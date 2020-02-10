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 Політика України
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Все про:G-7 (225) звільнення (777) Ситник (551)

 Звільнення керівництва НАБУ і САП має відбуватися відповідно до чинного законодавства, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні підкреслюють, що призначення і звільнення керівництва Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) має відбуватися відповідно до чинного законодавства.

"З 2014 року члени "Великої сімки" підтримують зусилля уряду та народу України зі створення НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду. Для забезпечення доброчесності та незалежності українських антикорупційних інституцій важливо, щоб обрання та усунення керівництва цих органів відбувалось відповідно до чинного законодавства, і щоб закони застосовувались однаково стосовно всіх інституцій", - йдеться в повідомленні на сторінці групи послів "Великої сімки" в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, раніше група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді України проект постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Також читайте: Постанову про звільнення Ситника з посади директора НАБУ зареєстровано в Раді, - нардеп від ЄС Гончаренко

Звільнення керівництва НАБУ і САП має відбуватися відповідно до чинного законодавства, - посли G7 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174754
 
   
 Топ коментарі
 
а где оно, действующее законодательство, в чьем смартфоне?
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Офигеть! Может и нам в Италии например обязать посольство рассказать итальянцам как и кто у них должен кого назначать и снимать?
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Для обеспечения доброчестности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и увольнение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех учреждении", - говорится в сообщении на странице группы послов "Большой семерки" в Twitter, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3174754
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Всі розуміють, що нормальним людям не повторюють про необхідність дотримання свого законодавства?
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шо то як то не по здешнему - сначала треба вывалять в муке, облить зеленкой и фекалиями, обмазать медом, вывалять в перьях и тока потом торжественно поместить туши в мусорные контейнеры
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Для обеспечения доброчестности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и увольнение руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством, и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех учреждении", - говорится в сообщении на странице группы послов "Большой семерки" в Twitter, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3174754
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Всі розуміють, що нормальним людям не повторюють про необхідність дотримання свого законодавства?
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Помню, как Пете все напоминали, что нельзя вводить военное положение. Хорошо что до него это дошло.
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Але перед тим, у 2014, ті ж самі люди вимагали від нього ввести військовий стан.
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"Тимошенко закликає Порошенка ввести воєнний стан на Донбасі"
https://www.pravda.com.ua/news/2014/08/28/7036025/

А у 2018 вже кричала "Ганьба", коли Порошенко подав у Раду закон про воєнний стан.
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а где оно, действующее законодательство, в чьем смартфоне?
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У тих, хто закликав до репресій не дивлячись на законодавство
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Зекоманда неграмотна, в даному контексті правильно писати "не обманЕте".
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Похоже, признанный виновным в коррупции директор НАБУ Артем Сытник уверен, что у него в руках оказалась "золотая акция", которая поможет ему избежать отставки
После крайне странного заседания антикоррупционного парламентского комитета, которое было проведено в закрытом режиме в здании НАБУ, и где был заслушан отчет директора главного антикоррупционного ведомства в стране, ожидаемо не приведший для Сытника ни к каким кадровым последствиям, а также после того, как парламентарии собрали более 150 подписей для инициирования отставки директора НАБУ, Артем Сергеевич решил выйти в народ. Главный антикоррупционер страны дал пресс-конференцию, где отчитался об "успехах" работы его ведомства, завалил журналистов цифрами о количестве открытых и переданных в суд уголовных производств, ответив заодно на несколько не всегда приятных для него вопросов.
Ничего принципиально нового по делу о признании его виновным в коррупционном правонарушении Сытник, разумеется, не сказал, продолжив гнуть свою линию о нехороших судьях, политической мести и отсутствии у него "ощущения, что он что-то натворил". Подытоживая эту тему, Сытник в очередной раз заверил, что ни в какую отставку он не собирается, а намерен и впредь бороться с коррупцией, вопреки тому, что он теперь вполне официально тоже является коррупционером.
В общем чего-то по-настоящему интересного на пресс-конференции было сказано немного. Но нельзя не отметить один нюанс - Сытник несколько раз акцентировал внимание присутствовавших журналистов на деле Приватбанка, насколько оно масштабное и сложное (убытки по нему, если верить Сытнику составляют 50% от общей суммы убытков от всех коррупционных дел), и что теперь расследование этого дела полностью перешло к НАБУ. Последнее стало возможно после того, как Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия и дела, расследовавшиеся там, перешли в другие правоохранительные органы. "Фактически сейчас полноценное расследование по Приватбанку проводит только НАБУ, другие органы этим делом не занимаются", - подчеркнул он.
Тут стоит напомнить, что дело, о котором говорит Сытник, касается возможных злоупотреблений в Приватбанке его собственниками еще до национализации финансового учреждения. По данным аудита, перед национализацией собственники, главным из которых является олигарх Игорь Коломойский, якобы вывели из банка около 5,5 млрд долларов, что теперь и расследует исключительно НАБУ.
Нет сомнения, что Сытник вдруг вспомнил о деле Приватбанка совсем не случайно. Статус фигуранта реестра коррупционеров естественным образом поставил вопрос об отставке директора НАБУ. И хотя Сытника активно защищают и грантовые антикоррупционеры в лице Центра противодействия коррупции и его главы Виталия Шабунина, и ряд парламентариев (глава антикоррупционного комитета Анастасия Красносельская до получения мандата была заместителем все того же Шабунина), его положение на должности заметно пошатнулось. И дело Приватбанка оказалось в руках НАБУ очень кстати.
Как известно, Коломойский после смены власти в Украине рассчитывает вернуть себе утерянный актив или хотя бы получить немалую компенсацию за его потерю. Однако новая власть как-то не очень спешит идти в этом вопросе навстречу олигарху. Буквально за несколько дней до пресс-конференции Сытника запутанные отношения между властью и Коломойским получили новое развитие. В компанию журналистских расследований, которая работает на канале Коломойского "1+1", пришла СБУ с обыском по делу о незаконной прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. После этого некоторые даже заговорили о возможном начале большой политической войны между Владимиром Зеленским и Коломойским. Сытник же, похоже, решил, что противостояние между президентом и олигархом - это отличный шанс для него усидеть в кресле директора НАБУ.
По сути заявление Сытника на пресс-конференции о деле Приватбанка можно расценить, как предложение власти своих услуг. Дескать, не забывайте, что расследование теперь полностью в моих руках и я готов вести его так, как будет нужно.
Сытник прекрасно понимает, что, несмотря на всю юридическую казуистику, которая усложняет его отставку, его пребывание в статусе признанного судом коррупционера во главе главного антикоррупционного органа страны бьет в том числе по имиджу власти, для которой было бы лучше всего избавиться от токсичного антикоррупционера. И единственный вариант удержаться в кресле - это предложить настолько ценные услуги, что польза от них перекроет для власти имиджевые потери. И дело Приватбанка может оказаться как раз такой спасительной соломинкой для Сытника.


Виталий ДЯЧЕНКО, обозреватель "Деловая Столица"

Пятница, 7 Февраля 2020
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Офигеть! Может и нам в Италии например обязать посольство рассказать итальянцам как и кто у них должен кого назначать и снимать?
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Это Коломойскому и его шавке Дубинскому от послов G7, большой привет)
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Директор НАБУ назвав схожими формули «Роттердам +» і «Амстердам +». Артем Ситник назвав обставини цих формул різними, але по структурі схожими
Прийнята урядом формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF («Амстердам +») є схожою з формулою визначення ціни на вугілля «Роттердам +». Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час пресконцеренції у Києві, 7 лютого.
«Абсолютно різні обставини, абсолютно різні бенефіціари і зовсім різні економічні обґрунтування цих формул. Хоча за структурою вони (формули), можливо, схожі», - заявив Ситник.

Нагадаємо, 28 січня уряд прийняв рішення прив'язати максимальне значення ціни на газ для населення і теплокомуненерго до вартості газу на нідерландському газовому хабі TFF. Зокрема, урядова постанова визначає, що ціни на газ, який «Нафтогаз» продає населенню і теплокомуненерго, не можуть бути нижчі від середніх цін, які встановлюються на TFF протягом 1-22 числа попереднього місяця.
Раніше член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, затверджена урядом формула ціни на газ «Амстердам +» є такою ж, як і формула «Роттердам +», оскільки базується на імпортному паритеті.
Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула «Роттердам +») була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Згідно їй вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам - Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули «Роттердам +» припинилася.
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за ГБР почему то послы молчат
може не в курсе шо у нас и такое есть
СБУ это типа ЦРУ
ГБР это типа ФБР
може есть смысл Холодницкого и Сытника объеденить в один Офис пожирателей бесплатных пелеменей?
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Послы представляют интересы своих стран в Украине. Указывать нам кого назначать, кого выбирать и кого снимать они права не имеют.
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Кацапе, вони не вказують, КОГО назначати.
Вони кажуть про дотримання закону.
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Кацап тебе на стайні робив під звуки блювання. А як діяти в рамках Закону українці самі і без послів знають.
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Знати мало, кацапе. Потрібно діяти згідно закону.
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А робив кацап тебе спільно з великою рогатою худобою, тому ти таке з рогами і вийшло. Як діяти згідно українського Закону українці знають і без послів іноземних .
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Ти українську розумієш? Знати мало. Потрібно діяти згідно закону.
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Давай далі, українці діють згідно українського Закону. До чого тут посол Італії?
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Не может быть в этой стране по-настоящему независимых руководителей антикоррупционных ведомств. Ну просто в силу специфики той коррупционной среды, в которой они росли и набирались профессионального опыта.
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НАБУ независимый орган, менять законодательство чтобы подмять НАБУ под президента это называется узурпацией власти, которую стремится проводить каждая свинья, которая добирается до президентского кресла.
Я уже не говорю про то что с такой коррупцией нужно силовиков и высших судий выбирать на выборах, а не давать назначать "своих" любому дорвавшемуся хоть до президентского, хоть до премьерского кресла.
Хорошая идея? хорошая. Что дальше - ничего, с народонаселегием из 90% генетических рабов - они у себя не хозяева страны, а ждут пока по ящику покажут как воры под себя перекраили конституцию и законы.
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