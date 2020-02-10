 Четверо рибалок провалилися під лід на Львівщині, є загиблий, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції у Львівській області.

"У Яворівський відділ поліції 9 лютого близько 19:00 надійшло повідомлення про те, що на водоймі поблизу села Новий Яр рибалки провалилися під лід та намагаються врятуватися. Про подію правоохоронців повідомив очевидець трагедії, котрий разом з іншими чоловіками відразу кинувся на допомогу рибалкам. Вони витягнули їх з води, надали домедичну допомогу, зняли з них мокрий одяг та розпалили на березі багаття для обігріву", - йдеться в повідомленні.

Особи рибалок встановлені – ними виявились 35-річний львів’янин, 34-річний житель Городоцького району та двоє мешканців Вінницької області віком 24 та 34 роки. Троє з них госпіталізовані, четвертий – старший із вінничан, помер дорогою до лікарні. Як попередньо встановили медики – від переохолодження.

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За цим фактом слідчі Яворівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють обставини події.