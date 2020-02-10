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Все про:Німеччина (1388) Крамп-Карренбауер (8)

 Крамп-Карренбауер відмовилася бути наступним канцлером Німеччини

Глава Християнсько-демократичного союзу і міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер не висуватиме свою кандидатуру на посаду канцлера ФРН і відмовиться від посади партійного лідера.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам офіційний представник ХДС, його цитує газета Welt.

Про своє рішення Крамп-Карренбауер повідомила президії партії вранці в понеділок, рішення стало наслідком внутрішньополітичного скандалу в Тюрінгії.

За її словами, "частини ХДС не до кінця прояснили свої відносини з "Альтернативою для Німеччини" та "лівими".

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Сама Крамп-Карренбауер виступає категорично проти співпраці з правою "Альтернативою" і "лівими".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174750
 
 
 Топ коментарі
 
не, думаю, после ухода фрау Рибентроп на христианских демократов столько засранного данной фрау белья вывалится, что никто это гавно нюхать и стирать не хочет
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І тоді прийде злий дух... Його им'я - Крампус. (с)
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"левые" , "правые" ... Меркель заблудилась .
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Немцы любят колбаски, а не винегретту. Крамп-Карренбауэр отказалась быть следующим канцлером Германии - Цензор.НЕТ 3390
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не, думаю, после ухода фрау Рибентроп на христианских демократов столько засранного данной фрау белья вывалится, что никто это гавно нюхать и стирать не хочет
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Привет. Хотел с Вами пообсуждать это

Уже видно, что китайцы мутят со статистикой. На графике
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

кривая числа заболевших с экспоненты выходит через точку перегиба на "полочку", демонстрируя замедление эпидемии. И кривая числа выздоровевших ведет себя также, синхронно по времени. А на самом деле кривая числа выздоровевших должна повторять поведение кривой числа заболевших с задержкой на средний период болезни от выявления до выздоровления (нас убеждают что это две недели) и текущими значениями ниже кривой заболевших на число умерших.

То есть одну или обе кривые нам тупо фальсифицируют. (кривую заболевших за пределами Китая по понятным причинам не трогают)
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Именно так, если брать лаг 2 недели то сейчас общее число выздоровевших и умерших должно быть под 8 тысяч а не 3200, куда почти 5 тысяч "пропало" - хз. Вообще статистика похожа на статистику Дубилета с его супер коэффициентов 0,888 - добавляем около 3000 в день с тенденцией на снижение, типа перелом в апогее на кривой Гауса произошел и пошла позитивная тенденция - вирус обуздан но идет ярая борьба и результат не известен (что даст возможность сохранить лицо, если ситуация окажется **********), ну и плюс-минус 80-90 смертей, типа тоже стабилизировалось, но перелома нет. Просто китайцы не такие дубилеты, как наши, видать статистику в школе учили, а потому явно не палятся. Но вот куда около 5000 чел делось (которые не умерли и не выздоровели, если оценивать официальную версию течения болезни) - не понятно. Хотя может реальный период лечения длинный и непредсказуемый. Но склоняюсь к тому, что тупо рисуют не слишком страшные но внешне правдоподобные цифры. Причина, почему так думаю - по из же отчетам, спасают тех кто на ИВЛ, не думаю что даже китай столько аппараторв ИВЛ может одномоментно найти
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в той табличке, что они светят, самый некоррелируемый показатель это смерти и выздоровевшие в Китае. Смертность к выздоровевшим у всех остальных от 1/30 до 1/250, а вот у китайцев 1/3. Мертвых трудно спрятать. Выздоровевших трудно придумать в рамках официально озвученной ранее статистики заболевших и официальной версии течения болезни. Потому, думаю, заболевших намнооооого больше, ну и может не всех записывают в смерть от вируса, чтобы уже совсем не шокировать. Понимаю, что медицина в Китае не справляется и потому соотношение будет хуже, но не настолько же. Потому, как мне кажется, будут умирать еще много, пока не найдут эффективное медикаментозное лечение без использования ИВЛ, статистику будут давать не сильно пугающую, насколько это можно. Иначе карточный домик Китая сложится на раз, им не то что до новых авианосцев будет, жрать нечего будет.

PS. Я уже думал, может боженька их так за Гонконг наказывает, чтобы было чем им заниматься вместо избиений студентов
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"левые" , "правые" ... Меркель заблудилась .
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Аннегрет Крамп-Карренбауер принципова людина і повна протилежність СН.
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І тоді прийде злий дух... Його им'я - Крампус. (с)
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Забирайте Зеленского - он не откажется.
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это она дальновидно сделала, ведь следующим канцлером германии стопудовво будет лучши йпредставитель германской партии квартал-95
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Ну с такой Хфамилией надо быть канцлером в Игре Престолов ...
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Еще в Германдии выберут какого-то рыжего урода. И всё капец
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Меркельша такого там за роки накрутила,тепер не кожний погодиться взятись.
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а что кто-то в ХДС не прочь дружить с современными фашистами в Германии, или мадам хочет, а кто-то в ХДС не хочет..., не понятно...
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Во как оно бывает,несогласная она,совИсть её замучЕла.У нас энто только дафай и сидельцы и олигархи гос службы и ......... .Не та у их демократия,не та.
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