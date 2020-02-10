 Казахстан має намір розвивати сміттєпереробку спецтарифом на вироблювану електроенергію, в Україні 93% ТПВ їде на звалища

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі плани були озвучені на презентації проєкту Екологічного кодексу (ЕК) і відповідних поправок в законодавство в мажилісі парламенту Казахстану, передає Курсив.

За словами міністра екології, геології та природних ресурсів Магзума Мірзагалієва, нині на 3,5 тис. полігоніах країни накопичено понад 120 млн тонн ТПВ, щорічно утворюється понад п'ять мільйонів тонн. З 2016 року спостерігається зростання переробки ТПВ з 2,5% до 14%, однак зрозуміло, що цього мало. З метою скорочення обсягів утворених ТПВ пропонується впровадження механізму waste to energy, що передбачає спалювання відходів з подальшим отриманням електроенергії і тепла та передачею в мережу за аналогією з поновлюваними джерелами енергії.

За його словами, такий механізм добре себе зарекомендував у Європі, де працює близько 150 сміттєспалювальних заводів. Міністр зазначив, що спалювання скупченого в Казахстані сміття дозволить скоротити обсяги відходів до 30% до 2025 року і залучити приватні інвестиції.

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Разом з тим, повідомив Мірзагалієв, висловлюються побоювання щодо впровадження механізму waste to energy, пов'язані з можливим утворенням викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, утворених у разі недостатнього обладнання заводів газоочисткою. У зв'язку з цим планується впровадження в Казахстані жорстких обмежень щодо дотримання вимог до викидів, аналогічних європейським директивам.

Міністр зазначив, що сьогодні в Казахстані немає сміттєпереробки.

"У нас є сміттєсортування, десь краще, десь гірше, але сміттєпереробки у нас немає взагалі на сьогодні. Інвестор не йде, тому що дуже низькі тарифи. Сьогодні в середньому тариф на вивезення сміття - 200 тенге (близько 13 грн - авт .) з населення. При цьому, наприклад, по місту Алмати, в якому ви знаєте, не менше двох мільйонів живе, платять (за вивезення сміття) всього близько 580 тис. осіб", - сказав він.

На його думку, щоб залучити інвесторів в сектор, необхідно підвищити тарифи в багато разів, з 200 до 1,5-2 тис. тенге (100-130 грн - авт.), Що є непідйомним для населення.

"Тобто з проблеми низьких тарифів потім випливає питання того, що інвестори ніколи не прийдуть. Об'єктивно підняти тарифи в рази, в десятки разів неможливо. Тому пропонується такий механізм (залучити інвесторів в створення сміттєспалювальних заводів)", - сказав Мірзагаліев.

У свою чергу представник департаменту розвитку електроенергетики міністерства енергетики Міржан Сасретов назвав депутатам тариф на електроенергію, яка буде вироблятися за рахунок спалювання сміття і поставлятися в загальну мережу за прикладом ВДЕ.

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"За спалювання сміття тариф дорівнюватиме 102 тенге (25 євроцентів) за 1 кВт/год на сміттєвих заводах і зараз хочуть застосувати механізм оплати як поновлюваних джерел енергії", - сказав він.

Нагадаємо, що Україна має схожу ситуацію з переробкою ТПВ. Щорічно Україна генерує 14 млн тонн побутових відходів. 5,6% ТПВ отруюються на переробку, 1,4% на спалювання, інші 93% - їдуть на звалища і полігони. За приблизними розрахунками в країні налічується 40 тисяч полігонів і звалищ, 33 тисячі з яких є несанкціонованими.