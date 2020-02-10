 СБУ передала на затвердження представникам кримських татар список для обміну полоненими з РФ, - Джемілєв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Крим.Реалії".
"Нам СБУ передала весь цей список на затвердження. У нас є свої пріоритети, кого звільняти в першу чергу. Ми вважаємо, що спочатку мають вийти наші співвітчизники, які отримали в російських судах найбільші терміни - по 15-17 років, абсолютно дикі, за якусь літературу. Там є ті, хто сидить під домашнім арештом, підпискою про невиїзд, - вони підлягають обміну вже в останню чергу, оскільки страждають значно менше, ніж ті, хто сидить у таборах", - розповів він.
За його словами, "розглядають кожне прізвище".
"Так чи інакше, коли весь наш обмінний запас буде вичерпано, ми будемо змушені вимагати звільнення наших людей, напевно, вже на іншій основі", - додав Джемілєв.
И получится, что РФ торгует людьми.
Татар обменивает на воду.
Вот такой вот бартер.
Я бы воду в Крым порционно давала, чтобы знать, за какую цену идет один человек, какие запоребриком расценки.
пока эти три гниды со своими друзяками открыто портят воздух Украины
никто уважать СБУ из украинских граждан не будет
И каким образом разглядывается связь между пущенной водой и признанием статуса крыма?
Это подмена понятий как минимум.
По мне так сказали бы просто что нац. интересы выше жизни и благополучия пленных патриотов. При последующей возможности вытащим и всех делов.
И не раздувать теорий про статус крыма, про якобы отмену санкции и как всегда власти виноваты.
Должно быть все четко и прозрачно - пусть сидят до лучших времен. Ибо подача воды в крым - очередная зрада зрадная, которую ну никто теперь не переживет..