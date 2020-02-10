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 Політика України
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Все про:МЗС (2030) посол (584) Росія (26400)

 Україна не планує призначати посла в Росії, - МЗС

Україна не планує призначати посла в Росії найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит агентства "Українські новини".

"Заповнення вакантної посади керівника дипломатичної установи України в РФ на цей момент не планується", - сказано у відповіді.

Раніше повідомлялося, що Україна погоджує кандидатури послів у 13 з 19 країн, де їх немає, проте не уточнив, в які з них саме. У відповідь на запит агентства відомство повідомило, що Росії в цьому списку немає.

"Міністр закордонних справ України не вносив на розгляд президента України подання щодо кандидатури для призначення на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Російській Федерації", - сказано у відповіді.

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У січні російські ЗМІ писали, що РФ підбирає кандидатуру для призначення свого посла в Україні. Тоді ж МЗС повідомив, що не отримував від Росії запит на призначення посла.

"Запитів на агреман від російської сторони Міністерству закордонних справ України не надходило", - повідомили в українському МЗС.

У разі отримання від російської сторони ноти із запитом на агреман Україна має намір діяти відповідно до усталеної міжнародної практики.

Україна не планує призначати посла в Росії, - МЗС 01

Нагадаємо, в понеділок, 10 лютого, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ буде не проти повернення свого посла до Києва, а Україна може повернути свого посла в Москву.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174765
 
 
 Топ коментарі
 
как не планируете назначать посла?!
Україна не планує призначати посла в Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 8836
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До себе теж не запрошуємо.
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Ермак ведет дорогой в союз с Рашей, нахрена размениваться по пути по-мелочам...
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Какие послы-- перекрыть границу кацарылым убийцам вот одна из первоочередных задачь правительства Україна не планує призначати посла в Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 8832
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медведчук есть. посол за обои стороны, лучше и не надо.
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а стоило бы - обмен клоунами как раз бы ко двору пришелся
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Никаких кацапскх послов нам не надо. Кацапы хотят хитро создать картинку для мира типа какая война, вон даже послы наши работают.
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Не надо посла. У нас есть своёй зелёный голубь мира.
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никуясебе? ЗЕмеля зубки показывает? сейчас приедет кремлевский куратор с напильником и быстренько их повыпиивает......
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напильник это уже история. сегодня есть аккумуляторные болгарочки )
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Нафіга посли, якщо є агенти на місцях.
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а нафіга? Якщо є малорос-колаборант зеленський
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Эти озабоченные мазохисты еще что то планируют?
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