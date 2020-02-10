 Стрілянина в Мукачеві: Пораненого чоловіка сьогодні випишуть з лікарні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

Лікарі повідомили, що стан чоловіка стабільний, його життю нічого не загрожує.

Чоловіка виписано на вимогу пацієнта і його родичів. Він проходитиме подальше лікування в іншому медичному закладі.

Постраждалий зазнав кульового поранення в область тазу і перебував в реанімаційному відділенні.

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Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.