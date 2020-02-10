 Стрілянина в Мукачеві: Пораненого чоловіка сьогодні випишуть з лікарні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.
Лікарі повідомили, що стан чоловіка стабільний, його життю нічого не загрожує.
Чоловіка виписано на вимогу пацієнта і його родичів. Він проходитиме подальше лікування в іншому медичному закладі.
Постраждалий зазнав кульового поранення в область тазу і перебував в реанімаційному відділенні.
Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець зник.
Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.
чекай
легенда Карпат
тут він не при ділах...
Многие живут здесь, как и граждане Мелового, Луганской области, о котором ходит анекдот: «где кухня - в Украине, а туалет - в России?» за счёт контрабанды и переправки через границу нелегалов. Обитатели приграничных районов охотно переводят через границу группы нелегальных мигрантов из Пакистана, Афганистана, Шри-Ланки, Грузии и Молдовы. Получают за это от $100 до $200.
Другие ездят на заработки в Европу или в Россию и создают на чужбине вторую семью. Дети растут без отца. Семьи часто распадаются. Мужчины, живущие на две семьи, быстро стареют и рано умирают. Еще один вид заработка - торговля наркотиками.
В Венгрию и Словакию торговцы везут из Украины сигареты, муку, сахар, вино и конфеты, а назад маковую соломку, стакан которой у венгерских оптовиков стоит один доллар.
Жители поселка Деловое 19-ти и 17-ти лет, одетые в гидрокостюмы, планировали переместить в Румынию через реку Тису 10 пакетов, в которых находилось 9,2 тыс. пачек сигарет, но были обнаружены и задержаны пограничниками.
Местные лесорубы много лет методически вырубали леса на карпатских склонах. Древесину под «крышеванием» местных силовиков и Райадминистраций вывозили эшелонами и траками на продажу в Чехию и другие европейские страны. На вырученную валюту строили трехэтажные дома на побережье бурных горных рек.
После очередного наводнения жертвы водной стихии откачивают помпами талую воду из своих коттеджей и требуют от Киева восстановить их зАмки (ударение на букву «А») и заменить размокшую мебель.
Жители Карпат варварски относятся не только к лесам, но и к животному миру. Так, например, лесничий Государственного предприятия «Рахiвське лiсне дослідне господарство» пан Кабаль В.Ю. со своим сыном отстреливали рысей и тетеревов, которые занесены в Красную книгу Украины.
«Кабаль - владелец гостиницы «У Кабаля» (или «Снігові вершини») на Драгобрате. Его отель украшен чучелами убитых на охоте редких животных». Природу уничтожать нельзя, а тем более там, где проживает твоя семья.
Видно не зря Гетьман Украины отозвал с фронта лучшую 128-ую отдельную Закарпатскую горно-пехотную бригаду и возвратил её на место постоянной дислокации в Ужгороде. Военные вместе с полицией по ночам стали патрулировать улицы приграничных городов.
Сейчас контрабандисты Закарпатья временно «залегли на дно». Но надолго ли? Кабаль. Источник: https://censor.net.ua/p462740
а вообще то не нагнітай...
наркота...
контрабанда...
місні ментяри сліпі-глухі...
но прийшлі аваковці працюють...в місті Нацгвардія...чуть не воєнне положення
вже є заява що вимагають гроші...за відсутність документів при собі...а хто їх носить в мирному місті...
а так працюють...тільки що по дзвінку дізнався-в 15 км від Мукачева ограбили три будинки вчора...перед тим рядом в селі-два...наша аваковська міліція нас береже
має що хотів...
мало!
воспряла та шваль якраз тепер...
молися вже на ЗЕРО!
ня!