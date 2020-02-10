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 Економіка, За кордоном
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Все про:Казахстан (113) сміттєпереробка (68) Електрика (328)

 Казахстан має намір розвивати сміттєпереробку спецтарифом на вироблювану електроенергію, в Україні 93% ТПВ їде на звалища

Інвесторів у будівництво сміттєспалювальних заводів у Казахстані залучать гарантованим постачанням твердих побутових відходів (ТПВ), а також високими тарифами на вироблювану ними електроенергію з гарантованою її купівлею за прикладом відновлюваних джерел енергії. Спецтариф становитиме близько 25 євроцентів за 1 кВт/год.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі плани були озвучені на презентації проєкту Екологічного кодексу (ЕК) і відповідних поправок в законодавство в мажилісі парламенту Казахстану, передає Курсив.

За словами міністра екології, геології та природних ресурсів Магзума Мірзагалієва, нині на 3,5 тис. полігоніах країни накопичено понад 120 млн тонн ТПВ, щорічно утворюється понад п'ять мільйонів тонн. З 2016 року спостерігається зростання переробки ТПВ з 2,5% до 14%, однак зрозуміло, що цього мало. З метою скорочення обсягів утворених ТПВ пропонується впровадження механізму waste to energy, що передбачає спалювання відходів з подальшим отриманням електроенергії і тепла та передачею в мережу за аналогією з поновлюваними джерелами енергії.

За його словами, такий механізм добре себе зарекомендував у Європі, де працює близько 150 сміттєспалювальних заводів. Міністр зазначив, що спалювання скупченого в Казахстані сміття дозволить скоротити обсяги відходів до 30% до 2025 року і залучити приватні інвестиції.

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Разом з тим, повідомив Мірзагалієв, висловлюються побоювання щодо впровадження механізму waste to energy, пов'язані з можливим утворенням викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, утворених у разі недостатнього обладнання заводів газоочисткою. У зв'язку з цим планується впровадження в Казахстані жорстких обмежень щодо дотримання вимог до викидів, аналогічних європейським директивам.

Міністр зазначив, що сьогодні в Казахстані немає сміттєпереробки.

"У нас є сміттєсортування, десь краще, десь гірше, але сміттєпереробки у нас немає взагалі на сьогодні. Інвестор не йде, тому що дуже низькі тарифи. Сьогодні в середньому тариф на вивезення сміття - 200 тенге (близько 13 грн - авт .) з населення. При цьому, наприклад, по місту Алмати, в якому ви знаєте, не менше двох мільйонів живе, платять (за вивезення сміття) всього близько 580 тис. осіб", - сказав він.

На його думку, щоб залучити інвесторів в сектор, необхідно підвищити тарифи в багато разів, з 200 до 1,5-2 тис. тенге (100-130 грн - авт.), Що є непідйомним для населення.

"Тобто з проблеми низьких тарифів потім випливає питання того, що інвестори ніколи не прийдуть. Об'єктивно підняти тарифи в рази, в десятки разів неможливо. Тому пропонується такий механізм (залучити інвесторів в створення сміттєспалювальних заводів)", - сказав Мірзагаліев.

У свою чергу представник департаменту розвитку електроенергетики міністерства енергетики Міржан Сасретов назвав депутатам тариф на електроенергію, яка буде вироблятися за рахунок спалювання сміття і поставлятися в загальну мережу за прикладом ВДЕ.

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"За спалювання сміття тариф дорівнюватиме 102 тенге (25 євроцентів) за 1 кВт/год на сміттєвих заводах і зараз хочуть застосувати механізм оплати як поновлюваних джерел енергії", - сказав він.

Нагадаємо, що Україна має схожу ситуацію з переробкою ТПВ. Щорічно Україна генерує 14 млн тонн побутових відходів. 5,6% ТПВ отруюються на переробку, 1,4% на спалювання, інші 93% - їдуть на звалища і полігони. За приблизними розрахунками в країні налічується 40 тисяч полігонів і звалищ, 33 тисячі з яких є несанкціонованими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174746
 
 
 Топ коментарі
 
40 тысяч полигонов и свалок ? Если зеля хочет продавать землю , то пусть начнет с этого .
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Взагалі то проблема з сміттям вже вирішена. Спитай.те у Садового як це зробити.
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І без всіляких нянь? От лохи! Казахстан намерен развивать мусоропереработку спецтарифом на вырабатываемую электроэнергию, в Украине 93% ТБО едет на свалки - Цензор.НЕТ 5882
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Понятное, дело Зеленая энергетика самая дорогая в мире это в Украине. А если еще и мусор добавят????
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Мусор в Украине давно нужно перерабатывать. Вот только правительству и депутатам это 100 лет не нужно, они не думают об экологии, о том, что весь мир думает. Оно думает о проститутках по 100 долларов и справляет свои сексуальные потребности в зале Рады. Уверена, что эти денегераты не думают сейчас о шторме Киара, который накрыл уже Европу и возможно скоро будет в Украине, не готовятся к этому. Думают об одном - как бы что продать, потому что все бабло разворовали и нечем пенсии платить.После этой зеленой саранчи в Украине уже ничего не останется в госсобственности.
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Взагалі то проблема з сміттям вже вирішена. Спитай.те у Садового як це зробити.
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40 тысяч полигонов и свалок ? Если зеля хочет продавать землю , то пусть начнет с этого .
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Ага, жиды выкупят и ты им платить станешь шоб свой мусор туда вывозить, шах и мат.
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В Украине никто не хочет решать эту проблему. Загадили все и везде.
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не рентабельно
количество мусора сокращается прямо пропорционально падению уровня жизни граждан
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Подобные разработки института Патона и испытания оборудования проходили в Украине еще 30 лет назад .
Только газовая мафия всё хоронит. Чтоб идиоты их газ покупали
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видели сколько ТБО вывозится с каждой новостройки жильцами? И не на полигон отходов, а сразу за черту города?!
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Так шо - Украина в Казахстан свой мусор повезёт 😀😀😀
Вот на хрена эта новость , если ЕСТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ЗАПАДНЫЕ ПРИМЕРЫ?
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Про вырабатываемую энергию - там той энергии хвалит на отопление одного микрорайона. Так шо, казахам втюхают коммуналку по бешенным ценам?
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V ******* takoj jest vot marte uze zarabotajet.200 tysiac ton musora Казахстан має намір розвивати сміттєпереробку спецтарифом на вироблювану електроенергію, в Україні 93% ТПВ їде на звалища - Цензор.НЕТ 5325 v god zygajet.40% otoplenija dlia goroda i 20% elektricestvo budet delat
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tam filtry budet sobirat otxodi vyvozit v Norvegiju im nuzno gde to takoje.Francuzi tut delali filtry govoriat net problem s ogreznenijem mnogo zacity i tak daleje,poxozy rabotajet ******** uze 5 let
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У меня сейчас такая проблема остро стоит! На рейде мусоровозов нет, а мусор копится... Ну и мухи, в количествах. За борт ночью? Рука не поднимается. Попробовали сжечь. Результат- много дыма, из порта стали запрашивать- всё ли у нас в порядке? Придется ночью, опять же... Пора домой таки. Надоела жара и безделье.
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Да, вот где скрепоносный страдалец Кузя бы вам пригодился.
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мусоросжигающая ТЭЦ дело долгое , дорогостоящее и потому малодоходное.Иностранцы наши свалки освоили иначе.В свалке высотой 30 м бурятся скважины из которых метан идет на газопоршневой электрогенератор. Представляет собой небольшое помещение запертое на ключ.Инвестор не нарадуется.
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Строительство таких заводов в Украине нереально.
Аваков немедленно подгонит свои нацжены якобы бороться за экологию, а на деле - требовать откаты.
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так и никто не собирается строить. по чужим областям втихаря развозить дешевле.
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В Киеве в двух местах уже пытались строить.
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спасибо Петру Алексеичу за безвиз. Теперь миллионы украинцев мусорят за границей.
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зебилы уже не знают как набросить на Пороха
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