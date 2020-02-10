 Зустріч міністрів у "нормандському форматі" на Мюнхенській конференції не планується, - глава конференції Ішингер

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава конференції Вольфган Ішингер.
"Мені невідомо, що є якесь конкретне планування переговорів на міністерському рівні. Формальна зустріч в "нормандському форматі", за моїми даними, не запланована", - сказав він.
Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу. Цього року конференція відбудеться з 14 по 16 лютого.
Також Ішингер повідомив, що Зеленський братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глави МЗС "нормандської четвірки" можуть зустрітися в лютому в Мюнхені.
- Найкращий?
- Ніт.
Мюнхенская речь Хуууила
чекаємо на Мюнхенське позорисько сьогоднішньої України
Волонтерка высказала свое возмущение тем, что президент Украины прибыл в Ватикан в бронежилете.
"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она.
ОБИРАЮТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У ПЕЧЕРНОМУ СУДІ!!!
********** - НАСРАВ В ТРУСИ І МОВЧИТЬ!
ГАНЬБА ПІДСТИЛЦІ КОЛОМОЙСЬКОГО!