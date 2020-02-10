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Все про:Крим (8735) вода (319) Арістов Юрій (4)

 Нардеп від "Слуги народу" Арістов про продаж води в окупований Крим: "Це була просто ідея. Зараз питання не обговорюється"

Глава бюджетного комітету Верховної Ради України, нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов, який восени висловив ідею продажу води в анексований Крим, стверджує, що таке питання більше не обговорюється.

Про це він сказав у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми шукаємо джерела, як політики або бюджетний комітет, ми шукаємо можливості (наповнення бюджету. - Ред.), це були пошуки можливостей і все, без будь-яких прив'язок до будь-яких дій. Не було ніяких розрахунків, не було нічого, була просто ідея. Зараз це питання не обговорюється, в принципі", - запевнив він.

Нагадаємо, глава бюджетного комітету Верховної Ради України Юрій Арістов розповів про ідею продавати воду в окупований Росією Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воду в Крим дамо тільки після його звільнення від окупантів, - Джемілєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174737
 
 
 Топ коментарі
 
Что то одни хреновые идеи у Зе команды. Одна хреновее другой.....
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А тут пробный шар у Зекапитулянта не прокатил...
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Есть идея начистить "слуге народа" Аристову репу!
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Что то одни хреновые идеи у Зе команды. Одна хреновее другой.....
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Это выборы. Если избиратель положительно оценит их деятельность, то их выберут вновь. Другого механизма нет. В идеале. Я же думаю, что нас ждет переворот.
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у нас військові також за дружбу з рашкою чи ви забули (випадок з одним з полковників торік у грудні)? Там через одного такі. А свій Піночет відсутній в нас геть.
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Я не писал, про военный переворот. Своего Пиночета у нас нет и никогда не будет. Ленин -Троцкий в 1917 захватили власть не с помощью регулярной армии.
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та ні якраз збройне повстання було, а не через вибори
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До выборов надо думать, а не после. Жизнь слишком короткая, чтобы постоянно на грабли наступать. Как можно было выбрать клоуна, к тому же еще тупого и безпринципного? Про его зекаманду вообще без мата трудно писать. Сборище негодяев и тупиц.
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аби було чим, то може й думали б. А так.. Отримали те, на що заслуговують. Або зеки або клоуни (((
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Три конверта в сейфе уже заготовили.... ЗЕленые ушлепки.
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Аристов-- иди в жопу с такими идеями !!! Гнать тебя нужно в шею мудило сепарское Нардеп от "Слуги народа" Аристов о продаже воды в Крым: "Это была просто идея. Сейчас вопрос не обсуждается" - Цензор.НЕТ 8606
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А у меня тоже идея: этого идиолога повесить а потом расстрелять или наоборот.
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Не лише ідеї, а шаблон поведінки алкиголіка, чи наркомана, яким потрібні гроші на алкоголь і наркотики, а працювати вони вже і не хочуть, і значною мірою не хочуть. Томуобращюзно кажучи виносчть з дому речі (в даному випадку - державні підприємства, землю, воду).
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Хреновые идеи у зе-команды, потому что хрен знает где Зеля эту команду насобирал
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Какая команда - такие и идеи. Не знаешь что следующее придет в голову. Вы хоть думайте, когда предлагаете и чем оно может закончиться.
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Зачем думать ???? Дали, команду озвучил идею. Своего Жирика у нас то пока нет....
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Не могу не согласится!!!
Но увы, идея продавать воду, свет Крыму постоянно всплывала и при петюне!
Помнится даже какой то ушлепок из Миненерго даже договор с признанием Крыма раашинским подписал!!!!
Скандалище было!!!! Интересно этому идиоту что то за это было? Или простили?
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какие хреня, такие и идеи.
вы ожидали от них другое ?
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Есть идея начистить "слуге народа" Аристову репу!
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А тут пробный шар у Зекапитулянта не прокатил...
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Зеклоуни навіть шуткувати вже не вміють, бо мізок залишили поза фракцією, якщо він (мізок) там взагалі був.
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Все у них "просто". Шовковский в качестве министра - тоже из разряда "просто идея", которую пока еще не обсуждали всерьез. Идея дурацкая, но кому-то в зеленую голову это пришло.
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Нєєє, Шовковського не можна! От Мілевський дійсно класний чувак!
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Просто идея: просто расстрелять предателей.
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Почему вы не толкаете идеи в интересах Украины? Например ввести визовый режим с Мордором а то постоянно проверяете реакцию,делая подобные вкиды не в пользу национальным интересам
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А почему бы не продать ЗЕЛЁНУЮ ШМАРКЛЮ АРИСТОВА НА ОРГАНЫ ?
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Ну просто інкубатор по розведенню дебілів...
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Зебіли, поясніть, чому в СН - одні сєпари?
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За них слабоумные и вата голосовала .
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У меня есть идея . Если появилась такая мысль , то почему это не измена ?
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идея только что посетила
уволить его к куям собачьим
за пособничество акупантам
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Очень похоже, что пацанчика таки в позу поставил. Ну и- исполнили приговор сходняка закрытого. Пришлось ему вылезать в эфир, с опровержением... Бо обещали повторить, если будет неубедителен. А му, как я вижу- не поверили... Ну и фсё... завтра снова ему в позу.
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Да??? Это меня фотка убедила. Вон, оцени его фэйс... Такие фйэсы- тока после позы.
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Когда в твоих руках власть, взяться за ум нечем..
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Крымские Татары сказали , - Никакой Воды до Деокупации Крыма.А Они знают , что Говорят . К Ним мокши Дань Возили с Челобитной.
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раша задолжала дань народу кырымлы еще с 1700 года -
с процентами хорошая сумма выйдет
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кстати дань эта называлась поминки Нардеп від "Слуги народу" Арістов про продаж води в окупований Крим: "Це була просто ідея. Зараз питання не обговорюється" - Цензор.НЕТ 3590 Нардеп від "Слуги народу" Арістов про продаж води в окупований Крим: "Це була просто ідея. Зараз питання не обговорюється" - Цензор.НЕТ 3590 Нардеп від "Слуги народу" Арістов про продаж води в окупований Крим: "Це була просто ідея. Зараз питання не обговорюється" - Цензор.НЕТ 3590

Поминки (в крымских документах также тыш, казна) - регулярные выплаты Московского государства Крымскому ханству в XVI-XVII вв. Выплачивались они как деньгами, так и натурой (меха, моржовый клык). Московское государство, а также некоторые историки рассматривали поминки как дары, однако многие исследователи (особенно современные) считают их разновидностью дани[1][2][3]. В. О. Ключевский в «Курсе русской истории» характеризует их как «постыдную дань».
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А за таку ідею треба говорити про іншу ідею - вигнати з ВР Юрія Аристова.
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Совершенно верно. Представьте себе обычного гражданина Украины с плакатом "Дадим воду в русский Крым!" где не будь под кабмином или ВР . Что бы с ним было. А у этого зебила -"идея" Нардеп от "Слуги народа" Аристов о продаже воды в оккупированный Крым: "Это была просто идея. Сейчас вопрос не обсуждается" - Цензор.НЕТ 8636
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Вся партейка из таких аристовых, брагаров, арахамий, бужанских.
Если бы не постоянные, крепкие пендели от украинцев и зарубежных партнеров Украины, уже давно сдали бы страну пуйлу.
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Не обсуждаэться, бо по рогам лопатою врізали, за таку ідею!
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Вопрос в другом-а сколько вообще ещё дебилов в СН,которым приходят подобные идеи в голову?Уж очень много в последнее время "идей" исходит от СН,от собаки за коммуналку" до мешающих им украинский язык...теперь вот "букет" заботы об оккупантах то крымских,то донбассовских...Пусть СН наймёт толкового ветеринара для коллег
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Если власть не говорит нам правду, то это не значит, что она нам врет: она нас просто не хочет расстраивать...
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много идей хреновых. больше похоже на прощупывание почвы, вбросить сначала и смотреть на реакцию.
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Цікаво, що приклодом по "хохотальнику" не били - після кожної невірної відповіді.
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ну ту-у-у-у-у-пые !!!!
ведь со второго раза могли правильно ответить Нардеп від "Слуги народу" Арістов про продаж води в окупований Крим: "Це була просто ідея. Зараз питання не обговорюється" - Цензор.НЕТ 8927
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Идеи идиота хуже чем зрада. Бо глупость человека безгранична. А зраду всегда ограничивает страх разаблочения. Вопрос. Так шо это дуристь или зрада?
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Это была просто идея....

А не было идеи повесить клоуна?
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Так у нас за последние 9 месяцев много было таких идей. Вот была идея продавать украинскую землю по 210 000 га. Я надеюсь скоро и идея продавать её по 10 000 га тоже не будет обсуждаться.
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Да не похоже, что пархатые мародеры дадут заднюю в этом вопросе, ради дерибана земли, недр и остатков госсобственности они в общем-то и впаривали бубочку зебильным лохам.
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Следующие депутаты, будут футболисты, уже собирают бабло и делят посади
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шобы продать ту воду в канал теперь надо вложить стока грошей, шо проект не окупица и за сто лет
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Ну так каждому латифундисту после дерибана земли нужна будет своя армия, чтобы защищать свои владения, все логично.
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Нардеп от "Слуги народа" Аристов о продаже воды в оккупированный Крым: "Это было просто прощупывание народных масс Украины. Сейчас вопрос не обсуждается" Нардеп від "Слуги народу" Арістов про продаж води в окупований Крим: "Це була просто ідея. Зараз питання не обговорюється" - Цензор.НЕТ 4543 , а что сейчас обсуждается о продаже? Нардеп від "Слуги народу" Арістов про продаж води в окупований Крим: "Це була просто ідея. Зараз питання не обговорюється" - Цензор.НЕТ 1558
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Офигеть!
Безпринципный безидейный
толкает идеи
В рот тебе твои идеи
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В
кремле добились своего:Наш Крым - Пустыня «Ашдвао» !Здесь, в Украине « их земля » -

Два
метра вниз, дебилы бл..я!
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это была просто идея, признать Крым оккупированным..... и вопрос сейчас не обсуждается.....
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По данным СМИ, Юрий Аристов - крупнейший импортер живых морепродуктов и охлажденной рыбы премиум-класса. Бенефициар и основатель около 20 компаний, в частности, "Голден Фиш" и "Атлантик-ЮММА", в которую входит сеть ресторанов "Fish house". Также владеет заведением "Oysters Cava Bar", специализирующемся на продаже морепродуктов. Основатель и бенефициар нескольких компаний, связанных с IT и строительством.
Народный депутат ВР с 29 августа 2019 года. Председатель комитета ВР по вопросам бюджета.
Схемы, связи, скандалы
Как пишет портал "fttc.com.ua" от других торговцев рыбой Юрия Аристова отличает близкое деловое партнерство с президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником, бывшим главным сценаристом "Квартал 95" Сергеем Шефиром. Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский начал выходить из бизнесов, где он раньше участвовал, и перераспределять свою долю между доверенными лицами.
В частности, до апреля 2019 года Зеленский владел 15% в фирме Аристова "Фиш Хаус" а его супруга - 25% в "Зелари Фиш" (перерегистрировано в ООО "Норин плюс"). Это отражено в декларации кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Теперь совладельцами указанной структуры являются сам Аристов, Лариса Шефир и Елена Зеленская. По месту прописки "Зелари Фиш" находится рыбный ресторан "Фиш Хаус (ЕГРПОУ: 35691092, профиль - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, - прим. KV), открывшийся в 2015 году. Долю в ООО "Фиш Хаус" Зеленский передал Сергею Шефиру, его брату Борису и артисту "Квартал 95" Александру Пикалову.
По информации "fttc.com.ua" Зеленский и его друзья инвестировали в рыбный бизнес Юрия Аристова несколько лет назад, когда его компания "Океанаполис" находилась под следствием прокуратуры и была объектом попытки рейдерского захвата. На фоне возможной утраты "Океанаполиса" Аристов зарегистрировал в 2015 году компанию "Атлантик Юмма" и "Зелари Фиш", а в 2018 году - ООО "Столичная икорная компания" (уже без участия Зеленского).
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А у него других идей нет? Или оно с этой идеей в СН прошел? Мелковато будет ....
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Тут некий бостууга в каждой новости вписывается за "слуг народа". А в этой его что-то не видно. Хоть дебил, но хитрый Нардеп від "Слуги народу" Арістов про продаж води в окупований Крим: "Це була просто ідея. Зараз питання не обговорюється" - Цензор.НЕТ 494
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Судя по всему кремль и ближайшие синагоги.
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"Когда мы ищем источники, как политики или бюджетный комитет, мы ищем возможности (наполнения бюджета. - Ред.), это были поиски возможностей " - есть хорошая идея - пустить артисова и прочих зе-мародеров на органы, ведь какая разница откуда наполнять бюджет, не так ли?
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Уменя идея получше . Зе команда снимает штаны и жопами вперед через Гоптовку идут в сторону иосквы.
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Просто идея...
Посадить это животное жопой на флаг шток...
И повернуть мордой в сторону Крыма
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Вы представляете уровень даунов вообще, уже даже бабушки поняли, что так смотрят на реакцию по вопросам которых бояться, и при этом эти вопросы дают озвучивать вот таким оленям, а они еще не поняли что их используют как обеъянок.
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Зачем мелочиться с водой? Может сразу озвучим цену независимости и станем россиянцами? Как говорит наш през: "какая разница", главное, что дороги заасфальтированы и бюджет наполнен. Вот что происходит когда желудок побежает дух. Проститутки управляют целым народом.
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У МЕНЯ ИДЕЯ ПРОДАТЬ ЕГО МАМКУ В ЛУГАНДОНИЮ ЗА ПАРУ ПАЧЕК СИГАРЕТ!
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За таку ідею, тре пороти батогами, посеред майдану...
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