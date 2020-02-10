 Крамп-Карренбауер відмовилася бути наступним канцлером Німеччини

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам офіційний представник ХДС, його цитує газета Welt.
Про своє рішення Крамп-Карренбауер повідомила президії партії вранці в понеділок, рішення стало наслідком внутрішньополітичного скандалу в Тюрінгії.
За її словами, "частини ХДС не до кінця прояснили свої відносини з "Альтернативою для Німеччини" та "лівими".
Сама Крамп-Карренбауер виступає категорично проти співпраці з правою "Альтернативою" і "лівими".
Уже видно, что китайцы мутят со статистикой. На графике
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
кривая числа заболевших с экспоненты выходит через точку перегиба на "полочку", демонстрируя замедление эпидемии. И кривая числа выздоровевших ведет себя также, синхронно по времени. А на самом деле кривая числа выздоровевших должна повторять поведение кривой числа заболевших с задержкой на средний период болезни от выявления до выздоровления (нас убеждают что это две недели) и текущими значениями ниже кривой заболевших на число умерших.
То есть одну или обе кривые нам тупо фальсифицируют. (кривую заболевших за пределами Китая по понятным причинам не трогают)
PS. Я уже думал, может боженька их так за Гонконг наказывает, чтобы было чем им заниматься вместо избиений студентов
😀