EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Суспільство
  2969  21
Все про:лікарня (269) Закарпаття (872) Мукачево (84) поранення (1630) стрілянина (1123)

 Стрілянина в Мукачеві: Пораненого чоловіка сьогодні випишуть з лікарні

Сьогодні, 10 лютого, виписується з міської центральної лікарні чоловік, який зазнав поранення в перестрілці в Мукачеві 7 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

Лікарі повідомили, що стан чоловіка стабільний, його життю нічого не загрожує.

Чоловіка виписано на вимогу пацієнта і його родичів. Він проходитиме подальше лікування в іншому медичному закладі.

Постраждалий зазнав кульового поранення в область тазу і перебував в реанімаційному відділенні.

Також читайте: Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174752
 
 
 Топ коментарі
 
Жителі Києва це кияни. А ти шукай "київців". Як знайдеш, то звертайся.
 показати весь коментар
 
Там у Мукачево керує Балога. Тому повно бандитів.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Там у Мукачево керує Балога. Тому повно бандитів.
 показати весь коментар
 
 
У Мукачево місцеві стріляють, а в Києві приїжджі.
 показати весь коментар
 
 
Жителі Києва це кияни. А ти шукай "київців". Як знайдеш, то звертайся.
 показати весь коментар
 
 
аякжеж...
легенда Карпат Стрілянина в Мукачеві: Пораненого чоловіка сьогодні випишуть з лікарні - Цензор.НЕТ 1703
тут він не при ділах...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
грыцко.а ти як тут оказавси? стрылялы...(с)
 показати весь коментар
 
 
Мы уже привыкли к сообщениям в новостях, что в Ужгороде, Мукачево и в других приграничных городах часто происходят разборки между преступными группировками и контрабандитскими кланами, на которых звучат автоматные очереди, взрываются и горят элитные легковые автомобили и гибнут люди. Закарпатье сейчас чем-то напоминает Донбасс.
Многие живут здесь, как и граждане Мелового, Луганской области, о котором ходит анекдот: «где кухня - в Украине, а туалет - в России?» за счёт контрабанды и переправки через границу нелегалов. Обитатели приграничных районов охотно переводят через границу группы нелегальных мигрантов из Пакистана, Афганистана, Шри-Ланки, Грузии и Молдовы. Получают за это от $100 до $200.
Другие ездят на заработки в Европу или в Россию и создают на чужбине вторую семью. Дети растут без отца. Семьи часто распадаются. Мужчины, живущие на две семьи, быстро стареют и рано умирают. Еще один вид заработка - торговля наркотиками.
В Венгрию и Словакию торговцы везут из Украины сигареты, муку, сахар, вино и конфеты, а назад маковую соломку, стакан которой у венгерских оптовиков стоит один доллар.
Жители поселка Деловое 19-ти и 17-ти лет, одетые в гидрокостюмы, планировали переместить в Румынию через реку Тису 10 пакетов, в которых находилось 9,2 тыс. пачек сигарет, но были обнаружены и задержаны пограничниками.
Местные лесорубы много лет методически вырубали леса на карпатских склонах. Древесину под «крышеванием» местных силовиков и Райадминистраций вывозили эшелонами и траками на продажу в Чехию и другие европейские страны. На вырученную валюту строили трехэтажные дома на побережье бурных горных рек.
После очередного наводнения жертвы водной стихии откачивают помпами талую воду из своих коттеджей и требуют от Киева восстановить их зАмки (ударение на букву «А») и заменить размокшую мебель.
Жители Карпат варварски относятся не только к лесам, но и к животному миру. Так, например, лесничий Государственного предприятия «Рахiвське лiсне дослідне господарство» пан Кабаль В.Ю. со своим сыном отстреливали рысей и тетеревов, которые занесены в Красную книгу Украины.
«Кабаль - владелец гостиницы «У Кабаля» (или «Снігові вершини») на Драгобрате. Его отель украшен чучелами убитых на охоте редких животных». Природу уничтожать нельзя, а тем более там, где проживает твоя семья.
Видно не зря Гетьман Украины отозвал с фронта лучшую 128-ую отдельную Закарпатскую горно-пехотную бригаду и возвратил её на место постоянной дислокации в Ужгороде. Военные вместе с полицией по ночам стали патрулировать улицы приграничных городов.
Сейчас контрабандисты Закарпатья временно «залегли на дно». Но надолго ли? Кабаль. Источник: https://censor.net.ua/p462740
 показати весь коментар
 
сейчас контрабандисты Закарпатья временно «залегли на дно
а вообще то не нагнітай...
 показати весь коментар
 
ті ж леньовці що стрілялись з ПС...
наркота...
контрабанда...
місні ментяри сліпі-глухі...

но прийшлі аваковці працюють...в місті Нацгвардія...чуть не воєнне положення

вже є заява що вимагають гроші...за відсутність документів при собі...а хто їх носить в мирному місті...
а так працюють...тільки що по дзвінку дізнався-в 15 км від Мукачева ограбили три будинки вчора...перед тим рядом в селі-два...наша аваковська міліція нас береже Стрельба в Мукачево: Раненого мужчину сегодня выпишут из больницы - Цензор.НЕТ 8345
 показати весь коментар
 
Ранение в область таза... Не убежал, значит... А пытался.
 показати весь коментар
 
Петро Олексійович за 5 років не розібрався з тими бандитами, - не встиг просто. От якби ще 5 років - то стопудово навів би кругом лад. )
 показати весь коментар
 
і Фрейд туди ж...
воспряла та шваль якраз тепер...
молися вже на ЗЕРО!
Стрілянина в Мукачеві: Пораненого чоловіка сьогодні випишуть з лікарні - Цензор.НЕТ 1037 ня! Стрілянина в Мукачеві: Пораненого чоловіка сьогодні випишуть з лікарні - Цензор.НЕТ 1900
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору