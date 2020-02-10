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 Політика України, За кордоном
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Все про:нормандська четвірка (980) Мюнхен (70)

 Зустріч міністрів у "нормандському форматі" на Мюнхенській конференції не планується, - глава конференції Ішингер

Планів проводити зустріч у "нормандському форматі" з українського врегулювання на рівні міністрів у Мюнхені немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава конференції Вольфган Ішингер.

"Мені невідомо, що є якесь конкретне планування переговорів на міністерському рівні. Формальна зустріч в "нормандському форматі", за моїми даними, не запланована", - сказав він.

Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу. Цього року конференція відбудеться з 14 по 16 лютого.

Також Ішингер повідомив, що Зеленський братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Читайте також: Зеленський братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, - глава конференції Ішингер

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глави МЗС "нормандської четвірки" можуть зустрітися в лютому в Мюнхені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174760
 
 
 Топ коментарі
 
Ясна річ що не буде. Хуйло присмерті, Лошадь в запої, а в Бубочки - ломка.
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Ясна річ що не буде. ***** присмерті, Лошадь в запої, а в Бубочки - ломка.
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- Воно в нас найсращий лідер!
- Найкращий?
- Ніт.
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Та нє просто міністра закордонних справ в Україні немає
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це символично лететь на цей шабаш в день влюбленыых, да и неспроста все цие - толи зеля полюбит кого то, то ли зелю полюбят, надо зеле брать с собой профана с самокатом, тот хоть знает когда и в какой момент можновключить заднюю скорость
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на цей шабаш в день влюбленыых, да и неспроста все цие - это на каком языке?
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умный поймет, дурний задаст вопрос
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ты его понимаешь? вот и разговаривайте между собой Зустріч міністрів у "нормандському форматі" на Мюнхенській конференції не планується, - глава конференції Ішингер - Цензор.НЕТ 9573
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Планується виступ клованів болтом по роялю.
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Пускай озвучит результаты поездки в Италию. Я, например, тоже хочу в Ватиканские музеи, да еще на шару. Какой-то лютый пипец, путешествия за казенный кошт. Где результаты?
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Мюнхенський сговор
Мюнхенская речь Хуууила
чекаємо на Мюнхенське позорисько сьогоднішньої України
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Волонтерка Маруся Зверобой, которой сегодня, 10 февраля, Печерский райсуд Киева рассматривает избрание меры пресечения, назвала президента Украины Владимира Зеленского "ссыклом".

Волонтерка высказала свое возмущение тем, что президент Украины прибыл в Ватикан в бронежилете.

"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она.
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Марусі Звіробій
ОБИРАЮТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У ПЕЧЕРНОМУ СУДІ!!!
********** - НАСРАВ В ТРУСИ І МОВЧИТЬ!

ГАНЬБА ПІДСТИЛЦІ КОЛОМОЙСЬКОГО!
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