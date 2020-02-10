 Голові одного з райсудів Закарпаття повідомлено про підозру в отриманні 15 тис. грн хабаря, - САП

Про це повідомляє пресслужба САП на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"8 лютого 2020 року прокурором САП за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького повідомлено про підозру голові одного з районних судів Закарпатської області, викритого на отриманні 15 тис. гривень неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що служитель Феміди попросив надати й отримав зазначену суму коштів від фізичної особи за задоволення цивільного позову.

Зараз йому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова райсуду на Закарпатті вимагав 15 тис. грн за задоволення позову.