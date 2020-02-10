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Все про:Львівщина (1039) рибалки (48) смерть (3817)

 Четверо рибалок провалилися під лід на Львівщині, є загиблий, - поліція

У Львівській області четверо рибалок провалилися під лід, унаслідок чого троє з них були госпіталізовані, а один помер дорогою до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції у Львівській області.

"У Яворівський відділ поліції 9 лютого близько 19:00 надійшло повідомлення про те, що на водоймі поблизу села Новий Яр рибалки провалилися під лід та намагаються врятуватися. Про подію правоохоронців повідомив очевидець трагедії, котрий разом з іншими чоловіками відразу кинувся на допомогу рибалкам. Вони витягнули їх з води, надали домедичну допомогу, зняли з них мокрий одяг та розпалили на березі багаття для обігріву", - йдеться в повідомленні.

Особи рибалок встановлені – ними виявились 35-річний львів’янин, 34-річний житель Городоцького району та двоє мешканців Вінницької області віком 24 та 34 роки. Троє з них госпіталізовані, четвертий – старший із вінничан, помер дорогою до лікарні. Як попередньо встановили медики – від переохолодження.

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За цим фактом слідчі Яворівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють обставини події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174741
 
 
 Топ коментарі
 
Это глупо . Так хочется рыбы ?
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"Каждый год одних и те же рыбаков уносит на одной и той же льдине" (с).
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На рыбалку ходят не за рыбой, а от жены! Четверо рибалок провалилися під лід на Львівщині, є загиблий, - поліція - Цензор.НЕТ 4170
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Звичайно безпечніше купити у супермаркеті але хлопці вибрали більш цікаве життя, нам їх не зрозуміти...
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Когда-то , очень давно жил в Мурманской обл. На зимнюю рыбалку ходили на лыжах . Меньше шансов провалиться и есть две "доски" , которые помогут в сложной ситуации .
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спички , носки и сухие щепки для костра в герметичной упаковке .
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Не скажи... Казку Пушкіна про Золоту Рибку читав? Отож то і воно - всі біди від баб 😃
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Тепер зрозуміло звідки взялися геї...))
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"Каждый год одних и те же рыбаков уносит на одной и той же льдине" (с).
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не рыбак! поэтому эту забаву не понимаю...но и осуждать не имею права...
знают что рискуют жизнью за это хобби...и тем не менее...каждый год одно и то же...
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Рибалка рибалку ненавидить здалеку! Може вони від горя тонуть, бо у когось клює, а у них не клює? Дивний спосіб добувати собі їжу в екстремальних умовах.
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З тою погодою лід зараз ненадійний. Чи вартує та риба ризику - навряд.
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Я завжди вважала зимових рибалок - потенційними самогубцями. Це як на війні: ніколи не знаєш чи повернешся додому.
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Порівнювати одне з іншим мабуть таки недоречно . А те ,що зимова рибалка має свої плюси то так, але ж ніхто взимку не стане з'їжати по схилу гори якщо на ньому майже відсутній сніг..
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Добре, виправляюсь: тоді не з війни, а від тещі. Четверо рибалок провалилися під лід на Львівщині, є загиблий, - поліція - Цензор.НЕТ 8357
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