 Нардеп від "Слуги народу" Арістов про продаж води в окупований Крим: "Це була просто ідея. Зараз питання не обговорюється"

Про це він сказав у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми шукаємо джерела, як політики або бюджетний комітет, ми шукаємо можливості (наповнення бюджету. - Ред.), це були пошуки можливостей і все, без будь-яких прив'язок до будь-яких дій. Не було ніяких розрахунків, не було нічого, була просто ідея. Зараз це питання не обговорюється, в принципі", - запевнив він.

Нагадаємо, глава бюджетного комітету Верховної Ради України Юрій Арістов розповів про ідею продавати воду в окупований Росією Крим.

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