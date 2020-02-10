 "Після анбандлінгу нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він коштує масу грошей", - Коболєв

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" приніс п'ять мільярдів. Те, що ці гроші на рахунках і були виграні, а не програні, як це було у наших попередників, які віддали три мільярди доларів "Росукренерго", в принципі допомагають реалізувати всі три завдання. Як тільки менеджер державної компанії залишиться без зарплат, порівнянних з іноземцями на аналогічних посадах, як тільки не буде правильної компенсаційної політики, ось ці три цілі проваляться. Політикам часто доводиться вибирати не між хорошим рішенням і поганим рішенням. Є рішення складне і ще набагато гірше. Мистецтво політика – вибирати складне рішення. Визнаю, що пояснення цього питання середньостатистичній людині, яка отримує набагато менше, досить таки складне завдання. Але не вирішивши це завдання, досягти трьох цілей, яких хочуть від політиків виборці, буде дуже складно. Особливо цілі боротьби з корупцією, перебдовсім. Але мені здається, що у нас є дуже хороший рецепт виходу для влади із цієї ситуації. Ми його запропонували. Після анбандлінгу нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він коштує масу грошей", - заявив Коболєв.

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"Частково, повністю (приватизувати. - Ред.), як виберуть. І закінчиться дискусія про зарплати в "Нафтогазі". Компанія приносить дуже багато грошей в бюджет. Це факт, більше за інших. Всі кажуть: "Вона приносить гроші, але нам не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, тому що це державна компанія". Ніхто ж не обговорює зарплати в ДТЕК. Якщо держава хоче зберегти донора бюджету, зняти дискусію про зарплати, поліпшити корпоративне управління, щоб, можливо, отримати ще більше грошей, і одноразово отримати істотну суму від цієї компанії – є дуже простий спосіб. Ми давно пропонуємо як мінімум міноритарний пакет випустити на біржу. Якщо результат сподобається, продати і все інше. "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки. Всі монопольні функції з компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок, і закрийте дискусії", - додав він.

За словами Коболєва, контракт із "Газпромом" в разі приватизації, "можна буде спробувати перевести безпосередньо на нового оператора".