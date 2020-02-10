 Італія запевнила Україну в підтримці у протистоянні російській агресії, - Пристайко

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Отримав чіткі запевнення у підтримці важливих для України процесів - реформи, боротьба з корупцією, протистояння збройній агресії. Чекаю Міністра в Україні найближчим часом", - повідомив Пристайко
Зазначимо, 9-10 лютого міністр закордонних справ України Вадим Пристайко здійснює візит до Італійської Республіки на запрошення його італійського колеги Луїджі Ді Майо.
«В этом году для нас Россия так же, как и в прошлом году, является страной, которая имеет стратегическую важность. И мы полагаем, что когда речь идет о диверсификации и делокализации производства, то Италия может играть во всем этом процессе очень большую роль. С точки зрения совершенствования и создания системы малых и средних предприятий, с точки зрения делокализации, с точки зрения инноваций», - Манлио Ди Стефано, государственный секретарь по иностранным делам Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики.
«По инициативе наших коллег из Италии в июле прошлого года Президент Российской Федерации подписал закон о снятии 49-процентного ограничения по участию иностранного капитала в малом и среднем бизнесе. <…> У корпорации есть онлайновый ресурс, который, на мой взгляд, является уникальным, нам подтвердили это и наши итальянские коллеги, называется он "Бизнес-навигатор". <…> Показатели аналитики и статистические показатели свидетельствуют, что 483 тысячи малых и средних предприятий из тех, что воспользовались услугами сервиса "Бизнес-навигатор", показали рост выручки. Мы с нашими итальянскими партнерами продвигаем этот продукт на итальянский рынок», - Александр Браверман, генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация "МСП"».
«Россия - крупнейший поставщик энергоносителей в Италию. С 2016 года "Роснефть" поставила в Италию более 40 млн тонн нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 16 млрд долларов», - Эмерсон Джозеф Миленски, директор департамента нефтегазохимии в ранге вице-президента ПАО «НК "Роснефть"».
Италия заинтересована в инвестициях в Россию
«Россия, вы знаете, во многом более стабильная страна для наших инвестиций, чем многие другие страны, несмотря на сложности», - Урбано Клеричи, председатель, главный исполнительный директор Coeclerici.
«Мы всегда хотели бы инвестировать и помогать модернизировать промышленность страны. Мы видим волю, намерение инвестировать со стороны крупных нефтяных компаний, и здесь для обеих сторон существуют большие возможности. И мы в этом плане должны работать над тем, чтобы ускорять эти процессы, чтобы они были все более эффективны, чтобы мы могли использовать возможности и помогать малым и средним предприятиям как итальянским, так и российским, нашим историческим партнерам, облегчать сотрудничество, создавать совместные производства с российскими предприятиями», - Фабрицио Ди Амато, председатель Maire Tecnimont SpA.
ПРОБЛЕМЫ
Незначительный вклад малых и средних предприятий в российский ВВП
«Сегодня, к сожалению, малый и средний бизнес занимает всего 23,3 процента ВВП, численность занятых в этом сегменте 19,2 млн. К 2024 году в соответствие с теми параметрами, которые обозначены в указе президента Российской Федерации, эта цифра должна по численности вырасти до 25 млн человек, а доля ВВП должна вырасти не менее чем до 32,5 процентов. <…> Без капитала, без знаний, которые могут принести наши итальянские партнеры, нам это будет сделать гораздо сложнее, нежели при нашем взаимодействии», - Александр Браверман, генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация "МСП"».
Негативное влияние антироссийских санкций на малый и средний бизнес Италии
«Средний и малый бизнес, конечно, продолжает страдать от сокращения коммерческих операций и экспорта в Россию. Мы не можем отрицать, что в данной ситуации, характеризующейся санкциями, мы потеряли, конечно, - сократился оборот экспортных операций с Россией. <…> Мы оптимисты. Мы ожидаем, что итальянский экспорт в Россию вырастет примерно в ближайший год на 5 процентов», - Алессандро Дечио, главный исполнительный директор, генеральный управляющий SACE S.p.A.
Нестабильность условий ведения бизнеса в мире
«Сейчас мир характеризуется неопределенностью правил, которые меняются по ходу. <…> Несмотря на неуверенность, участники бизнеса в России, Италии и других странах имеют потребность в установлении точных, надежных связей, и в том, чтобы иметь четкое представление о будущем», - Антонио Фаллико, президент Ассоциации «Познаем Евразию»; председатель совета директоров АО «Банк Интеза».
«Мир меняется. Все изменилось. Мы говорили о совершенно других вещах три-четыре года назад. Сейчас все процессы чрезвычайно ускоряются, и сейчас мы должны стараться завоевывать новые позиции. Это нелегкая задача», - Алессандро Кассиери, руководитель бюро Radiotelevisione Italiana (RAI) в Париже.
РЕШЕНИЯ
Расширение сотрудничества в сфере инноваций
«Прежде всего нужно выработать стратегию. <…> Это значит преобразовать Made in Italy в Made with Italy, то есть принести сюда ноу-хау, новые итальянские технологии, которые должны осваиваться совместно с российскими предпринимателями. Для этого необходимо создать условия, взаимное доверие и необходимые дополнительные инструменты», - Паскуале Терраччано, чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Российской Федерации.
«В Фонде "Сколково" есть ежегодное мероприятие, которое называется Startup Village, которое собирает стартапы со всей страны, приглашает иностранных партнеров. В прошлом году у нас была достаточно большая делегация наших итальянских коллег, которые привезли к нам в страну порядка 15 стартапов. И мы с большим вниманием отнеслись к визиту этой делегации, потому что для нас это в какой-то мере был знак качества. <…> В этом году итальянская делегация стала нашим основным партнером в рамках такого же мероприятия. У нас уже было порядка 30 итальянских инновационных компаний, которые представили самые разнообразные регионы. <...> Мне кажется, что потенциал нашего сотрудничества в области инноваций огромен», - Виктор Вексельберг, председатель совета директоров Фонда «Сколково»; председатель совета директоров ГК «Ренова».
«Создаются новые возможности. Это экспорт итальянских технологий. Мы как Snam производим компрессоры для автомобилей на метане. России производство нефтепродуктов могло бы принести 50 млрд евро в год. В Италии уже миллион автомобилей работает на газе, на метане. Это заменяет бензин. В России газ стоит примерно доллар, а у нас 18 долларов. Это огромная возможность для России и Италии, которая может строить здесь предприятия в сотрудничестве с малым и средним бизнесом. Что касается углеводородов, Россия и Италия могут работать над возобновляемыми видами энергии», - Марко Альвера, главный исполнительный директор Snam SPA.
Повышение эффективности международных институтов
«Очень важно нам вместе добиваться эффективности действия международных институтов. <…> Наша задача, поскольку Италия - это член и "Двадцатки", и "Семерки", и Россия - член "Двадцатки", все-таки добиваться эффективности этих институтов, в том числе и [их независимости, - Ред.] от Соединенных Штатов», - Александр Шохин, президент РСПП.
Отказ от санкционной политики
«Благодаря итальянскому предложению удалось добиться позиции европейских стран, что повторные санкции не продлеваются автоматически», - Манлио Ди Стефано, государственный секретарь по иностранным делам, Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики.
Установление безвизового режима
«У нас два основных направления. Я не считаю, что из-за санкций мы должны отказывать людям открывать новые возможности. Я думаю, нам это наоборот поможет открыть новые возможности. Второе, о чем мы говорили сегодня утром на другой панели, это вопрос виз. Я не думаю, что визовая политика должна продолжаться так, как она существует в настоящее время. Мы не должны отказывать молодым людям [в возможности - Ред.] отправиться на лоукостерах в Лигурию, чтобы провести несколько дней вместе со своими ровесниками», - Джованни Тоти, губернатор региона Лигурия.Подробнее читайте в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс
https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/11/7206324/
особливо у справі Марківа
А так нас схиляють до миру, який ми самі проголосили. А отже протистояння виключене.
ОБИРАЮТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У ПЕЧЕРНОМУ СУДІ!!!
********** - НАСРАВ В ТРУМИ І МОВЧИТЬ!
ГАНЬБА ПІДСТИЛЦІ КОЛОМОЙСЬКОГО!
Никакого официального визита "президента Зеленского" в Ватикан не существует. В Папской канцелярии, Зеленский помечен как "postulantes auditorium" - испрашивающий аудиенцию.
Двухдневный визит в Италию, хаотичный и не подготовленный, больше походит на туристическую поездку за государственный счет.
Расход - 2,5 млн. гривен.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента."хоча було перед візитом ОЦЕ
https://www.liga.net/politics/articles/veteran-ato-syadet-na-24-goda-v-italii-kak-eto-sluchilos