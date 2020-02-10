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 Політика України, Суспільство
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Все про:Джемілєв (234) обмін (626) СБУ (5282) кримські татари (1504) полонені (752)

 СБУ передала на затвердження представникам кримських татар список для обміну полоненими з РФ, - Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв повідомив, що СБУ передала представникам кримських татар на затвердження список осіб для обміну з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Крим.Реалії".

"Нам СБУ передала весь цей список на затвердження. У нас є свої пріоритети, кого звільняти в першу чергу. Ми вважаємо, що спочатку мають вийти наші співвітчизники, які отримали в російських судах найбільші терміни - по 15-17 років, абсолютно дикі, за якусь літературу. Там є ті, хто сидить під домашнім арештом, підпискою про невиїзд, - вони підлягають обміну вже в останню чергу, оскільки страждають значно менше, ніж ті, хто сидить у таборах", - розповів він.

За його словами, "розглядають кожне прізвище".

"Так чи інакше, коли весь наш обмінний запас буде вичерпано, ми будемо змушені вимагати звільнення наших людей, напевно, вже на іншій основі", - додав Джемілєв.

Також читайте: Звільнені внаслідок обміну українці просять посприяти в забезпеченні їх житлом, - Денісова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174773
 
 
 Топ коментарі
 
Невірне питання. Не на кого, а на що. Вода, зняття санкцій, визнання ордло. Навіть зараз не зрозуміло на кого вони збираються міняти наших кримців
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видимо скоро воду в крым запустят..
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Да. Нужно менять! Одного ЗЕЛЁНОСРАКОГО на одного татарина! А за БРАГАРА не менее 10 татар!
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жигун, чего вопишь! Ничего с твоей Марусей не случиться.
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и скока процентов, як посреднику, джамильке за це положено?
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Да, запустят.
И получится, что РФ торгует людьми.
Татар обменивает на воду.
Вот такой вот бартер.
Я бы воду в Крым порционно давала, чтобы знать, за какую цену идет один человек, какие запоребриком расценки.
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...на месте готовятся во всю уже..руцке вопят на всех своих сайтах, что договорились уже.. СБУ передала на затвердження представникам кримських татар список для обміну полоненими з РФ, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 968
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Відімо, відімо. Коли запустять, тоді і верещатимеш.
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Знаючи зловредність кацапні, саме цих людей вони і не обміняють, а підсунуть своє фуфло.
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А КУДА ОНИ ВЕРНУТСЯ ЕСЛИ У НИХ СЕМЬИ ОСТАЛИСЬ В КРЫМУ ОСТАЛИСЬ? А ЕЩЕ НАПОМНИТЕ ЗЕЛЕНКОМУ ЧТО ВОПРОС ЗАЛОЖНИКОВ НЕ РЕШИТСЯ ПОКА КРЫМ И ОРДЛО ОККУПИРОВАНЫ. ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАВТРА ОБМЕНЯЕТ ВСЕХ НА ВСЕХ, НАБЕРУТ НОВЫХ И НА КОГО ТОГДА БУДУТ МЕНЯТЬ?
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Невірне питання. Не на кого, а на що. Вода, зняття санкцій, визнання ордло. Навіть зараз не зрозуміло на кого вони збираються міняти наших кримців
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Да. Нужно менять! Одного ЗЕЛЁНОСРАКОГО на одного татарина! А за БРАГАРА не менее 10 татар!
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Чесно кажучи незрозуміла зацікавленість росії в обміні кримських татар. Що отримує росія?
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если это неизвестно, то значит украинцев опять надурят по полной.
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СБУ передала на затвердження представникам кримських татар список для обміну полоненими з РФ, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 9740
пока эти три гниды со своими друзяками открыто портят воздух Украины
никто уважать СБУ из украинских граждан не будет
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я з сарказмом і засудженням, а ти, бачу, одобрітєльно і ствердно. Готова сосать, шоп вижить
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такой благородный шо аж хамство из ушей так и лезет.
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пардон, ти явно нє обідєлась - даже возбуділась
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про ето - самая что ні на йєсть достойная тєма *)
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Ні. Вода є визнання Криму російським, тому вода важливіша.
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а мне кажется патриотический биоматериал намного важней.
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нє, все-таки людина - вершина ієрархії цінностей, тому з водою не можна порівнювати. Але з тією водою постраждають інші люди, і ось тут наступає патова ситуація, бо свобода одних людей продається за свободу інших.
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спасемо десяток в'язнів-киримли, віддавши остаточно їхню землю та воду і весь кримськотатарський народ московським кацапам
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А если люди там от жажды например умирать начнуть, и в том числе украинцы патриоты -подпольщики?
И каким образом разглядывается связь между пущенной водой и признанием статуса крыма?
Это подмена понятий как минимум.
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спущєнная СБУ передала на затвердження представникам кримських татар список для обміну полоненими з РФ, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 653 вода означайєт колаборцію с окупантом і де-факто прізнанійє сувєрінітєта москви над Кримом. За сім послєдуйєт снятійє санкцій, прізнанійє міровим сообщєством Крима московскім
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а торговля с москвой напрямую это уже не колаборация, это просто зрада, да?
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в сєкторах, подпадающіх под санкції, торговля нє вєдьоца, а в остальном, канєшно, нє хватайєт політічєской волі. Даже у "патріотічєской" прошлой власті. А у нинєшнєй - сколько народ позволіт - стрємлєнійє к масквє
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поетому і проігриваєм. Нада би рєшитєльно і чьотко. А то еуропєйскійє партньори озадачєни сільно. Оні одні страдать от санкцій нє в восторгє
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при всех вариантах вы заслуживаете уважения. Как пишуший и вероятно говорящий на своем языке украинец. Предлагающий варианты и не скатывающий в срач и оскорбления с другим по менталитету оппонентом.
По мне так сказали бы просто что нац. интересы выше жизни и благополучия пленных патриотов. При последующей возможности вытащим и всех делов.
И не раздувать теорий про статус крыма, про якобы отмену санкции и как всегда власти виноваты.
Должно быть все четко и прозрачно - пусть сидят до лучших времен. Ибо подача воды в крым - очередная зрада зрадная, которую ну никто теперь не переживет..
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ну, пасіба! Добройє слово, вєстімо, і коту пріятно. Раньшє щітал сібя гражданіном Всєлєнной, а брацтво нє по крові, а по разуму - как в "Аватарє". Но, подавляющая часть насєлєнія соотносіт сєбя с очєнь узкім кругом: Йа, сєм'я, родня, максімум - плємя, тейп, і нє в сілах охватіть духом большій масштаб, увідєть Всєлєнскій інтєрєс Жизні і Разума.
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апропо, пєрєчітал твої пісьмєна - нігдє явно не нашол женскіх глаголов і прілагатєльних - ти їх ізбєгайєш, хотя в нікнеймє намьок на жєнсій гєндер, но как ізвєстно ето ні к чєму нє обязивайєт. Спрошу прямо - ти женщіна (скока лєт)???
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от жажди ніхто там нє умрот, а вот харчі нада будєт завозіть, бо для хозяйствованія води нє хватайєт
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