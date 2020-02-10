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Все про:паспорт (446) розвідка (1528) Донбас (15249)

 Найманців на Донбасі примушують до отримання паспорта РФ і відразу ж його вилучають, щоб запобігти дезертирству, - ГУР

Російсько-окупаційні війська активізували заходи щодо примусової паспортизації 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Примушуючи до отримання російських паспортів, командири частин і підрозділів російсько-окупаційних військ погрожують підлеглим звільненням і невиплатою грошового забезпечення. При цьому, для запобігання випадкам дезертирства і самовільного залишення місця служби російські паспорти у найманців вилучаються відразу після отримання.

Водночас заходи примусу і зневажливе ставлення російських офіцерів, які перебувають на командних посадах у 1 і 2 АК, призводять до зростання кількості конфліктів у підрозділах із застосуванням фізичної сили і, як наслідок, випадків дезертирства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ використовує окупований Донбас для випробувань сучасних видів озброєння та військової техніки, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174770
 
 
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Марусі Звіробій
ОБИРАЮТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У ПЕЧЕРНОМУ СУДІ!!!
********** - НАСРАВ В ТРУСИ І МОВЧИТЬ!

ГАНЬБА ПІДСТИЛЦІ КОЛОМОЙСЬКОГО!
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у Осла стекают остатки яиц - уписался перед "языкатыми бабами"

и это Главнокомандующий ?
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тогда за стойкость должна быть предусмотрена премия - вручение украиского паспорта
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В торжественной обстановке Лукьяновского СИЗО... Найманців на Донбасі примушують до отримання паспорта РФ і відразу ж його вилучають, щоб запобігти дезертирству, - ГУР - Цензор.НЕТ 2779
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принуждают наёмников
смешно
може они и не сепары там?
без удовольствия в наших шмаляют?
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они их будут подвешивать обдроченцам, как ослам морковку..., перед отправкой на штурм Украинских позиций......
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Без регистрации места жительства в рф,он не действителен. И даже штраф за него полагается по ихним же законам )) Так,шо изымают для штрафов ))
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То не паспорт РФ а филькина грамота. Даже крысчан которые получили паспорта РФ не то что не пускают за границу а и как говорила одна знакомая выкидывают из самолета компании Аерофлот
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Лохи, які зареєструвалися у новій фішці для смартфонів, можуть і не дізнатися що на них теж виписані російські паспорти.
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Странная статья.
Убивать украинцев их никто не принуждает, а вот паспорта-а-а ...
Кто то увидел у наемников совесть?
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Я сомневаюсь что их принуждают. Потому что есть куча знакомых которые сами бегали за получением гражданства РФ. Другое дело что ета бумажка не делает их расиянами, и дурачки поздно ето понимают.
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У них есть варианты?
Сдаться по программе тебя ждут дома?
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