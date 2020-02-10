 Директор підприємства підозрюється в заволодінні 6,2 млн грн, виділених на будівництво казарм для військовослужбовців, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, вказана особа підозрюється у внесенні до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо недостовірних відомостей, шляхом завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів на будівництво трьох казарм для військовослужбовців на території Волинської області.
Слідство вважає, що внаслідок цього підприємець заволодів бюджетними коштами у сумі понад 6,2 млн грн.
Також під час розслідування цього кримінального провадження повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) інженеру з технічного нагляду, який безпідставно засвідчив обсяги та якість виконаних робіт.
Наразі у кримінальному провадженні перевіряється причетність до вчинення злочинів інших службових осіб. За результатами слідчих дій будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.
1. Дійсно вкрав.
2, Перейщов євреям дорогу і богообрані мстяться.
Вам, особисть, який здається більш вірогідним?
1. умови тендерів були дебільними...
2. в результаті нормальні підрядники на тендери взагалі не вийшли. прийшли одні гавайці...
3. фінансувалось будівництво також череж жо пу.
4. те, що сталось, було очікуваним і прогнозованим.