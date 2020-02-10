 Італія запевнила Україну в підтримці у протистоянні російській агресії, - Пристайко

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Отримав чіткі запевнення у підтримці важливих для України процесів - реформи, боротьба з корупцією, протистояння збройній агресії. Чекаю Міністра в Україні найближчим часом", - повідомив Пристайко

Зазначимо, 9-10 лютого міністр закордонних справ України Вадим Пристайко здійснює візит до Італійської Республіки на запрошення його італійського колеги Луїджі Ді Майо.

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