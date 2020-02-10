 Звільнення керівництва НАБУ і САП має відбуватися відповідно до чинного законодавства, - посли G7

"З 2014 року члени "Великої сімки" підтримують зусилля уряду та народу України зі створення НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду. Для забезпечення доброчесності та незалежності українських антикорупційних інституцій важливо, щоб обрання та усунення керівництва цих органів відбувалось відповідно до чинного законодавства, і щоб закони застосовувались однаково стосовно всіх інституцій", - йдеться в повідомленні на сторінці групи послів "Великої сімки" в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, раніше група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді України проект постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
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Всі розуміють, що нормальним людям не повторюють про необхідність дотримання свого законодавства?
https://www.pravda.com.ua/news/2014/08/28/7036025/
А у 2018 вже кричала "Ганьба", коли Порошенко подав у Раду закон про воєнний стан.
После крайне странного заседания антикоррупционного парламентского комитета, которое было проведено в закрытом режиме в здании НАБУ, и где был заслушан отчет директора главного антикоррупционного ведомства в стране, ожидаемо не приведший для Сытника ни к каким кадровым последствиям, а также после того, как парламентарии собрали более 150 подписей для инициирования отставки директора НАБУ, Артем Сергеевич решил выйти в народ. Главный антикоррупционер страны дал пресс-конференцию, где отчитался об "успехах" работы его ведомства, завалил журналистов цифрами о количестве открытых и переданных в суд уголовных производств, ответив заодно на несколько не всегда приятных для него вопросов.
Ничего принципиально нового по делу о признании его виновным в коррупционном правонарушении Сытник, разумеется, не сказал, продолжив гнуть свою линию о нехороших судьях, политической мести и отсутствии у него "ощущения, что он что-то натворил". Подытоживая эту тему, Сытник в очередной раз заверил, что ни в какую отставку он не собирается, а намерен и впредь бороться с коррупцией, вопреки тому, что он теперь вполне официально тоже является коррупционером.
В общем чего-то по-настоящему интересного на пресс-конференции было сказано немного. Но нельзя не отметить один нюанс - Сытник несколько раз акцентировал внимание присутствовавших журналистов на деле Приватбанка, насколько оно масштабное и сложное (убытки по нему, если верить Сытнику составляют 50% от общей суммы убытков от всех коррупционных дел), и что теперь расследование этого дела полностью перешло к НАБУ. Последнее стало возможно после того, как Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия и дела, расследовавшиеся там, перешли в другие правоохранительные органы. "Фактически сейчас полноценное расследование по Приватбанку проводит только НАБУ, другие органы этим делом не занимаются", - подчеркнул он.
Тут стоит напомнить, что дело, о котором говорит Сытник, касается возможных злоупотреблений в Приватбанке его собственниками еще до национализации финансового учреждения. По данным аудита, перед национализацией собственники, главным из которых является олигарх Игорь Коломойский, якобы вывели из банка около 5,5 млрд долларов, что теперь и расследует исключительно НАБУ.
Нет сомнения, что Сытник вдруг вспомнил о деле Приватбанка совсем не случайно. Статус фигуранта реестра коррупционеров естественным образом поставил вопрос об отставке директора НАБУ. И хотя Сытника активно защищают и грантовые антикоррупционеры в лице Центра противодействия коррупции и его главы Виталия Шабунина, и ряд парламентариев (глава антикоррупционного комитета Анастасия Красносельская до получения мандата была заместителем все того же Шабунина), его положение на должности заметно пошатнулось. И дело Приватбанка оказалось в руках НАБУ очень кстати.
Как известно, Коломойский после смены власти в Украине рассчитывает вернуть себе утерянный актив или хотя бы получить немалую компенсацию за его потерю. Однако новая власть как-то не очень спешит идти в этом вопросе навстречу олигарху. Буквально за несколько дней до пресс-конференции Сытника запутанные отношения между властью и Коломойским получили новое развитие. В компанию журналистских расследований, которая работает на канале Коломойского "1+1", пришла СБУ с обыском по делу о незаконной прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. После этого некоторые даже заговорили о возможном начале большой политической войны между Владимиром Зеленским и Коломойским. Сытник же, похоже, решил, что противостояние между президентом и олигархом - это отличный шанс для него усидеть в кресле директора НАБУ.
По сути заявление Сытника на пресс-конференции о деле Приватбанка можно расценить, как предложение власти своих услуг. Дескать, не забывайте, что расследование теперь полностью в моих руках и я готов вести его так, как будет нужно.
Сытник прекрасно понимает, что, несмотря на всю юридическую казуистику, которая усложняет его отставку, его пребывание в статусе признанного судом коррупционера во главе главного антикоррупционного органа страны бьет в том числе по имиджу власти, для которой было бы лучше всего избавиться от токсичного антикоррупционера. И единственный вариант удержаться в кресле - это предложить настолько ценные услуги, что польза от них перекроет для власти имиджевые потери. И дело Приватбанка может оказаться как раз такой спасительной соломинкой для Сытника.
Виталий ДЯЧЕНКО, обозреватель "Деловая Столица"
Пятница, 7 Февраля 2020
Прийнята урядом формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF («Амстердам +») є схожою з формулою визначення ціни на вугілля «Роттердам +». Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час пресконцеренції у Києві, 7 лютого.
«Абсолютно різні обставини, абсолютно різні бенефіціари і зовсім різні економічні обґрунтування цих формул. Хоча за структурою вони (формули), можливо, схожі», - заявив Ситник.
Нагадаємо, 28 січня уряд прийняв рішення прив'язати максимальне значення ціни на газ для населення і теплокомуненерго до вартості газу на нідерландському газовому хабі TFF. Зокрема, урядова постанова визначає, що ціни на газ, який «Нафтогаз» продає населенню і теплокомуненерго, не можуть бути нижчі від середніх цін, які встановлюються на TFF протягом 1-22 числа попереднього місяця.
Раніше член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, затверджена урядом формула ціни на газ «Амстердам +» є такою ж, як і формула «Роттердам +», оскільки базується на імпортному паритеті.
Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула «Роттердам +») була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Згідно їй вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам - Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули «Роттердам +» припинилася.
може не в курсе шо у нас и такое есть
СБУ это типа ЦРУ
ГБР это типа ФБР
може есть смысл Холодницкого и Сытника объеденить в один Офис пожирателей бесплатных пелеменей?
Вони кажуть про дотримання закону.
Я уже не говорю про то что с такой коррупцией нужно силовиков и высших судий выбирать на выборах, а не давать назначать "своих" любому дорвавшемуся хоть до президентского, хоть до премьерского кресла.
Хорошая идея? хорошая. Что дальше - ничего, с народонаселегием из 90% генетических рабов - они у себя не хозяева страны, а ждут пока по ящику покажут как воры под себя перекраили конституцию и законы.