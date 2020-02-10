 Якщо ринок землі запрацює, то всі міфи, якими лякають суспільство, розвіються, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".
"Є велика кількість популістських сил, які намагаються налякати суспільство і таким чином стримати за рахунок страху, навіювання якихось там міфів, стримати Україну від цього дуже важливого, дуже правильного кроку… Коли ми його зробимо, якщо ми його зробимо... якщо парламент таки ухвалить відповідний закон, він набуде чинності, президент його підпише, то суспільство дуже швидко побачить, що всі ті міфи, якими його лякали, вони не справдилися", - повідомив прем'єр.
Гончарук також висловив переконання, що будь-яке відкриття ринку землі в Україні - "величезний крок вперед".
"Це такий, скоріше, світоглядний величезний крок", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі в другому читанні. За два дні парламентарії розглянули лише 216 поправок до закону із 4018-ти. З уже оброблених більшість поправок депутати не підтримали. Зокрема ті, на яких наполягали аграрії.
Вымерло село в первую очередь по тому что за землю у холдингов можно выручить 100-300 долларов в год. В то время как Польша открыла рынок и селяне завалили европу продуктами.
Может и не 10к га нужно ограничить а 1000 или 300-500 как в Польше, но в то время как боты тут строчат апокалипсис про 90е, и давят на внутреннего жлоба, люди умирают, а экономика уже скотилась до средней по Африке.
Давайте дальше слушать прикормышей нацжон, рыгов и баб Юль, и страшилки, они ж херни не посоветуют.
То что какие-то уроды временно притырят землю, (смотрите геокадастр, нечего там уже тырить) это плохо, но временно, не солить ее будут.
А вот то что мы жуём сопли 30 лет гораздо страшнее єто соплежуйство и убило село. Начинайте думать на годі вперед и а не рефлексами.
А можно этих "аграриев" в студию?