EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  1382  23
Матеріали за темою:
Все про:вірус (221) українці (1710) Японія (218) лікування (300)

 Його лікують, він забезпечений усім необхідним. Видимих ознак, симптомів у нього немає, - посольство в Японії про стан українця, який заразився коронавірусом

Посольство України повідомило про стан здоров'я інфікованого українця з круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії.

Про це повідомили в Посольстві України в Японії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Японська сторона офіційно підтвердила лише один випадок серед наших громадян. Українець перебуває зараз у госпіталі під спостереженням лікарів. Його лікують, і він забезпечений всім необхідним. Почувається він добре, і у нього, в принципі, видимих ​​ознак, симптомів вірусу немає", - зазначили дипломати і додали, що в українця і не було скарг.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зараження громадянина України коронавірусом на лайнері Diamond Princess у Японії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВООЗ Гебреєсус про ситуацію з коронавірусом: "Можливо, ми бачимо лише верхівку айсберга"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174745
 
 
 Топ коментарі
 
От же ж, любители геморроя.. Видимых признаков нет, а они лечат. У нас Скалецкая температуру всем померяла и не парится.
 показати весь коментар
 
Видимых признаков симптомов вируса нет . Это ещё больше напрягает .
 показати весь коментар
 
ну вот...симптомов нет.....а вирус есть...
а тут самолетами прут...и просто температуру меряют...и разносите дальше...
ну? и как это понимать???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Интересно, как его лечат от вирусного заболевания? Хотелось бы узнать методу..
 показати весь коментар
 
 
Время , надежда , терпение и молодость - лучшие лекарства
 показати весь коментар
 
 
говорят, лекарствами от простуды и ВИЧ (???) от такая комбинация ...аж жуть...
 показати весь коментар
 
 
Езжай к нему, из первых уст получишь информацию. Его лечат, он обеспечен всем необходимым. Видимых признаков, симптомов у него нет, - посольство в Японии о состоянии заразившегося коронавирусом украинца - Цензор.НЕТ 7514
 показати весь коментар
 
Видимых признаков симптомов вируса нет . Это ещё больше напрягает .
 показати весь коментар
 
 
В январе 10 дней проторчал под капельницами с "обычной" пневмонией... без каких-либо вообще симптомов. Дыхание полное чистое, темп. 36,5 (правда перед этим пару дней под 40). Только постукивание пальчиками участкового и КТ там что-то показало (допотопный ренген в больнице - нет). Дохтора сказали - не выкобенивайся, принимай антибьётики... и в вену, и в зад... Такая микробиология пошла... не выдает свое присутствие в организьме...
 показати весь коментар
 
а ведь, если бы постоянно крычал сугс и проклинал агрессора, то излечение стало бы мгновенным
 показати весь коментар
 
От же ж, любители геморроя.. Видимых признаков нет, а они лечат. У нас Скалецкая температуру всем померяла и не парится.
 показати весь коментар
 
 
" У нас на станции рабочий в летучке заболел, врач к нему приехал, поставил градусник да и забыл про него, уехал на дрезине, а больной так, с градусником, и остался."

"...
- Говорю тебе, как рукой сняло. Спины не мог разогнуть. А на другой день после градусника полегчало. Опять же и голова две недели болела: как вечер, так и сверлит темя, сверлит... А теперь, с градусником, хоть бы ты что!
- До чего наука доходит!
- Только неудобство чрезвычайное при работе. Да я уж приловчился. Бинтом его привязал под мышку, он и сидит там, сукин сын.
- Дай мне поносить.
- Ишь ты, хитрый!

Источник: http://bulgakov.lit-info.ru/bulgakov/proza/rasskaz/chelovek-s-gradusnikom.htm"
 показати весь коментар
 
 
Фігня той Булгаков. в совєтські врємєна десь читав, що в аптеках стали дефіцитом ртутні термометри (а раніше про інші ніхто й не чув). виявилося: бабське радіо рознесло, що ртуть у тих термометрах має цілющу силу. І тупі домохазяйки відламували ту ампулку з ртуттю і клали в кроватку до малюка. Кажуть мов заспокоюється і нежить чи ще що там проходить. Про це писала офіційна преса ( а тоді другої й не було).
 показати весь коментар
 
 
ну вот...симптомов нет.....а вирус есть...
а тут самолетами прут...и просто температуру меряют...и разносите дальше...
ну? и как это понимать???
 показати весь коментар
 
 
Такое внимание зараженному украинцу, как будто по итогу его будет встречать сам зеленских Его лечат, он обеспечен всем необходимым. Видимых признаков, симптомов у него нет, - посольство в Японии о состоянии заразившегося коронавирусом украинца - Цензор.НЕТ 4300
 показати весь коментар
 
 
а чего молчат о том чем он там занимался
наверняка не турист, а кто то из обслуги
чтобы имидж Украины не ронять?
 показати весь коментар
 
Повезло українському пацієнту що він в Японії - в Україні він би вже "дуба дав"!!!
 показати весь коментар
 
 
С 10 февраля в Хабаровске из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для недопущения заражения коронавирусом введен масочный режим.
 показати весь коментар
 
На Расее давно пора презервативный режим вводить.
 показати весь коментар
 
Да потому что херачит там вирус уже по полной, но стерханутые боятся паники больше чем вируса.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору