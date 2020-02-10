 Нардеп від "Слуги народу" Арістов про продаж води в окупований Крим: "Це була просто ідея. Зараз питання не обговорюється"

Про це він сказав у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"Коли ми шукаємо джерела, як політики або бюджетний комітет, ми шукаємо можливості (наповнення бюджету. - Ред.), це були пошуки можливостей і все, без будь-яких прив'язок до будь-яких дій. Не було ніяких розрахунків, не було нічого, була просто ідея. Зараз це питання не обговорюється, в принципі", - запевнив він.
Нагадаємо, глава бюджетного комітету Верховної Ради України Юрій Арістов розповів про ідею продавати воду в окупований Росією Крим.
Но увы, идея продавать воду, свет Крыму постоянно всплывала и при петюне!
Помнится даже какой то ушлепок из Миненерго даже договор с признанием Крыма раашинским подписал!!!!
Скандалище было!!!! Интересно этому идиоту что то за это было? Или простили?
вы ожидали от них другое ?
уволить его к куям собачьим
за пособничество акупантам
с процентами хорошая сумма выйдет
Поминки (в крымских документах также тыш, казна) - регулярные выплаты Московского государства Крымскому ханству в XVI-XVII вв. Выплачивались они как деньгами, так и натурой (меха, моржовый клык). Московское государство, а также некоторые историки рассматривали поминки как дары, однако многие исследователи (особенно современные) считают их разновидностью дани[1][2][3]. В. О. Ключевский в «Курсе русской истории» характеризует их как «постыдную дань».
Если бы не постоянные, крепкие пендели от украинцев и зарубежных партнеров Украины, уже давно сдали бы страну пуйлу.
ведь со второго раза могли правильно ответить
А не было идеи повесить клоуна?
Безпринципный безидейный
толкает идеи
В рот тебе твои идеи
кремле добились своего:Наш Крым - Пустыня «Ашдвао» !Здесь, в Украине « их земля » -
Два
метра вниз, дебилы бл..я!
Народный депутат ВР с 29 августа 2019 года. Председатель комитета ВР по вопросам бюджета.
Схемы, связи, скандалы
Как пишет портал "fttc.com.ua" от других торговцев рыбой Юрия Аристова отличает близкое деловое партнерство с президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником, бывшим главным сценаристом "Квартал 95" Сергеем Шефиром. Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский начал выходить из бизнесов, где он раньше участвовал, и перераспределять свою долю между доверенными лицами.
В частности, до апреля 2019 года Зеленский владел 15% в фирме Аристова "Фиш Хаус" а его супруга - 25% в "Зелари Фиш" (перерегистрировано в ООО "Норин плюс"). Это отражено в декларации кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Теперь совладельцами указанной структуры являются сам Аристов, Лариса Шефир и Елена Зеленская. По месту прописки "Зелари Фиш" находится рыбный ресторан "Фиш Хаус (ЕГРПОУ: 35691092, профиль - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, - прим. KV), открывшийся в 2015 году. Долю в ООО "Фиш Хаус" Зеленский передал Сергею Шефиру, его брату Борису и артисту "Квартал 95" Александру Пикалову.
По информации "fttc.com.ua" Зеленский и его друзья инвестировали в рыбный бизнес Юрия Аристова несколько лет назад, когда его компания "Океанаполис" находилась под следствием прокуратуры и была объектом попытки рейдерского захвата. На фоне возможной утраты "Океанаполиса" Аристов зарегистрировал в 2015 году компанию "Атлантик Юмма" и "Зелари Фиш", а в 2018 году - ООО "Столичная икорная компания" (уже без участия Зеленского).
Посадить это животное жопой на флаг шток...
И повернуть мордой в сторону Крыма