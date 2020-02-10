 Зеленський братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, - глава конференції Ішингер

"Ми раді вітати цього року президента Зеленського. Україна - важливий пункт європейської політики", - сказав Ішингер у понеділок журналістам у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не братиме цього року участі в Мюнхенській конференції з безпеки, Росію представлятиме глава МЗС Сергій Лавров, повідомив Ішингер.
"Канцлерка з 2008 року бере участь у кожній другій конференції, якщо так буде і зараз - вона була в 2019 році, я майже впевнений, що вона буде знову виступати у нас у 2021 році. Уряд ФРН представлятимуть Гайко Маас (глава МЗС), Аннегрет Крамп-Карренбауер (глава Міноборони), Хорст Зеєхофер (глава МВС)", - сказав Ішингер.
За його словами, "російську делегацію очолить глава МЗС Сергій Лавров".
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр також візьме участь у заході.
За даними Ішингера, до Мюнхена приїдуть: канцлер Австрії Себастьян Курц, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте.
Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу. Цього року конференція відбуватиметься із 14 по 16 лютого.
• Відповідь на це запитання можете отримати просто звіривши дії ЗЕ за критеріями Джозефа Безоса ( він володіє талантом оточувати себе розумними людьми тому є найбагатшою людиною світу, власником фірми АМАЗОН - статки 150 млрд.дол.) Головні ознаки високого інтелекту, за якими Безос підбирає кадри…
- Високоінтелектуальний підбирає в своє оточення лише високих інтелектуалів! Не розумний підбирає - виключно не розумних... щоб на їхньому фоні виглядати виключно розумним. Брудний - забруднених...
-Стратегія Безоса полягає в тому, що він в першу чергу віддає перевагу не тим людям, які ніколи не помиляються, а тим, хто може визнати свою неправоту і поміняти думку.
-Безос вважає , що найрозумніші люди здатні постійно переглядати рівень свого розуміння проблеми, яка, як вони вважали, вже була успішно вирішена (чи запропонована) ними.
-Вони відкриті для нових точок зору, нової інформації, нових ідей, протиріч і викликів, породжених їх власним образом мислення. Тобто, суперррозумні ті, які мають гнучкий розум і гнучке мислення, які ВИМАГАЮТЬ наявності опонентів і їх постійної критики власних ідей, методів, технології, способів досягнення, запропонованих автором (керівником).
-Ця постійна готовність до прийняття нової інформації йде рука об руку з готовністю визнати, що ваш колишній спосіб мислення був помилковим, або не досконалим…
- Безос навіть заохочує вміння завтра знайти ідею, яка буде повністю суперечити його сьогоднішній думці. Він є прихильником Ральфа Уолдо Емерсона: «сталість і затятість своєї власної позиції - це доля обмежених розумів», імовірний шлях до провалу. Психологи називають таку гнучкість розуму «інтелектуальним смиренням».
- Його дослідження показують, що приймають найбільш успішні рішення саме ті люди, які вміють визнавати свої помилки, чи недосконалість своєї ідеї, чи способу її досягнення. Бо вони розуміють, що визнання допущеної помилки, недосконалості власного рішення (чи ідеї) є ознакою не дурниці, не слабкості розуму, а ознакою сили цікавості, здатності до постійного пошуку, відкритості до нових знань і, в кінцевому рахунку - до суперрозуму, до успіху власного, до успіху корпоративного.
-За словами професора Стенфордського університету Боба Саттона, високоінтелектуальні люди мають бути «переконливими, але не з незмінними думками і позиціями» в той час, коли поруч є інші переконливі думки і позиції які суперечать вашим. Їх обов'язково слід розглянути і врахувати, якщо бажаєте безумовного успіху .
--Ваша здатність бачити і чути докази , які суперечать вашим судженням і є ознакою супервисокого інтелекту. Відсутність такої здатності засвідчує, про примітивний інтелект, примітивне мислення, яке ніколи не дозволить стати вам продуктивним генератором високоефективаних ідей, а тим більше - успішних результатів роботи.
- Відсутність такої здатності - однозначне заперечення для запрошення такого фахівця на роботу і абсолютне табу на пропозицію для неї керівної посади.
--Тому наступного разу, коли ви спробуєте визначити, чи дійсно людина перед вами має розум або він просто блефує, то не запитуйте його, як часто він виявляється правим і високорезультативним в своїй практиці. Замість цього поцікавтеся, коли (і скільки) в останній раз він помилявся, чи змінював власне рішення ( чи думку) на користь опонентів... і що це дало?. Людина, яка зазнає затруднення з відповіддю на ці запитання, швидше за все, не така розумна, якою вона хоче здаватися...
и наверно накатил
Так,Примати- 73!...
Может заскочил бы в Киев ,деток увидел........
Для большей безопасности крышку рояля прибили гвоздями.
8 лютого о 10:33 ·
Театр абсурду.
Зеленський та Єрмак роблять все, щоб Порошенко не потрапив на Мюнхенську конференцію з безпеки, що відбудеться 14-16 лютого.
Про це повідомило одразу кілька джерел та Телеграм-каналів.
За їх словами Єрмак отримав особисто від Зеленського завдання зробити все щоб Порошенко не потрапив на безпекову конференцію та не міг там представляти Україну.
Завданням Єрмака є донести до німецької сторони що участь Порошенка - неприпустима. Зеленського в свою чергу дуже дратує активність Порошенка.
Повідомляється, що Андрій Єрмак був в Мюнхені, де вирішував організаційні питання з підготовки участі України в Мюнхенській конференції з безпеки. "Одним із питань було участь в цій конференції Петра Порошенка. П'ятий президент дійсно підключив свої зв'язки, щоб потрапити в Мюнхен", - повідомили у Telegram-каналах.
Однак в Офісі президента дуже незадоволені таким розвитком подій, і тому Зеленський буцімто дав завдання Єрмаку з цим розібратися. "Єрмак намагався максимально донести німецькій стороні, що участь Порошенка в конференції неприпустима", - додали у "Крокодил" і "The *******".
У Telegram-каналах пояснили, що, якщо Порошенко таки потрапить в Мюнхен, - це буде особистим провалом Єрмака: "Адже активність Порошенка дуже дратує особисто Зеленського".
Скріни: https://www.depo.ua/ukr/politics/ermak-namagaetsya-zavaditi-poroshenku-potrapiti-na-***********-konferentsiyu-202002081109911?fbclid=*************************************************************
І там залишилось...
В Мюнхене будет интересно узнать про ЗЕленую безопасность.
мне уже 42...и я на ОМАНЕ таких как ты крутил...
ЕЙ ТЫ...ПАПА...
КРЕСТ ЗА ПАЗУШУ СПЯЧЬ!
ШО НИПАНЯТНАГА?))))
НА ЗАПРОШЕННЯ КОМАНДУВАННЯ АРМІЇ США (!) НАШ БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ ПРОЧИТАВ ЦИКЛ ЗАКРИТИХ ЛЕКЦІЙ «ОПЕРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО В КОНФЛІКТІ НА СХОДІ УКРАЇНИ 2014-2015».
ГЕРОЙ УКРАЇНИ МИХАЙЛО ЗАБРОДСЬКИЙ ПРОЧИТАВ ЦИКЛ ЛЕКЦІЙ СТРАТЕГІЧНИМ ПАРТНЕРАМ НАТО.
Виступи Михайла Забродського викликали жваві дискусії та настільки великий інтерес, що американські колеги запросили його продовжити цикл лекцій.
Волонтерка высказала свое возмущение тем, что президент Украины прибыл в Ватикан в бронежилете.
"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она.