 Найманців на Донбасі примушують до отримання паспорта РФ і відразу ж його вилучають, щоб запобігти дезертирству, - ГУР

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Примушуючи до отримання російських паспортів, командири частин і підрозділів російсько-окупаційних військ погрожують підлеглим звільненням і невиплатою грошового забезпечення. При цьому, для запобігання випадкам дезертирства і самовільного залишення місця служби російські паспорти у найманців вилучаються відразу після отримання.

Водночас заходи примусу і зневажливе ставлення російських офіцерів, які перебувають на командних посадах у 1 і 2 АК, призводять до зростання кількості конфліктів у підрозділах із застосуванням фізичної сили і, як наслідок, випадків дезертирства.

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