 Найманців на Донбасі примушують до отримання паспорта РФ і відразу ж його вилучають, щоб запобігти дезертирству, - ГУР

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР, інформує Цензор.НЕТ.
Примушуючи до отримання російських паспортів, командири частин і підрозділів російсько-окупаційних військ погрожують підлеглим звільненням і невиплатою грошового забезпечення. При цьому, для запобігання випадкам дезертирства і самовільного залишення місця служби російські паспорти у найманців вилучаються відразу після отримання.
Водночас заходи примусу і зневажливе ставлення російських офіцерів, які перебувають на командних посадах у 1 і 2 АК, призводять до зростання кількості конфліктів у підрозділах із застосуванням фізичної сили і, як наслідок, випадків дезертирства.
ОБИРАЮТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У ПЕЧЕРНОМУ СУДІ!!!
********** - НАСРАВ В ТРУСИ І МОВЧИТЬ!
ГАНЬБА ПІДСТИЛЦІ КОЛОМОЙСЬКОГО!
и это Главнокомандующий ?
смешно
може они и не сепары там?
без удовольствия в наших шмаляют?
Убивать украинцев их никто не принуждает, а вот паспорта-а-а ...
Кто то увидел у наемников совесть?
Сдаться по программе тебя ждут дома?