 Звільнення керівництва НАБУ і САП має відбуватися відповідно до чинного законодавства, - посли G7

"З 2014 року члени "Великої сімки" підтримують зусилля уряду та народу України зі створення НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду. Для забезпечення доброчесності та незалежності українських антикорупційних інституцій важливо, щоб обрання та усунення керівництва цих органів відбувалось відповідно до чинного законодавства, і щоб закони застосовувались однаково стосовно всіх інституцій", - йдеться в повідомленні на сторінці групи послів "Великої сімки" в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, раніше група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді України проект постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

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