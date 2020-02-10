 Його лікують, він забезпечений усім необхідним. Видимих ознак, симптомів у нього немає, - посольство в Японії про стан українця, який заразився коронавірусом

Про це повідомили в Посольстві України в Японії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Японська сторона офіційно підтвердила лише один випадок серед наших громадян. Українець перебуває зараз у госпіталі під спостереженням лікарів. Його лікують, і він забезпечений всім необхідним. Почувається він добре, і у нього, в принципі, видимих ознак, симптомів вірусу немає", - зазначили дипломати і додали, що в українця і не було скарг.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зараження громадянина України коронавірусом на лайнері Diamond Princess у Японії.
"...
- Говорю тебе, как рукой сняло. Спины не мог разогнуть. А на другой день после градусника полегчало. Опять же и голова две недели болела: как вечер, так и сверлит темя, сверлит... А теперь, с градусником, хоть бы ты что!
- До чего наука доходит!
- Только неудобство чрезвычайное при работе. Да я уж приловчился. Бинтом его привязал под мышку, он и сидит там, сукин сын.
- Дай мне поносить.
- Ишь ты, хитрый!
Источник: http://bulgakov.lit-info.ru/bulgakov/proza/rasskaz/chelovek-s-gradusnikom.htm"
а тут самолетами прут...и просто температуру меряют...и разносите дальше...
ну? и как это понимать???
наверняка не турист, а кто то из обслуги
чтобы имидж Украины не ронять?