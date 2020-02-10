 Крамп-Карренбауер відмовилася бути наступним канцлером Німеччини

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам офіційний представник ХДС, його цитує газета Welt.

Про своє рішення Крамп-Карренбауер повідомила президії партії вранці в понеділок, рішення стало наслідком внутрішньополітичного скандалу в Тюрінгії.

За її словами, "частини ХДС не до кінця прояснили свої відносини з "Альтернативою для Німеччини" та "лівими".

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Сама Крамп-Карренбауер виступає категорично проти співпраці з правою "Альтернативою" і "лівими".