 Його лікують, він забезпечений усім необхідним. Видимих ознак, симптомів у нього немає, - посольство в Японії про стан українця, який заразився коронавірусом

Про це повідомили в Посольстві України в Японії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Японська сторона офіційно підтвердила лише один випадок серед наших громадян. Українець перебуває зараз у госпіталі під спостереженням лікарів. Його лікують, і він забезпечений всім необхідним. Почувається він добре, і у нього, в принципі, видимих ​​ознак, симптомів вірусу немає", - зазначили дипломати і додали, що в українця і не було скарг.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зараження громадянина України коронавірусом на лайнері Diamond Princess у Японії.

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