 Пєсков про обмін послами: Розмови між Москвою і Києвом не було

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.Ru".
Представник Кремля зазначив, що поки рано говорити про кандидатури, зазначивши, що між главами двох країн існує певний контакт.
Пєсков також додав, що готовність обміну дипломатами декларується російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
Нагадаємо, в понеділок, 10 лютого, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ буде не проти повернення свого посла до Києва, а Україна може повернути свого посла в Москву. Своєю чергою в МЗС України заявили, що українська сторона поки не має наміру призначати свого посла в РФ.
выпустят, максимум админштраф
времена когда закрывали на 4 года за разорванный портрет президента
надеюсь безвозвратно прошли
все же знают шо московиты себя там как дома чувствуют
а вдруг
какой никакой а гарант стабильности
самый лучший из того что было как оказалось
можешь продолжать рыготать
но это правда, нет нормальных украинцев как оказалось
от слова вообще
а шо таке ВНР?
неужели винницкая народная республика?
теперь понятно откуда ВНР взялось
Слідчий у справі подав клопотання щодо обрання запобіжного заходу для військовослужбовиці у вигляді особистого зобов'язання
Запобіжний захід ветеранці Олені Біленькій (відомій також як Маруся Звіробій_ має обрати Печерський районний суд Києва. Засідання там розпочалося приблизно годину тому. Про це повідомляє з місця події кореспондентка "5-го" Валерія Павленко.
Водночас адвокати підозрюваної вимагали передати матеріали справи до Шевченківського суду. За територіальною підсудністю Марусі Звіробій, судове засідання має відбуватися саме там, запевняє захисник. Однак суддя відхилив вимогу адвоката Марусі Звіробій.
Слідчий у справі подав клопотання щодо обрання запобіжного заходу для військовослужбовиці у вигляді особистого зобов'язання.
Як повідомляється, нині захисник клопоче про відвід прокурора. Суд пішов до нарадчої кімнати.
недоторканность же вроде отменили
тем более все видели шо она реально подставила эту Марусю
Какие там угрозы убийством если на том же цензоре куча кремлеботов призывала к убийству действующего на тот момент президента Порошенко,а потом как апофеоз беспредела они угрожали убийством избирателям которые не правильно голосуют на выборах.
Даже в раше такого нет.
ТАСС уполномочен сообщить, высказывание следует читать:
Песков об обмене
посламиОСЛАМИ : Разговора между Москвой и Киевом не было
.
.
Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть. .. https://uploads.disquscdn.com/images/76341f1a2fd06887397c81cf08d5545efbe37e1524806a6141ff9dad105edf97.jpg
нахер тут нужен ваш "посол"?
часть 1. - восстановить дипотношения
https://uaua.top/19808/
.
https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
.
-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
.
.