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 Голові одного з райсудів Закарпаття повідомлено про підозру в отриманні 15 тис. грн хабаря, - САП

Повідомлено про підозру голові одного з районних судів Закарпатської області, викритого на отриманні 15 тис. гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба САП на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"8 лютого 2020 року прокурором САП за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького повідомлено про підозру голові одного з районних судів Закарпатської області, викритого на отриманні 15 тис. гривень неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що служитель Феміди попросив надати й отримав зазначену суму коштів від фізичної особи за задоволення цивільного позову.

Зараз йому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова  райсуду на Закарпатті вимагав 15 тис. грн за задоволення позову.

Голові одного з райсудів Закарпаття повідомлено про підозру в отриманні 15 тис. грн хабаря, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174739
 
   
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Уже до райсудов добрались, так гляди лет через десять к Киеву подберутся.
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Серьезно?
А тех кто крупнее - уже всех поймали?
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600 баксов? какой то скромный судья попался
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в кабінеті було ще півляма гривнями і 6 тис. євро.
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Кажуть син нарік, тому усе в кабінеті зберігав, але усі вони так кажуть..
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