Я в глаза вам, падлы, говорю это! И вы утопите Зеленского своими руками! Я буду Вашего работодателя уничтожать за то, что не послушал военнослужащих! Он хочет отводить войска, а на наши позиции пришли россияне! И бежать я никуда не буду!" - эмоционально заявила Зверобой, обращаясь к прокурору.
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лишить свидетельства и разогнать в шею. давно пора почистить.
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Партии у которых менее 1% поддержки избирателями на свалку истории.
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У нас нема політичних партій. Є клуби за інтересами.
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и шо, слюгу народа тоже почикают? вот горе то будет, почище слива нашего пятра
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Народ, Каховское водохранилище заражено ядохимикатами, предупредите родных и близких чтоб не пользовались водой с него (!!!)
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Та ты шо! Капец, как жить! Только не пошел бы ты нах!
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Я чомусь впевнений що в цьому списку партії петуШарія нема.
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Бугагашеньки! Партия должна быть одна! И стучать нужно чаще!
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ну парию Шария-то, надеюсь, оставили??? вот сейчас бегу в нее вступать, а то партбилеты уже заканчиваются.....
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Как по мне, это все равно что закрывать все ФОП не пополняющие бюджет на лям баксов в месяц. Типа открылся, год поработал, лям баксов в бюджет не даешь - ты фиктивный фоп на закрытие
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а як вам ця "новина".. а Мін'юст просить Окружний адмінсуд анулювати реєстрацію 35 політичних партій - Цензор.НЕТ 6683 кримінальний-олігархат хоче закріпити свої позиціїї...
В Україні пропонують дозволити приватні військові компанії

Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді.

Передбачається, що пропонується створити відповідну Нацкомісію з питань військового консалтингу, яка регулюватиме сферу.
Актуальність такого проекту обгрунтовують тим, що такі компанії вже існують, проте зареєстровані та сплачують податки в інших країнах, а легалізація даного бізнесу наповнить бюджет. Також це дасть робочі місця для ветеранів АТО/ООС.

Таким компаніям буде дозволено проводити військову (а також технічну і медичну) та іншу підготовку і займатися охоронною діяльністю за кордоном в зонах підвищеного ризику, окрім території країни агресора - РФ.
ПВК (Приватні військові компанії) також зможуть мати навчальні бази в Україні, зброю, право на її перевезення за кордон тощо.
Однак заборонятиметься використання сили на території України та приймати участь у військових операціях та акціях, зокрема направлених на захоплення влади чи територій в країнах діяльності.
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Что касается ПАРТИЙ, то это не про Украину...
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Надо отменить регистрацию ОПЗЖ оппым за сотрудничество с кацапами.
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..."Ах, ты ж п@..р": Маруся Зверобой оскорбила прокурора на суде и порекомендовала ему надеть собачий ошейникВ понедельник, 10 февраля, во время суда по мере пресечения волонтерка Маруся Зверобой, угрожавшая смертью президенту Украины, обозвала прокурора и порекомендовала ему надеть ошейник.
Пряма трансляція
https://www.youtube.com/watch?v=7AG4Ul7uNcY
Прокурор начал зачитывать подозрение Зверобой, отметив, что оно было основано на лингвистической экспертизе. После слов о том, что Зверобой подозревается в совершении преступления средней тяжести в зале начали смеяться. После чего Зверобой, перекрикивая прокурора, сказала: "Ах, ты ж п@..р". Прокурор продолжил зачитывать подозрение.
В итоге обвинение попросило суд обязать волонтерку сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет, без заключения под стражу. На что Зверобой заявила: "Себе ошейник надень, собака!".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/357991-ah_ty_h_p..r_marusja_zveroboj_oskorbila_prokurora_na_sude_i_porekomendovala_emu_nadetj_sobachij_oshejnik
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Точно знаю - партия "Зелнена планета" фейковая и создана рыгами в основном из сотрудников "Держспоживстандарту" под давлением тогдашнего председателя! Партия существует исключительно для участия ее представителей в ДВК и ТВК с целью обеспечения нужных голосований... Вообще за такое нужно судить, но ни у кого не доходят руки наказать негодяев, а скорее всего каждая власть использует в своих интересах... Жаль, что Каденюк запятнал себя пребыванием в этой бандитской шайке...
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