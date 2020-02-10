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 Політика України, Економіка
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 Якщо ринок землі запрацює, то всі міфи, якими лякають суспільство, розвіються, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що після відкриття ринку землі міфи, якими "лякають" суспільство, не виправдаються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Є велика кількість популістських сил, які намагаються налякати суспільство і таким чином стримати за рахунок страху, навіювання якихось там міфів, стримати Україну від цього дуже важливого, дуже правильного кроку… Коли ми його зробимо, якщо ми його зробимо... якщо парламент таки ухвалить відповідний закон, він набуде чинності, президент його підпише, то суспільство дуже швидко побачить, що всі ті міфи, якими його лякали, вони не справдилися", - повідомив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Із землею жартувати не можна", - Кравчук про продаж земель. ВIДЕО

Гончарук також висловив переконання, що будь-яке відкриття ринку землі в Україні - "величезний крок вперед".

"Це такий, скоріше, світоглядний величезний крок", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, у Верховній Раді триває розгляд законопроєкту про ринок землі в другому читанні. За два дні парламентарії розглянули лише 216 поправок до закону із 4018-ти. З уже оброблених більшість поправок депутати не підтримали. Зокрема ті, на яких наполягали аграрії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174759
 
 
 Топ коментарі
 
Розвіються разом їз землею.
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и будет земли стока, шо за год на самокате не объедешь
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не заработает, уже с приватизацией по сертификатам "заработали" Если рынок земли заработает, то все мифы, которыми пугают общество, развеются, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4464
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За 30 лет отсутствие прозрачности, по сути крепостное право для паевщиков привело к тому что просрана сотня миллиардов долларов.
Вымерло село в первую очередь по тому что за землю у холдингов можно выручить 100-300 долларов в год. В то время как Польша открыла рынок и селяне завалили европу продуктами.
Может и не 10к га нужно ограничить а 1000 или 300-500 как в Польше, но в то время как боты тут строчат апокалипсис про 90е, и давят на внутреннего жлоба, люди умирают, а экономика уже скотилась до средней по Африке.
Давайте дальше слушать прикормышей нацжон, рыгов и баб Юль, и страшилки, они ж херни не посоветуют.
То что какие-то уроды временно притырят землю, (смотрите геокадастр, нечего там уже тырить) это плохо, но временно, не солить ее будут.
А вот то что мы жуём сопли 30 лет гораздо страшнее єто соплежуйство и убило село. Начинайте думать на годі вперед и а не рефлексами.
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т.е. уроды которые угробили экономику, те уроды которые попались на взятках, те самые уроды которые сами себе нарисовали 100тыс ЗП и премии, эти самые уроды вдруг построят идеальный рынок земли с целью развития фермеров и обогащения села?!! НУ И КТО У НАС ТУТ ДУЖЕ ВУМНЫЙ ЩО АЖ СТРАШНО?!!
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..... В том числе те, на которых настаивали аграрии.

А можно этих "аграриев" в студию?
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Ключевое слово, здесь, "Если". Принятие закона, не означает, что рынок земли начнет работать, от слова СОВСЕМ. Популизм выльется очередным провалом "Свидетелей Зерро".
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Ключевое слово, здесь, "Если". Принятие закона, не означает, что рынок земли начнет работать, от слова СОВСЕМ. Популизм выльется очередным провалом "Свидетелей Зерро".
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Да им расрать, чудак ты человек. Они грабануть готовятся. Сказачно, колоссально.
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Міфи розвіються й люди зрозуміють, що їх трахнули але буде вже пізно...
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Этот звиздораст обещал 40% рост ВВП. Звиздорасты - дети отца лжи. Сорос знает кого назначает.
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