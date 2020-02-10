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 Політика України
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Все про:заробітна плата (674) Нафтогаз (721) премія (160) приватизація (190) Коболєв (213)

 "Після анбандлінгу нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він коштує масу грошей", - Коболєв

На цей момент нічого не заважає приватизації "Нафтогазу".

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" приніс п'ять мільярдів. Те, що ці гроші на рахунках і були виграні, а не програні, як це було у наших попередників, які віддали три мільярди доларів "Росукренерго", в принципі допомагають реалізувати всі три завдання. Як тільки менеджер державної компанії залишиться без зарплат, порівнянних з іноземцями на аналогічних посадах, як тільки не буде правильної компенсаційної політики, ось ці три цілі проваляться. Політикам часто доводиться вибирати не між хорошим рішенням і поганим рішенням. Є рішення складне і ще набагато гірше. Мистецтво політика – вибирати складне рішення. Визнаю, що пояснення цього питання середньостатистичній людині, яка отримує набагато менше, досить таки складне завдання. Але не вирішивши це завдання, досягти трьох цілей, яких хочуть від політиків виборці, буде дуже складно. Особливо цілі боротьби з корупцією, перебдовсім. Але мені здається, що у нас є дуже хороший рецепт виходу для влади із цієї ситуації. Ми його запропонували. Після анбандлінгу нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він коштує масу грошей", - заявив Коболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" готує нові позови проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж та Антимонопольний комітет ЄС, - Вітренко

"Частково, повністю (приватизувати. - Ред.), як виберуть. І закінчиться дискусія про зарплати в "Нафтогазі". Компанія приносить дуже багато грошей в бюджет. Це факт, більше за інших. Всі кажуть: "Вона приносить гроші, але нам не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, тому що це державна компанія". Ніхто ж не обговорює зарплати в ДТЕК. Якщо держава хоче зберегти донора бюджету, зняти дискусію про зарплати, поліпшити корпоративне управління, щоб, можливо, отримати ще більше грошей, і одноразово отримати істотну суму від цієї компанії – є дуже простий спосіб. Ми давно пропонуємо як мінімум міноритарний пакет випустити на біржу. Якщо результат сподобається, продати і все інше. "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки. Всі монопольні функції з компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок, і закрийте дискусії", - додав він.

За словами Коболєва, контракт із "Газпромом" в разі приватизації, "можна буде спробувати перевести безпосередньо на нового оператора".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174751
 
 
 Топ коментарі
 
Пропоную віддати Нафтогаз Коломойському - він заслужив.
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Е-еее, свободою не натопиш! А от платіжками можна трохи руки погріть.
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І на хліб не намажеш.(залізний аргумент зебілів)
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порою часто анбандлинг рожает вслед за собою анбыдлинг
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Продається країна. У занедбаному стані. Дорого.
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Ну тогда надо будет уже не собаку а почки или печень продавать ,может быть сердце ... "После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег", - Коболев - Цензор.НЕТ 4418
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Та його треба Р О З І Г Н А Т И НАХ!
Зовсім НЕ ПОТРІБНА прокладка!!
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Ну хорошо , разгонишь ты их , а где тогда будешь покупать газ ? При том учти , что производитель ( добытчик газа ) в рознице торговать газом не намерен . "После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег", - Коболев - Цензор.НЕТ 5069 .
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а он считает, что "газ па канституции принадлежит народу" и значит какой-то дурень ему обязан бесплатно газу накачать из-под земли
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Не бесплатно а в заимозачёт из бюджета Украины! Они добывают а государство доплачивает им разумную разницу для сохранение рентабельности добычи, раз они частные. С электроэнергией зеленой как то могут решать. Но народ должен быть способен оплатить тариф сам и без субсидий.
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газ кстати почти на 25% подешевел ты в курсе?
я тоже думаю, если бы остался петр с гройсманом
то в такую теплую зиму он бы подешевел минимум вдвое
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Это решение стольгольмсского суда , а не 3енелейсских
..
0статки работы пороха
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а с яценюком газ бы стоил 80 долл. .....точно!...он давно говорил!...каких людей просрали-и...
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Почём коболев для народа? За газ сам Бог велел породистыми кобелями расплачиваться.
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КОБЕЛЁВ- ЭТО ПОРОДИСТАЯ СОРТИРНАЯ КРЫСА !
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Пропоную віддати Нафтогаз Коломойському - він заслужив.
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У власти в Украине ублюдки! Украина вставай!
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В Украине у власти всегда ублюдки. Украина уже встала и сидит на чемоданах.
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Мои мечты уже ни на что повлиять не могут. Сегодня был на вокзале. Каждые 15 минут уходит на Польшу полный автобус. В основном молодёжь. Чем дыру в пенсионном фонде закрывать будете, гетьманы? Шароварами?
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Так ты тоже на польшу *****, *****, я надеюсь? Что касается дыры, то денег в Украине очень много, по правительство показывает всегда только 20-25% их объёма - остальное уходит за бугры. Поэтому пенсии они будут выдавать всегда, чтоб не было бунта. И если ты этого козломордый не понимаешь, то соси и дальше у ***** и думай, шо умнешь.
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Это хорошо, что ты такой оптимист - даже в жопе должен быть патриот.
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Кристиан Клавье - не шут, а талантливый актер: посмотрите сериал "Наполеон"! В отличии от Блазня.
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Очень талантливый актер!
Фильм "Визитеры", например (из него, как мне кажется, и фото выше).
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Po mojemu jesli celovek kotory rukovodit Naftgazom nemozet nicego predlozyt umnej krome prodazi drugim, ego samogo nado uvolit v pervuju ocered.
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Мнение бибуса не интересно. Брысь, лапоть, отсюда!
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Ja znaju,no budet tak sto potom nado budet vykupat obratno stex kotorym prodali.Takyje kak naftgaz dolzno byt gosudarstvenim.OLo loido budet paltyt dva raza doroze za gaz,vam xoroso togda vase delo "Після анбандлінгу нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він коштує масу грошей", - Коболєв - Цензор.НЕТ 4684
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Все правильно говорит, не готовы платить адекватные деньги даже при отличном результате, значит два варианта: или возвтрат к чиновникам с 3 тыщи зарплатой и дотированием из бюджета или приватизация и закрыть эту тему.
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С каких это пор слово украсть называют приватизировать?
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А ЧТО МЕШАЕТ ПОСАДИТЬ НА ПАРАШУ УБЛЮДКА КОБЕЛЁВА ? ЛЕТ НА 10- 15 , С КОНФИСКАЦИЕЙ ПАМПЕРСОВ ЕГО МАМАШКИ !
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Не, лучше с тибя на площади, для начала содрать шкуру жывьём. Во потеха будет! И что мешает?
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А знает в чём заключается исконный, неистребимый, коренной совок?
В том, что ЛЮБАЯ БОЛЬШАЯ зарплата - украденные у народа деньги. Не верите?
Спросите ЛЮБОГО!
Трудом праведным не наживёшь палат каменных!
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А что такое есть совок? Объясните пожалуйста
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совок есть тупое быдло, не имеющее ни малейшего представления о макро и микро экономических процессах да и вообще ни о чем, но уверенное, что все и обо всем оно знает и понимает лучше всех, мечтающее расстрелять всех, у кого зарплата больше, чем у него, вздыхающее по "порядку, который был при сралине"
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кровавый диктатор и тиран, убийца миллионов людей, глубоко почитаемый совками, которых он в основном и убивал
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А про решту людей, що працюють на державу та отримують зарплатню з бюджету най лохи думають? Вчителя, лікарі... Чи тільки обрані мають отримувати зарплатню "як в Європах"?
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До влади привели рейдерів. Тепер вони швиденько розпродають Україну
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Спешу вас обрадывать лохи Этот розовощекий петух ставит себе в засмлугу что оно вернуло из раши наши лохов деньги уплаченые за газ Прибыль которую получает этот нафтогаз зто деньги вас лохов переплачивающих за газ в три раза Розведка и новые скважины тоже за ваш счет производятся и передаются в частное владение Вот так просто на шару прередаются ведь этот розовощекмй петух взяток от счастливых владельцев не берет Стесняется он же гривневый милиардер
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а вы в курсе, што знаки препинания не просто так придумали? как и прививки, книги и систему корпоративного управления? да, и те, кто все это придумал - они изобретают и производят автомобили, компьютеры, айфоны и прочее. А дикари безмозглые ничего сами сделать не могут, но купив тойоту, бмв или айфон, сделанные умными и образованными людьми из другого мира, считают себя тоже частью этого мира, даже более того - считают себя даже выше этого всего, потому что - то все какие-то лохи, а я весь такой крутой, на бэхе евробляхе, счас научу тут вас всех.
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Приватизировать? Та пошли вы в опу! Вы уже облэнерго напреватизировали, теперь там творится полная дичь.
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Убрати цю прокладку і буде ще більше грошей в бюджет.
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если с Нафтогазу убрать все монопольные функции, то цена ему будет НОЛЬ.
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На сегодняшний день газ упал в цене до 107,7 долларов за 1000 кубов. Так что Кобелина, где переращет цены?!
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Чиновник-миллиардер с космической зарплатой на гос.службе объясняет нищим лохам в нищей стране,что если ему уменьшат зарплату,то лохам станет ещё хуже!
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Ненавижу эту тварь .
Вот этого кобелева .
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Та ты зараза,там хорошо присосалась...Массу денег у Украины уже высосала...
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где зеленский..на экскурсиях самых дорогих в мире..чем вам тимошенко мешала как президент хоть газик бы прикрутила шо шо а она слово держит..выбрали так он нет шоб окружить себя адекватами останется в истории короче всё дерьмо на него папики повесят не на этих подростков..хотя историю за нас напишут другие мы реально на грани..всякие правили но сейчас олигофрэны талант надо иметь таких понаходить ВОВА НЕ ЛОХ
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******! Растащили олигархи-шакалы Украину по кускам.
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пора уже и этого, и дтек и остальных паразитов-коррупционеров как в Китае. Тойво...
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