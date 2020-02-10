 СБУ передала на затвердження представникам кримських татар список для обміну полоненими з РФ, - Джемілєв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Крим.Реалії".

"Нам СБУ передала весь цей список на затвердження. У нас є свої пріоритети, кого звільняти в першу чергу. Ми вважаємо, що спочатку мають вийти наші співвітчизники, які отримали в російських судах найбільші терміни - по 15-17 років, абсолютно дикі, за якусь літературу. Там є ті, хто сидить під домашнім арештом, підпискою про невиїзд, - вони підлягають обміну вже в останню чергу, оскільки страждають значно менше, ніж ті, хто сидить у таборах", - розповів він.

За його словами, "розглядають кожне прізвище".

"Так чи інакше, коли весь наш обмінний запас буде вичерпано, ми будемо змушені вимагати звільнення наших людей, напевно, вже на іншій основі", - додав Джемілєв.

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